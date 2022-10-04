https://ria.ru/20221004/sud-1821578173.html

Верховный суд решит, куда передать дело об убийстве тюменской школьницы

Верховный суд решит, куда передать дело об убийстве тюменской школьницы - РИА Новости, 04.10.2022

Верховный суд решит, куда передать дело об убийстве тюменской школьницы

Тюменский областной суд направил в Верховный Суд РФ уголовное дело об убийстве 8-летней школьницы, совершенном летом 2021 года в Тюмени, для рассмотрения... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T22:59

2022-10-04T22:59

2022-10-04T22:59

происшествия

жилье

россия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 4 окт – РИА Новости. Тюменский областной суд направил в Верховный Суд РФ уголовное дело об убийстве 8-летней школьницы, совершенном летом 2021 года в Тюмени, для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.Мужчина обвиняется в убийстве малолетней, сопряженном с похищением и изнасилованием, а также в насильственных действиях сексуального характера, под стражей он находится с 27 августа 2021 года."Тюменский областной суд направил уголовное дело в отношении Виталия Бережного в Верховный Суд РФ для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела", – сообщает пресс-служба суда.Дело в суде рассматривается с участием присяжных. В июле облсуд заявил о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения ими тайны совещательной комнаты, рассмотрение дела должно начаться заново. В сентябре в судебном заседании рассмотрено ходатайство потерпевшей об изменении территориальной подсудности, а также самоотвод, заявленный судьей Натальей Жуковой.Преступление произошло в Тюмени в 2021 году. Девочка ушла гулять из дома на улице Судостроителей 30 июня не вернулась, 19 августа Следственный комитет заявил о найденном у озера Оброчное пакете с ее телом, в качестве подозреваемого был задержан 40-летний Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами с тела убитой. Как сообщал СК, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, заманил в квартиру девочку, связал скотчем, изнасиловал и задушил, а коробку с телом спрятал на берегу озера. По данным СК, до этого фигурант несколько дней хранил тело убитой в холодильнике.

https://ria.ru/20220912/srok-1816281470.html

https://ria.ru/20220902/tyumen-1814155025.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, россия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф)