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Жителя Ивановской области обвинили в убийстве годовалого сына знакомой
Жителя Ивановской области обвинили в убийстве годовалого сына знакомой - РИА Новости, 04.10.2022
Жителя Ивановской области обвинили в убийстве годовалого сына знакомой
Жителя Ивановской области обвиняют в убийстве годовалого сына сожительницы, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:05
2022-10-04T20:05
2022-10-04T20:05
происшествия
ивановская область
россия
вичуга
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Жителя Ивановской области обвиняют в убийстве годовалого сына сожительницы, сообщило региональное управление СК РФ."Следственным отделом по городу Вичуга СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города Родники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 3 октября 34-летняя женщина вместе со своим 27-летним сожителем и их другом распивали спиртное, в квартире также находился ее годовалый сын. Вечером она вместе с другом пошла в магазин, ребенок остался дома с сожителем. "Когда она пришла домой, то обнаружила тело мальчика в квартире с признаками насильственной смерти - повреждениями в области головы. По версии следствия, обвиняемый нанёс телесные повреждения ребёнку, будучи в состоянии алкогольного опьянения", - отмечает СУСК.Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, сбор доказательственной базы. В ходе следствия будет дана оценка действиям органов системы профилактики.Как добавляет СУСК, у женщины имеются ещё двое малолетних детей, которые проживали у бабушки. Их отец работает в Москве.
https://ria.ru/20221004/terakt-1821505928.html
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происшествия, ивановская область, россия, вичуга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ивановская область, Россия, Вичуга, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Ивановской области обвинили в убийстве годовалого сына знакомой
В Ивановской области мужчину обвинили в убийстве годовалого сына сожительницы