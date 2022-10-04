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Муфтий ЛНР отметил боевой дух и решительность российских военных - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/svo-1821317571.html
Муфтий ЛНР отметил боевой дух и решительность российских военных
Муфтий ЛНР отметил боевой дух и решительность российских военных - РИА Новости, 04.10.2022
Муфтий ЛНР отметил боевой дух и решительность российских военных
Все военнослужащие России, находящиеся на территории ЛНР, настроены только на победу, это истинные патриоты страны, заявил РИА Новости председатель духовного... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T07:10
2022-10-04T07:10
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
безопасность
армия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Все военнослужащие России, находящиеся на территории ЛНР, настроены только на победу, это истинные патриоты страны, заявил РИА Новости председатель духовного управления мусульман ЛНР Эльдар Гамбаров.Религиозный деятель отметил, что "перед этими офицерами и солдатами любой враг будет отброшен"."Россия – страна многонациональная и поликонфессиональная. В силу своих возможностей мы духовно окормляем единоверцев-мусульман, но не забываем и представителей иных религий. Мы сопутствуем ребят словами о братстве и дружбе, а также о том, что сам можешь пострадать, но товарища нужно выручать. Он – твой брат независимо от его какой-либо принадлежности к национальности и вере", - заключил Гамбаров.
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луганская народная республика, россия, безопасность, армия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность, Армия
07:10 04.10.2022
 
Муфтий ЛНР отметил боевой дух и решительность российских военных

Муфтий ЛНР Гамбаров заявил, что все российские военные настроены только на победу

© AP PhotoРоссийские военнослужащие в ЛНР
Российские военнослужащие в ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Все военнослужащие России, находящиеся на территории ЛНР, настроены только на победу, это истинные патриоты страны, заявил РИА Новости председатель духовного управления мусульман ЛНР Эльдар Гамбаров.
"По долгу своей работы я посещаю различные воинские подразделения ЛНР. В коллективных беседах и частных разговорах с единоверцами в разных родах войск хочу отметить непоколебимость, неугасаемый боевой дух и решительность российских военнослужащих. Эти ребята настроены только на победу", - рассказал муфтий ЛНР.
Религиозный деятель отметил, что "перед этими офицерами и солдатами любой враг будет отброшен".
"Россия – страна многонациональная и поликонфессиональная. В силу своих возможностей мы духовно окормляем единоверцев-мусульман, но не забываем и представителей иных религий. Мы сопутствуем ребят словами о братстве и дружбе, а также о том, что сам можешь пострадать, но товарища нужно выручать. Он – твой брат независимо от его какой-либо принадлежности к национальности и вере", - заключил Гамбаров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияБезопасностьАрмия
 
 
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