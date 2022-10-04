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Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов - РИА Новости, 04.10.2022
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Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов
Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов - РИА Новости, 04.10.2022
Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов
Государственный долг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов, свидетельствуют данные американского министерства финансов. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T23:36
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сша
экономика
госдолг сша
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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Государственный долг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов, свидетельствуют данные американского министерства финансов.По состоянию на 3 октября Соединенные Штаты были должны 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента.Держатели большей части долговых обязательств — частные лица, на долю которых приходится свыше 24 триллионов долларов.Американские долги перед зарубежными правительствами составляют почти семь триллионов долларов.Как сообщают СМИ, в условиях растущих ставок обслуживание долга становится все более затратной задачей.
https://ria.ru/20221004/dengi-1821566195.html
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сша, экономика, госдолг сша
США, Экономика, госдолг США
23:36 04.10.2022 (обновлено: 23:56 04.10.2022)
 
Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов

Минфин США: госдолг страны впервые в истории превысил 31 триллион долларов

© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Государственный долг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов, свидетельствуют данные американского министерства финансов.
По состоянию на 3 октября Соединенные Штаты были должны 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Держатели большей части долговых обязательств — частные лица, на долю которых приходится свыше 24 триллионов долларов.
Американские долги перед зарубежными правительствами составляют почти семь триллионов долларов.
Как сообщают СМИ, в условиях растущих ставок обслуживание долга становится все более затратной задачей.
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