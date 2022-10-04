https://ria.ru/20221004/tes-1821522967.html
Украинские военные обстреливают район ТЭС в Энергодаре
Украинские военные обстреливают район ТЭС в Энергодаре - РИА Новости, 04.10.2022
Украинские военные обстреливают район ТЭС в Энергодаре
Украинские войска наносят артиллерийские удары по району ТЭС в Энергодаре Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:19
2022-10-04T18:19
2022-10-04T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
днепр (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821525034_142:0:3784:2048_1920x0_80_0_0_4c6874127621f06897d31c052170c660.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинские войска наносят артиллерийские удары по району ТЭС в Энергодаре Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале."ВГА города Энергодар сообщает о новых артиллерийских ударах, совершаемых украинскими нацистами по пригороду города. На этот раз под обстрелом находится район ТЭС", — написал он.По словам Рогова, никто не пострадал, но спасатели находятся в немедленной готовности к оказанию помощи. Ранее во вторник чиновник сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города, было зафиксировано не менее 16 "прилетов". Он уточнил, что стрельба велась с противоположной стороны Днепра, предварительно — из американских 155-мм гаубиц M777.Кроме того, администрация Энергодара ввела с 4 октября в целях безопасности комендантский час c восьми вечера до шести утра.С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.
https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
запорожская область
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821525034_316:0:2464:1611_1920x0_80_0_0_c899b30bcfa0f1d505a9dcd66cb9a393.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Днепр (город)
18:19 04.10.2022 (обновлено: 18:42 04.10.2022)
Украинские военные обстреливают район ТЭС в Энергодаре
Член совета Запорожской ВГА Рогов сообщил об обстреле ВСУ района ТЭС в Энергодаре