https://ria.ru/20221004/sud-1821578173.html
Верховный суд решит, куда передать дело об убийстве тюменской школьницы
Верховный суд решит, куда передать дело об убийстве тюменской школьницы - РИА Новости, 04.10.2022
Верховный суд решит, куда передать дело об убийстве тюменской школьницы
Тюменский областной суд направил в Верховный Суд РФ уголовное дело об убийстве 8-летней школьницы, совершенном летом 2021 года в Тюмени, для рассмотрения... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:59
2022-10-04T22:59
2022-10-04T22:59
происшествия
жилье
россия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
ТЮМЕНЬ, 4 окт – РИА Новости. Тюменский областной суд направил в Верховный Суд РФ уголовное дело об убийстве 8-летней школьницы, совершенном летом 2021 года в Тюмени, для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.Мужчина обвиняется в убийстве малолетней, сопряженном с похищением и изнасилованием, а также в насильственных действиях сексуального характера, под стражей он находится с 27 августа 2021 года."Тюменский областной суд направил уголовное дело в отношении Виталия Бережного в Верховный Суд РФ для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела", – сообщает пресс-служба суда.Дело в суде рассматривается с участием присяжных. В июле облсуд заявил о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения ими тайны совещательной комнаты, рассмотрение дела должно начаться заново. В сентябре в судебном заседании рассмотрено ходатайство потерпевшей об изменении территориальной подсудности, а также самоотвод, заявленный судьей Натальей Жуковой.Преступление произошло в Тюмени в 2021 году. Девочка ушла гулять из дома на улице Судостроителей 30 июня не вернулась, 19 августа Следственный комитет заявил о найденном у озера Оброчное пакете с ее телом, в качестве подозреваемого был задержан 40-летний Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами с тела убитой. Как сообщал СК, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, заманил в квартиру девочку, связал скотчем, изнасиловал и задушил, а коробку с телом спрятал на берегу озера. По данным СК, до этого фигурант несколько дней хранил тело убитой в холодильнике.
https://ria.ru/20220912/srok-1816281470.html
https://ria.ru/20220902/tyumen-1814155025.html
россия
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, россия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Тюмень, Следственный комитет России (СК РФ)
Верховный суд решит, куда передать дело об убийстве тюменской школьницы
Верховный суд решит, куда передать дело об убийстве 8-летней школьницы из Тюмени
ТЮМЕНЬ, 4 окт – РИА Новости. Тюменский областной суд направил в Верховный Суд РФ уголовное дело об убийстве 8-летней школьницы, совершенном летом 2021 года в Тюмени, для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Мужчина обвиняется в убийстве малолетней, сопряженном с похищением и изнасилованием, а также в насильственных действиях сексуального характера, под стражей он находится с 27 августа 2021 года.
"Тюменский областной суд направил уголовное дело в отношении Виталия Бережного в Верховный Суд РФ для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела", – сообщает пресс-служба суда.
Дело в суде рассматривается с участием присяжных. В июле облсуд заявил о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения ими тайны совещательной комнаты, рассмотрение дела должно начаться заново. В сентябре в судебном заседании рассмотрено ходатайство потерпевшей об изменении территориальной подсудности, а также самоотвод, заявленный судьей Натальей Жуковой.
Преступление произошло в Тюмени в 2021 году. Девочка ушла гулять из дома на улице Судостроителей 30 июня не вернулась, 19 августа Следственный комитет заявил о найденном у озера Оброчное пакете с ее телом, в качестве подозреваемого был задержан 40-летний Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами с тела убитой. Как сообщал СК, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, заманил в квартиру девочку, связал скотчем, изнасиловал и задушил, а коробку с телом спрятал на берегу озера. По данным СК, до этого фигурант несколько дней хранил тело убитой в холодильнике.