https://ria.ru/20221004/terakt-1821505928.html

В Мелитополе предотвратили теракт неподалеку от детской площадки

В Мелитополе предотвратили теракт неподалеку от детской площадки - РИА Новости, 04.10.2022

В Мелитополе предотвратили теракт неподалеку от детской площадки

В Мелитополе предотвращен теракт, неподалеку от детской площадки найдена и обезврежена граната с дистанционным управлением, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:10

2022-10-04T17:10

2022-10-04T18:03

мелитополь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Мелитополе предотвращен теракт, неподалеку от детской площадки найдена и обезврежена граната с дистанционным управлением, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии."Сотрудники Росгвардии обнаружили во дворе дома 139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату (РГО). Радиус разлета ее убойных осколков составляет 150 метров. Взрывное устройство находилось вблизи детской площадки", - говорится в сообщении.На место прибыли саперы, которые установили, что граната оснащена самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем, "что говорит о целенаправленной закладке устройства с целью совершения террористического акта", - отметили в ведомстве."Граната изъята и обезврежена. Благодаря профессионализму российских силовиков террористический акт предотвращен, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221001/zaderzhanie-1820874196.html

https://ria.ru/20221004/berdyansk-1821368001.html

мелитополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мелитополь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия