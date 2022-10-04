Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные обстреливают район ТЭС в Энергодаре - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/tes-1821522967.html
Украинские военные обстреливают район ТЭС в Энергодаре
Украинские военные обстреливают район ТЭС в Энергодаре - РИА Новости, 04.10.2022
Украинские военные обстреливают район ТЭС в Энергодаре
Украинские войска наносят артиллерийские удары по району ТЭС в Энергодаре Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:19
2022-10-04T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
днепр (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821525034_142:0:3784:2048_1920x0_80_0_0_4c6874127621f06897d31c052170c660.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинские войска наносят артиллерийские удары по району ТЭС в Энергодаре Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале."ВГА города Энергодар сообщает о новых артиллерийских ударах, совершаемых украинскими нацистами по пригороду города. На этот раз под обстрелом находится район ТЭС", — написал он.По словам Рогова, никто не пострадал, но спасатели находятся в немедленной готовности к оказанию помощи. Ранее во вторник чиновник сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города, было зафиксировано не менее 16 "прилетов". Он уточнил, что стрельба велась с противоположной стороны Днепра, предварительно — из американских 155-мм гаубиц M777.Кроме того, администрация Энергодара ввела с 4 октября в целях безопасности комендантский час c восьми вечера до шести утра.С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.
https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
запорожская область
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821525034_316:0:2464:1611_1920x0_80_0_0_c899b30bcfa0f1d505a9dcd66cb9a393.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Днепр (город)
18:19 04.10.2022 (обновлено: 18:42 04.10.2022)
 
Украинские военные обстреливают район ТЭС в Энергодаре

Член совета Запорожской ВГА Рогов сообщил об обстреле ВСУ района ТЭС в Энергодаре

Украинские войска обстреливают пригород Энергодара
Украинские войска обстреливают пригород Энергодара
Украинские войска обстреливают пригород Энергодара
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинские войска наносят артиллерийские удары по району ТЭС в Энергодаре Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале.
"ВГА города Энергодар сообщает о новых артиллерийских ударах, совершаемых украинскими нацистами по пригороду города. На этот раз под обстрелом находится район ТЭС", — написал он.
По словам Рогова, никто не пострадал, но спасатели находятся в немедленной готовности к оказанию помощи.
Ранее во вторник чиновник сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города, было зафиксировано не менее 16 "прилетов". Он уточнил, что стрельба велась с противоположной стороны Днепра, предварительно — из американских 155-мм гаубиц M777.
Кроме того, администрация Энергодара ввела с 4 октября в целях безопасности комендантский час c восьми вечера до шести утра.
БТР-80 отдельного батальона материального обеспечения Воздушно-десантных войск в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Сила в правде — и в тылу, и на фронте
С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныДнепр (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала