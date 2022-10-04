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Рассмотрение Совфедом законов о присоединении новых регионов к России - РИА Новости, 04.10.2022
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Рассмотрение Совфедом законов о присоединении новых регионов к России
Рассмотрение Совфедом законов о присоединении новых регионов к России - РИА Новости, 04.10.2022
Рассмотрение Совфедом законов о присоединении новых регионов к России
Совет Федерации рассматривает законы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:03
2022-10-04T10:03
референдумы на освобожденных территориях
совет федерации рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
политика
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Совет Федерации рассматривает законы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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Совет Федерации рассмотрит конституционные законы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России
Совет Федерации рассмотрит конституционные законы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России
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РИА Новости
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5
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96
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референдумы на освобожденных территориях, совет федерации рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, политика, видео
Референдумы на освобожденных территориях, Совет Федерации РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Политика
Рассмотрение Совфедом законов о присоединении новых регионов к России
Совет Федерации рассматривает законы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.
2022-10-04T10:03
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PT157M59S
10:03 04.10.2022
 

Рассмотрение Совфедом законов о присоединении новых регионов к России

Читать ria.ru в
Совет Федерации рассматривает законы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.
 
Референдумы на освобожденных территорияхСовет Федерации РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияПолитика
 
 
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