Рейтинг@Mail.ru
В Крыму призвали Маска лишить Украину доступа к сети Starlink - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/starlink-1821503230.html
В Крыму призвали Маска лишить Украину доступа к сети Starlink
В Крыму призвали Маска лишить Украину доступа к сети Starlink - РИА Новости, 04.10.2022
В Крыму призвали Маска лишить Украину доступа к сети Starlink
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал американского предпринимателя и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска лишить Украину доступа к РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:02
2022-10-04T17:02
в мире
илон маск
владимир константинов
владимир зеленский
китай
россия
украина
spacex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151414/56/1514145602_0:410:3300:2266_1920x0_80_0_0_8889380e96c74a6cf91bf7fb7d719709.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал американского предпринимателя и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска лишить Украину доступа к спутниковой сети Starlink, так как она используется киевской властью в военных целях.Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети."Если Маск действительно заинтересован в прекращении конфликта на Украине, то ему следовало бы, прежде всего, лишить Украину доступа к спутниковой сети Starlink, которую киевский режим использует, в том числе, в своих военных целях, продолжая политику террора и убийств мирных граждан", - сказал РИА Новости Константинов.В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.В ответ на его публикации Владимир Зеленский запустил опрос среди пользователей, интересуясь, какой Илон Маск им больше нравится – "тот, который поддерживает Украину или Россию". А проукраинские пользователи соцсети обрушились на Маска с критикой, в том числе ему писали нецензурную брань на украинском языке.
https://ria.ru/20221004/ssha-1821318773.html
https://ria.ru/20221003/medvedev-1821303722.html
китай
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151414/56/1514145602_0:100:3300:2575_1920x0_80_0_0_02e9b1b43f0a2843a5589b28b4c7ec28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илон маск, владимир константинов, владимир зеленский, китай, россия, украина, spacex, tesla motors, оон
В мире, Илон Маск, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Китай, Россия, Украина, SpaceX, Tesla motors, ООН
17:02 04.10.2022
 
В Крыму призвали Маска лишить Украину доступа к сети Starlink

Спикер парламента Крыма призвал Маска лишить Украину доступа к спутниковой сети Starlink

© AP Photo / John RaouxИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / John Raoux
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал американского предпринимателя и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска лишить Украину доступа к спутниковой сети Starlink, так как она используется киевской властью в военных целях.
Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 07:41
В Госдуме предложили Маску стать новым президентом США
"Если Маск действительно заинтересован в прекращении конфликта на Украине, то ему следовало бы, прежде всего, лишить Украину доступа к спутниковой сети Starlink, которую киевский режим использует, в том числе, в своих военных целях, продолжая политику террора и убийств мирных граждан", - сказал РИА Новости Константинов.
В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
В ответ на его публикации Владимир Зеленский запустил опрос среди пользователей, интересуясь, какой Илон Маск им больше нравится – "тот, который поддерживает Украину или Россию". А проукраинские пользователи соцсети обрушились на Маска с критикой, в том числе ему писали нецензурную брань на украинском языке.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 23:46Специальная военная операция на Украине
Медведев назвал Маска достойным "внеочередного звания" за пост об Украине
 
В миреИлон МаскВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийКитайРоссияУкраинаSpaceXTesla motorsООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала