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В Мелитополе предотвратили теракт неподалеку от детской площадки - РИА Новости, 04.10.2022
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В Мелитополе предотвратили теракт неподалеку от детской площадки
В Мелитополе предотвратили теракт неподалеку от детской площадки - РИА Новости, 04.10.2022
В Мелитополе предотвратили теракт неподалеку от детской площадки
В Мелитополе предотвращен теракт, неподалеку от детской площадки найдена и обезврежена граната с дистанционным управлением, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:10
2022-10-04T18:03
мелитополь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Мелитополе предотвращен теракт, неподалеку от детской площадки найдена и обезврежена граната с дистанционным управлением, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии."Сотрудники Росгвардии обнаружили во дворе дома 139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату (РГО). Радиус разлета ее убойных осколков составляет 150 метров. Взрывное устройство находилось вблизи детской площадки", - говорится в сообщении.На место прибыли саперы, которые установили, что граната оснащена самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем, "что говорит о целенаправленной закладке устройства с целью совершения террористического акта", - отметили в ведомстве."Граната изъята и обезврежена. Благодаря профессионализму российских силовиков террористический акт предотвращен, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
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60
мелитополь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Мелитополь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
17:10 04.10.2022 (обновлено: 18:03 04.10.2022)
 
В Мелитополе предотвратили теракт неподалеку от детской площадки

В Мелитополе у детской площадки нашли и обезвредили гранату с дистанционным управлением

© РИА НовостиГраната с дистанционным управлением, обезвреженная в Мелитополе
Граната с дистанционным управлением, обезвреженная в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости
Граната с дистанционным управлением, обезвреженная в Мелитополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Мелитополе предотвращен теракт, неподалеку от детской площадки найдена и обезврежена граната с дистанционным управлением, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии.
"Сотрудники Росгвардии обнаружили во дворе дома 139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату (РГО). Радиус разлета ее убойных осколков составляет 150 метров. Взрывное устройство находилось вблизи детской площадки", - говорится в сообщении.
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На место прибыли саперы, которые установили, что граната оснащена самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем, "что говорит о целенаправленной закладке устройства с целью совершения террористического акта", - отметили в ведомстве.
"Граната изъята и обезврежена. Благодаря профессионализму российских силовиков террористический акт предотвращен, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
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МелитопольФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
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