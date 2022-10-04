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ВСУ обстреляли Докучаевск снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Докучаевск снарядами натовского калибра - РИА Новости, 04.10.2022

ВСУ обстреляли Докучаевск снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T07:36

2022-10-04T07:36

2022-10-04T07:41

специальная военная операция на украине

в мире

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докучаевск

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ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, ведомство сообщило, что украинские войска применили пять снарядов при атаке на Червоногвардейский район Макеевки в 21.05 и три снаряда при обстреле Куйбышевского района Донецка в 22.10 вечера. В обоих случаях использовались боеприпасы натовского калибра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

докучаевск

донецкая народная республика

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в мире, украина, докучаевск, донецкая народная республика