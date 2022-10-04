https://ria.ru/20221004/svo-1821317571.html

Муфтий ЛНР отметил боевой дух и решительность российских военных

Муфтий ЛНР отметил боевой дух и решительность российских военных - РИА Новости, 04.10.2022

Муфтий ЛНР отметил боевой дух и решительность российских военных

Все военнослужащие России, находящиеся на территории ЛНР, настроены только на победу, это истинные патриоты страны, заявил РИА Новости председатель духовного... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T07:10

2022-10-04T07:10

2022-10-04T07:10

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

безопасность

армия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Все военнослужащие России, находящиеся на территории ЛНР, настроены только на победу, это истинные патриоты страны, заявил РИА Новости председатель духовного управления мусульман ЛНР Эльдар Гамбаров.Религиозный деятель отметил, что "перед этими офицерами и солдатами любой враг будет отброшен"."Россия – страна многонациональная и поликонфессиональная. В силу своих возможностей мы духовно окормляем единоверцев-мусульман, но не забываем и представителей иных религий. Мы сопутствуем ребят словами о братстве и дружбе, а также о том, что сам можешь пострадать, но товарища нужно выручать. Он – твой брат независимо от его какой-либо принадлежности к национальности и вере", - заключил Гамбаров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, россия, безопасность, армия