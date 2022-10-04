https://ria.ru/20221004/tanki-1821578912.html
Пентагон: для поставки танков на Украину требуются определенные условия
Пентагон: для поставки танков на Украину требуются определенные условия - РИА Новости, 04.10.2022
Пентагон: для поставки танков на Украину требуются определенные условия
США и союзники видят потребность Украины в поставках танков, но для предоставления западных моделей требуются условия для их обслуживания. Об этом заявила во... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T23:03
2022-10-04T23:03
2022-10-04T23:03
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США и союзники видят потребность Украины в поставках танков, но для предоставления западных моделей требуются условия для их обслуживания. Об этом заявила во вторник на брифинге для журналистов заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер."Мы абсолютно согласны с тем, что Украине необходимы танки. США работали с союзниками, чтобы предоставить Украине тысячу танков и единиц бронетехники", - сообщила она."Сложности в представлении танков западных моделей заключаются в их обслуживании и содержании. Мы хотим убедиться, что все вооружения, которые мы и союзники поставляем на Украину, могут обслуживаться и содержаться", - добавила Купер.По ее словам, самым простым способом обеспечить Украину необходимой техникой является поставка "советских" образцов, которые украинская армия умеет ремонтировать и использовать.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221002/giperzvuk-1820105533.html
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато
В мире, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, Министерство обороны США, НАТО
Пентагон: для поставки танков на Украину требуются определенные условия
Пентагон: для поставки танков на Украину требуются определённые условия обслуживания