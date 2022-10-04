https://ria.ru/20221004/tanki-1821578912.html

Пентагон: для поставки танков на Украину требуются определенные условия

Пентагон: для поставки танков на Украину требуются определенные условия - РИА Новости, 04.10.2022

Пентагон: для поставки танков на Украину требуются определенные условия

США и союзники видят потребность Украины в поставках танков, но для предоставления западных моделей требуются условия для их обслуживания. Об этом заявила во... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T23:03

2022-10-04T23:03

2022-10-04T23:03

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

сша

министерство обороны сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США и союзники видят потребность Украины в поставках танков, но для предоставления западных моделей требуются условия для их обслуживания. Об этом заявила во вторник на брифинге для журналистов заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер."Мы абсолютно согласны с тем, что Украине необходимы танки. США работали с союзниками, чтобы предоставить Украине тысячу танков и единиц бронетехники", - сообщила она."Сложности в представлении танков западных моделей заключаются в их обслуживании и содержании. Мы хотим убедиться, что все вооружения, которые мы и союзники поставляем на Украину, могут обслуживаться и содержаться", - добавила Купер.По ее словам, самым простым способом обеспечить Украину необходимой техникой является поставка "советских" образцов, которые украинская армия умеет ремонтировать и использовать.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221002/giperzvuk-1820105533.html

https://ria.ru/20221004/polsha-1821461887.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато