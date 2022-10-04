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Пресс-секретарь Пентагона поддержал трансгендеров в армии США

Пресс-секретарь Пентагона поддержал трансгендеров в армии США - РИА Новости, 04.10.2022

Пресс-секретарь Пентагона поддержал трансгендеров в армии США

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер поддержал трансгендеров в американской армии. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T23:52

2022-10-04T23:52

2022-10-04T23:52

в мире

патрик райдер

сша

министерство обороны сша

ввс сша

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер поддержал трансгендеров в американской армии."Что бы я сказал военнослужащим-трансгендерам как офицер ВВС США, служащий в минобороны: если на вас форма и вы рядом со мной, и мы будем сражаться - мы будем сражаться вместе, вы - из моей команды, я - из вашей команды", - сказал Райдер на брифинге.Журналист спросил, нужна ли в законодательстве США норма, которая позволит трансгендерам проходить службу в армии. Райдер же отметил, что не может высказываться по теме законотворчества. Тогда журналист предложил пресс-секретарю военного ведомства обратиться к тем трансгендерам, кто не уверен в своем будущем в рядах вооруженных сил.

https://ria.ru/20221004/posobiya-1821574298.html

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в мире, патрик райдер, сша, министерство обороны сша, ввс сша