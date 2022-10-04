https://ria.ru/20221004/ssha-1821574774.html

США заявили, что пристально следят за использованием своего оружия Украиной

США заявили, что пристально следят за использованием своего оружия Украиной - РИА Новости, 04.10.2022

США заявили, что пристально следят за использованием своего оружия Украиной

США очень пристально следят за использованием Украиной поставляемого оружия, сообщила во вторник на брифинге для журналистов заместитель помощника министра... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T22:32

2022-10-04T22:32

2022-10-04T22:32

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США очень пристально следят за использованием Украиной поставляемого оружия, сообщила во вторник на брифинге для журналистов заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер."Мы очень пристально смотрим на уровень использования Украиной (поставляемых) вооружений, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое", - заявила Купер."США предоставляют дополнительные вооружения, а также мы инвестируем в производство вооружений, и видим, что наши союзники и партнеры инвестируют в производство вооружений… чтобы продолжать поддерживать Украину", - добавила она.Представитель Пентагона отметила, что США регулярно консультируются с Украиной по необходимым поставкам вооружений и намерены продолжить поставлять Киеву оружие.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221004/dengi-1821566195.html

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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, нато