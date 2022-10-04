https://ria.ru/20221004/territorii-1821287389.html
Рассмотрение Совфедом законов о присоединении новых регионов к России
Рассмотрение Совфедом законов о присоединении новых регионов к России - РИА Новости, 04.10.2022
Рассмотрение Совфедом законов о присоединении новых регионов к России
Совет Федерации рассматривает законы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:03
2022-10-04T10:03
2022-10-04T10:03
референдумы на освобожденных территориях
совет федерации рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
политика
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Совет Федерации рассматривает законы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Совет Федерации рассмотрит конституционные законы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России
Совет Федерации рассмотрит конституционные законы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России
2022-10-04T10:03
true
PT157M59S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
референдумы на освобожденных территориях, совет федерации рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, политика, видео
Референдумы на освобожденных территориях, Совет Федерации РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Политика
Рассмотрение Совфедом законов о присоединении новых регионов к России
Совет Федерации рассматривает законы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.
2022-10-04T10:03
true
PT157M59S
Рассмотрение Совфедом законов о присоединении новых регионов к России
Совет Федерации рассматривает законы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.
Референдумы на освобожденных территорияхСовет Федерации РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияПолитика