Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Трампа предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/sud-1821520863.html
Экс-советник Трампа предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве
Экс-советник Трампа предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве - РИА Новости, 04.10.2022
Экс-советник Трампа предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве
Суд над обвиняемым в мошенничестве экс-советником бывшего президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном начнется в ноябре 2023 года, сообщает портал Law and... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:10
2022-10-04T18:20
в мире
дональд трамп
сша
манхэттен
мексика
стив бэннон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150066/57/1500665748_0:256:3498:2224_1920x0_80_0_0_07b3cbef74ccc4ced276f23dbc931ddd.jpg
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Суд над обвиняемым в мошенничестве экс-советником бывшего президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном начнется в ноябре 2023 года, сообщает портал Law and Crime."Судья не определил точной даты, постановив, что процесс начнется в ноябре 2023 года", - сообщает портал.Вину в предъявленных обвинениях Бэннон не признает, разбирательства суда на Манхэттене он будет дожидаться на свободе, говорится в сообщении.Ранее Бэннону предъявили обвинения по шести пунктам, включая мошенничество, преступный сговор и незаконное отмывание денег. Дело касается компании WeBuildTheWall, из общего числа обвинений, два относятся к отмыванию денег, два - к преступному сговору, и два - к обману сторонников Трампа "с целью завладеть их собственностью". Претензии связаны с финансовыми махинациями при сборе средств на строительство стены на границе с Мексикой, с помощью которой Трамп пытался противостоять незаконной миграции на южной границе США.Бэннона уже судили по делу о мошенничестве в 2020 году, тогда федеральный суд признал его и еще троих фигурантов дела виновным в незаконных финансовых махинациях. В частности, сообщалось, что, по версии следствия, Бэннон незаконно присвоил себе часть собранных на строительство стены 25 миллионов долларов. Суд не успел вынести приговор экс-советнику президента, поскольку незадолго до формального окончания своего срока Трамп помиловал Бэннона, фактически прекратив идущее на федеральном уровне дело против него. Но поскольку президентское помилование не распространяется на региональные суды, дело о финансовых махинациях возобновили в Нью-Йорке.Ранее в июле Бэннон также был признан виновным в неуважении к суду по делу о штурме конгресса из-за отказа дать показания по делу о штурме Капитолия. Вскоре, как ожидается, ему вынесут приговор.
https://ria.ru/20221004/tramp-1821316289.html
https://ria.ru/20220930/tramp-1820656415.html
сша
манхэттен
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150066/57/1500665748_97:0:3401:2478_1920x0_80_0_0_b9fd7be39766eb3ca514a9f432f1ca7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша, манхэттен, мексика, стив бэннон
В мире, Дональд Трамп, США, Манхэттен, Мексика, Стив Бэннон
18:10 04.10.2022 (обновлено: 18:20 04.10.2022)
 
Экс-советник Трампа предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Экс-советник Трампа Бэннон предстанет через год перед судом по обвинению в мошенничестве

© AP Photo / Alex BrandonСтив Бэннон
Стив Бэннон - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Стив Бэннон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Суд над обвиняемым в мошенничестве экс-советником бывшего президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном начнется в ноябре 2023 года, сообщает портал Law and Crime.
"Судья не определил точной даты, постановив, что процесс начнется в ноябре 2023 года", - сообщает портал.
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 05:48
Трамп пригрозил исками еще нескольким СМИ
Вину в предъявленных обвинениях Бэннон не признает, разбирательства суда на Манхэттене он будет дожидаться на свободе, говорится в сообщении.
Ранее Бэннону предъявили обвинения по шести пунктам, включая мошенничество, преступный сговор и незаконное отмывание денег. Дело касается компании WeBuildTheWall, из общего числа обвинений, два относятся к отмыванию денег, два - к преступному сговору, и два - к обману сторонников Трампа "с целью завладеть их собственностью". Претензии связаны с финансовыми махинациями при сборе средств на строительство стены на границе с Мексикой, с помощью которой Трамп пытался противостоять незаконной миграции на южной границе США.
Бэннона уже судили по делу о мошенничестве в 2020 году, тогда федеральный суд признал его и еще троих фигурантов дела виновным в незаконных финансовых махинациях. В частности, сообщалось, что, по версии следствия, Бэннон незаконно присвоил себе часть собранных на строительство стены 25 миллионов долларов. Суд не успел вынести приговор экс-советнику президента, поскольку незадолго до формального окончания своего срока Трамп помиловал Бэннона, фактически прекратив идущее на федеральном уровне дело против него. Но поскольку президентское помилование не распространяется на региональные суды, дело о финансовых махинациях возобновили в Нью-Йорке.
Ранее в июле Бэннон также был признан виновным в неуважении к суду по делу о штурме конгресса из-за отказа дать показания по делу о штурме Капитолия. Вскоре, как ожидается, ему вынесут приговор.
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 16:40
American Thinker: Трамп одним вопросом про Россию загнал Белый дом в тупик
 
В миреДональд ТрампСШАМанхэттенМексикаСтив Бэннон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала