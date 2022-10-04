Пресс-секретарь Пентагона поддержал трансгендеров в армии США
Пресс-секретарь Пентагона Райдер поддержал трансгендеров в армии США
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты армии США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер поддержал трансгендеров в американской армии.
© Фото : Chris Sean Smith/US Public Health Service Commissioned Corps Официальный портрет трансгенденрной женщины Рейчел Левин в форме адмирала корпуса службы общественного здравоохранения США
Официальный портрет трансгенденрной женщины Рейчел Левин в форме адмирала корпуса службы общественного здравоохранения США
"Что бы я сказал военнослужащим-трансгендерам как офицер ВВС США, служащий в минобороны: если на вас форма и вы рядом со мной, и мы будем сражаться - мы будем сражаться вместе, вы - из моей команды, я - из вашей команды", - сказал Райдер на брифинге.
Журналист спросил, нужна ли в законодательстве США норма, которая позволит трансгендерам проходить службу в армии. Райдер же отметил, что не может высказываться по теме законотворчества. Тогда журналист предложил пресс-секретарю военного ведомства обратиться к тем трансгендерам, кто не уверен в своем будущем в рядах вооруженных сил.