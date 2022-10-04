В Крыму призвали Маска лишить Украину доступа к сети Starlink
Спикер парламента Крыма призвал Маска лишить Украину доступа к спутниковой сети Starlink
© AP Photo / John RaouxИлон Маск
© AP Photo / John Raoux
Илон Маск. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал американского предпринимателя и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска лишить Украину доступа к спутниковой сети Starlink, так как она используется киевской властью в военных целях.
Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
"Если Маск действительно заинтересован в прекращении конфликта на Украине, то ему следовало бы, прежде всего, лишить Украину доступа к спутниковой сети Starlink, которую киевский режим использует, в том числе, в своих военных целях, продолжая политику террора и убийств мирных граждан", - сказал РИА Новости Константинов.
В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
В ответ на его публикации Владимир Зеленский запустил опрос среди пользователей, интересуясь, какой Илон Маск им больше нравится – "тот, который поддерживает Украину или Россию". А проукраинские пользователи соцсети обрушились на Маска с критикой, в том числе ему писали нецензурную брань на украинском языке.