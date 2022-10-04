https://ria.ru/20221004/ssha-1821582975.html

Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов

Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов - РИА Новости, 04.10.2022

Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов

Государственный долг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов, свидетельствуют данные американского министерства финансов. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T23:36

2022-10-04T23:36

2022-10-04T23:56

сша

экономика

госдолг сша

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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Государственный долг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов, свидетельствуют данные американского министерства финансов.По состоянию на 3 октября Соединенные Штаты были должны 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента.Держатели большей части долговых обязательств — частные лица, на долю которых приходится свыше 24 триллионов долларов.Американские долги перед зарубежными правительствами составляют почти семь триллионов долларов.Как сообщают СМИ, в условиях растущих ставок обслуживание долга становится все более затратной задачей.

https://ria.ru/20221004/dengi-1821566195.html

https://ria.ru/20220723/gosdolg-1804316419.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, экономика, госдолг сша