https://ria.ru/20221004/sud-1821384151.html

Раввин рассказал о смысле Судного дня

Раввин рассказал о смысле Судного дня - РИА Новости, 04.10.2022

Раввин рассказал о смысле Судного дня

Праздник Йом Кипур – Судный день, или День искупления в иудаизме – не искупает особо тяжких грехов, таких как хула на имя Бога и предательство верного пути... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:36

2022-10-04T12:36

2022-10-04T12:36

религия

федерация еврейских общин россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Праздник Йом Кипур – Судный день, или День искупления в иудаизме – не искупает особо тяжких грехов, таких как хула на имя Бога и предательство верного пути народа, рассказал РИА Новости руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич.Йом Кипур, или День искупления, приходится в этом году на 5 октября, однако начнется с заходом солнца 4 октября. Дата привязана к еврейскому лунно-солнечному календарю, отмечается 10 числа месяца тишрей. Десятью днями ранее иудеи встретили новый год – Рош ха-Шана.“Этот день прощает грехи как легкой, так и средней тяжести. Особой тяжести грехи он не прощает, но он как бы искупает какую-то часть этих грехов. К грехам особой тяжести относится профанация имени Всевышнего и предательство народа: были времена, когда лидеры уводили не той дорогой еврейский народ. Такие грехи Йом Кипур не прощает, но в какой-то мере искупает, а страдание и смерть искупают особо тяжкие грехи полностью”, – сказал раввин.При этом одного дня формального поста и молитвы, рассказал он, недостаточно для искупления грехов: Йом Кипур – не “индульгенция”, а день, когда искренние молитва и раскаяние воспринимаются в особенном порядке Творцом Мира, восседающим на престоле с Новолетия по Судный день и судящего людей, народы и государства.В Йом Кипур евреи усердно молятся о прощении грехов и Божием благословении на предстоящий год. Йом Кипур - один из четырех осенних еврейских праздников (Рош ха-Шана, Йом Кипур, Суккот и Симхат Тора). И если Рош ха-Шана, еврейский Новый год, это веселый и шумный праздник, то Йом Кипур – это День искупления. Считается, что Бог в это время записывает имя человека в книгу жизни на предстоящий год, то есть выносит вердикт на основе его поступков и намечает его будущее на год грядущий. Узнать, что было записано в книге, можно только прожив этот год.По традиции, надо отказаться от еды и воды на 26 часов, запрещено умываться, умащивать тело, носить кожаную обувь и вступать в супружескую близость. Также среди традиций – искупительный ритуал "капарот", когда над головой человека вращают птицу (мужчины - петуха, женщины - курицу) и говорят: "Да будет это моим искуплением", а потом птицу приносят в жертву.“Исторически это связано с тем, что в этот день 10 тиршея был искуплен грех Золотого тельца. Но для дальнейших поколений Всевышний назвал этот день Днем искупления, и призвал очиститься перед Богом. С тех пор в русской традиции этот день называется Судным днем, хотя это не совсем так: Рош ха-Шана, Новолетие, которое было на прошлой неделе – это по большому счету два судных дня. А Йом Кипур ближе к тому, что можно назвать днем искупления. Потому что в этот день если человек раскаялся в грехах, которые он совершил в отношении Творца против его заповедей – а есть 613 заповедей, есть масштаб, где нарушить – то они прощаются, при условии, что он раскаялся и он постится в этот день”, – рассказал Гуревич.

https://ria.ru/20221004/yom_kipur-1821174029.html

https://ria.ru/20220908/ravviny-1815436735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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федерация еврейских общин россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)