https://ria.ru/20221004/territorii-1821287389.html

Рассмотрение Совфедом законов о присоединении новых регионов к России

Рассмотрение Совфедом законов о присоединении новых регионов к России - РИА Новости, 04.10.2022

Рассмотрение Совфедом законов о присоединении новых регионов к России

Совет Федерации рассматривает законы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:03

2022-10-04T10:03

2022-10-04T10:03

референдумы на освобожденных территориях

совет федерации рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

политика

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Совет Федерации рассматривает законы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Совет Федерации рассмотрит конституционные законы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России Совет Федерации рассмотрит конституционные законы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России 2022-10-04T10:03 true PT157M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

референдумы на освобожденных территориях, совет федерации рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, политика, видео