https://ria.ru/20221004/tes-1821522967.html

Украинские военные обстреливают район ТЭС в Энергодаре

Украинские военные обстреливают район ТЭС в Энергодаре - РИА Новости, 04.10.2022

Украинские военные обстреливают район ТЭС в Энергодаре

Украинские войска наносят артиллерийские удары по району ТЭС в Энергодаре Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:19

2022-10-04T18:19

2022-10-04T18:42

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

днепр (город)

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинские войска наносят артиллерийские удары по району ТЭС в Энергодаре Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале."ВГА города Энергодар сообщает о новых артиллерийских ударах, совершаемых украинскими нацистами по пригороду города. На этот раз под обстрелом находится район ТЭС", — написал он.По словам Рогова, никто не пострадал, но спасатели находятся в немедленной готовности к оказанию помощи. Ранее во вторник чиновник сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города, было зафиксировано не менее 16 "прилетов". Он уточнил, что стрельба велась с противоположной стороны Днепра, предварительно — из американских 155-мм гаубиц M777.Кроме того, администрация Энергодара ввела с 4 октября в целях безопасности комендантский час c восьми вечера до шести утра.С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.

https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

запорожская область

днепр (город)

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в мире, энергодар, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, днепр (город)