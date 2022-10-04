https://ria.ru/20221004/starlink-1821503230.html

В Крыму призвали Маска лишить Украину доступа к сети Starlink

В Крыму призвали Маска лишить Украину доступа к сети Starlink - РИА Новости, 04.10.2022

В Крыму призвали Маска лишить Украину доступа к сети Starlink

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал американского предпринимателя и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска лишить Украину доступа к РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:02

2022-10-04T17:02

2022-10-04T17:02

в мире

илон маск

владимир константинов

владимир зеленский

китай

россия

украина

spacex

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал американского предпринимателя и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска лишить Украину доступа к спутниковой сети Starlink, так как она используется киевской властью в военных целях.Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети."Если Маск действительно заинтересован в прекращении конфликта на Украине, то ему следовало бы, прежде всего, лишить Украину доступа к спутниковой сети Starlink, которую киевский режим использует, в том числе, в своих военных целях, продолжая политику террора и убийств мирных граждан", - сказал РИА Новости Константинов.В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.В ответ на его публикации Владимир Зеленский запустил опрос среди пользователей, интересуясь, какой Илон Маск им больше нравится – "тот, который поддерживает Украину или Россию". А проукраинские пользователи соцсети обрушились на Маска с критикой, в том числе ему писали нецензурную брань на украинском языке.

https://ria.ru/20221004/ssha-1821318773.html

https://ria.ru/20221003/medvedev-1821303722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илон маск, владимир константинов, владимир зеленский, китай, россия, украина, spacex, tesla motors, оон