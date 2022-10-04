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Московский Чеховский театральный фестиваль отмечает юбилей - РИА Новости, 04.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221004/teatr-1821359816.html
Московский Чеховский театральный фестиваль отмечает юбилей
Московский Чеховский театральный фестиваль отмечает юбилей - РИА Новости, 04.10.2022
Московский Чеховский театральный фестиваль отмечает юбилей
Московскому Международному театральному фестивалю имени Чехова, сегодня, 4 октября, исполняется 30 лет. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:02
2022-10-04T17:36
культура
новости культуры
театр
кирилл лавров
владимир урин
питер брук
россия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Московскому Международному театральному фестивалю имени Чехова, сегодня, 4 октября, исполняется 30 лет.Первый спектакль, представленный на смотре, — "Коварство и любовь" Большого драматического театра имени Товстоногова. В главной роли народный артист СССР Кирилл Лавров. Постановку показали в 1992 году 4 и 5 октября в Театре Моссовета, ставшим главной сценой фестиваля."Если говорить о серьезных культурных событиях, которые происходят в России, то это, безусловно, Чеховский фестиваль. Я хорошо помню его начало 30 лет назад, и тех людей, кто придумал этот фестиваль: Олега Николаевича Ефремова, Марка Анатольевича Захарова, тех, кто тогда стоял во главе Союза театральных деятелей СССР. Конечно, то, что мы увидели за эти 30 лет – громадное дело! Колоссальная работа!" — сказал РИА Новости генеральный директор Большого театра Владимир Урин.Чеховский форум впервые познакомил российского зрителя с искусством великих мастеров мира. На афишах были имена таких звезд, как Питер Брук, Пина Бауш, Деклан Доннеллан, Филипп Жанти, Люк Бонди, Ариана Мнушкина, Джорджо Стрелер, Тадаси Судзуки, Петер Штайн, Кристиан Люпа, Ромео Кастеллуччи, Патрис Шеро.За 30 лет Чеховский фестиваль представил более 600 спектаклей в постановке 437 режиссеров из 54 стран.Приезжающие в Москву зарубежные актеры и режиссеры, продюсеры и директора крупных фестивалей могли познакомиться со спектаклями столичных театров. В московской программе за эти годы было показано более 250 спектаклей. Это постановки Олега Ефремова, Анатолия Васильева, Марка Захарова, Андрея Кончаловского, Юрия Любимова, Петра Фоменко и многих других.Чеховский фестиваль выступал и в качестве продюсера новых постановок с участием ведущих российских и зарубежных театров и режиссеров. Было осуществлено 36 спектаклей, из них 14 – к 150-летию Антона Чехова. Проекты и копродукции Чеховского фестиваля достойно представляют российское театральное искусство на самых престижных международных форумах.Даже во времена пандемии юбилейный ХV Чеховский фестиваль в 2021 году состоялся и показал спектакли режиссеров из 11 стран. В тот же год Чеховский фестиваль стал организатором еще одного масштабного форума – Тихоокеанского театрального во Владивостоке.Сейчас готовится ХVI по счету смотр. Его проведут летом-осенью 2023 года. Программу объявят 24 октября.
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новости культуры, театр, кирилл лавров, владимир урин, питер брук, россия, москва, большой театр, александр калягин, ссср, олег ефремов, анатолий васильев, марк захаров, андрей кончаловский, юрий любимов, петр фоменко
Культура, Новости культуры, Театр, Кирилл Лавров, Владимир Урин, Питер Брук, Россия, Москва, Большой театр, Александр Калягин, СССР, Олег Ефремов, Анатолий Васильев, Марк Захаров, Андрей Кончаловский, Юрий Любимов, Петр Фоменко
12:02 04.10.2022 (обновлено: 17:36 04.10.2022)
 
Московский Чеховский театральный фестиваль отмечает юбилей

Московский Чеховский театральный фестиваль отмечает 30-летний юбилей

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЗдание театра имени Моссовета
Здание театра имени Моссовета - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Московскому Международному театральному фестивалю имени Чехова, сегодня, 4 октября, исполняется 30 лет.
Первый спектакль, представленный на смотре, — "Коварство и любовь" Большого драматического театра имени Товстоногова. В главной роли народный артист СССР Кирилл Лавров. Постановку показали в 1992 году 4 и 5 октября в Театре Моссовета, ставшим главной сценой фестиваля.
"Если говорить о серьезных культурных событиях, которые происходят в России, то это, безусловно, Чеховский фестиваль. Я хорошо помню его начало 30 лет назад, и тех людей, кто придумал этот фестиваль: Олега Николаевича Ефремова, Марка Анатольевича Захарова, тех, кто тогда стоял во главе Союза театральных деятелей СССР. Конечно, то, что мы увидели за эти 30 лет – громадное дело! Колоссальная работа!" — сказал РИА Новости генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
Чеховский форум впервые познакомил российского зрителя с искусством великих мастеров мира. На афишах были имена таких звезд, как Питер Брук, Пина Бауш, Деклан Доннеллан, Филипп Жанти, Люк Бонди, Ариана Мнушкина, Джорджо Стрелер, Тадаси Судзуки, Петер Штайн, Кристиан Люпа, Ромео Кастеллуччи, Патрис Шеро.
За 30 лет Чеховский фестиваль представил более 600 спектаклей в постановке 437 режиссеров из 54 стран.

"Поистине грандиозная, просто фантастическая картина, которая нам была подарена Чеховским фестивалем. И что самое важное — подарена миллионам зрителей нашей страны, не только москвичам, фестивальные спектакли показывали и в регионах", — отметил председатель СТД РФ Александр Калягин.

Приезжающие в Москву зарубежные актеры и режиссеры, продюсеры и директора крупных фестивалей могли познакомиться со спектаклями столичных театров. В московской программе за эти годы было показано более 250 спектаклей. Это постановки Олега Ефремова, Анатолия Васильева, Марка Захарова, Андрея Кончаловского, Юрия Любимова, Петра Фоменко и многих других.
Чеховский фестиваль выступал и в качестве продюсера новых постановок с участием ведущих российских и зарубежных театров и режиссеров. Было осуществлено 36 спектаклей, из них 14 – к 150-летию Антона Чехова. Проекты и копродукции Чеховского фестиваля достойно представляют российское театральное искусство на самых престижных международных форумах.

"Наверное, невозможно перечислить всех людей, которые определяли этот смотр, но одно имя сегодня я должен назвать точно, это Валерий Иванович Шадрин – человек, который на протяжении всех этих лет – душа, сердце, и мотор фестиваля", — сказал Урин.

Даже во времена пандемии юбилейный ХV Чеховский фестиваль в 2021 году состоялся и показал спектакли режиссеров из 11 стран. В тот же год Чеховский фестиваль стал организатором еще одного масштабного форума – Тихоокеанского театрального во Владивостоке.
Сейчас готовится ХVI по счету смотр. Его проведут летом-осенью 2023 года. Программу объявят 24 октября.
Олег Ефремов - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 14:54Культура
В МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова
 
КультураНовости культурыТеатрКирилл ЛавровВладимир УринПитер БрукРоссияМоскваБольшой театрАлександр КалягинСССРОлег ЕфремовАнатолий ВасильевМарк ЗахаровАндрей КончаловскийЮрий ЛюбимовПетр Фоменко
 
 
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