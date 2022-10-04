18:10 04.10.2022 (обновлено: 18:20 04.10.2022)
Экс-советник Трампа предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве
Экс-советник Трампа Бэннон предстанет через год перед судом по обвинению в мошенничестве
© AP Photo / Alex BrandonСтив Бэннон
© AP Photo / Alex Brandon
Стив Бэннон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Суд над обвиняемым в мошенничестве экс-советником бывшего президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном начнется в ноябре 2023 года, сообщает портал Law and Crime.
"Судья не определил точной даты, постановив, что процесс начнется в ноябре 2023 года", - сообщает портал.
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Вину в предъявленных обвинениях Бэннон не признает, разбирательства суда на Манхэттене он будет дожидаться на свободе, говорится в сообщении.
Ранее Бэннону предъявили обвинения по шести пунктам, включая мошенничество, преступный сговор и незаконное отмывание денег. Дело касается компании WeBuildTheWall, из общего числа обвинений, два относятся к отмыванию денег, два - к преступному сговору, и два - к обману сторонников Трампа "с целью завладеть их собственностью". Претензии связаны с финансовыми махинациями при сборе средств на строительство стены на границе с Мексикой, с помощью которой Трамп пытался противостоять незаконной миграции на южной границе США.
Бэннона уже судили по делу о мошенничестве в 2020 году, тогда федеральный суд признал его и еще троих фигурантов дела виновным в незаконных финансовых махинациях. В частности, сообщалось, что, по версии следствия, Бэннон незаконно присвоил себе часть собранных на строительство стены 25 миллионов долларов. Суд не успел вынести приговор экс-советнику президента, поскольку незадолго до формального окончания своего срока Трамп помиловал Бэннона, фактически прекратив идущее на федеральном уровне дело против него. Но поскольку президентское помилование не распространяется на региональные суды, дело о финансовых махинациях возобновили в Нью-Йорке.
Ранее в июле Бэннон также был признан виновным в неуважении к суду по делу о штурме конгресса из-за отказа дать показания по делу о штурме Капитолия. Вскоре, как ожидается, ему вынесут приговор.