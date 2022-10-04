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США заявили, что пристально следят за использованием своего оружия Украиной - РИА Новости, 04.10.2022
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США заявили, что пристально следят за использованием своего оружия Украиной
США заявили, что пристально следят за использованием своего оружия Украиной - РИА Новости, 04.10.2022
США заявили, что пристально следят за использованием своего оружия Украиной
США очень пристально следят за использованием Украиной поставляемого оружия, сообщила во вторник на брифинге для журналистов заместитель помощника министра... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:32
2022-10-04T22:32
в мире
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сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США очень пристально следят за использованием Украиной поставляемого оружия, сообщила во вторник на брифинге для журналистов заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер."Мы очень пристально смотрим на уровень использования Украиной (поставляемых) вооружений, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое", - заявила Купер."США предоставляют дополнительные вооружения, а также мы инвестируем в производство вооружений, и видим, что наши союзники и партнеры инвестируют в производство вооружений… чтобы продолжать поддерживать Украину", - добавила она.Представитель Пентагона отметила, что США регулярно консультируются с Украиной по необходимым поставкам вооружений и намерены продолжить поставлять Киеву оружие.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221004/dengi-1821566195.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, США, Министерство обороны США, НАТО
22:32 04.10.2022
 
США заявили, что пристально следят за использованием своего оружия Украиной

Сотрудница Пентагона Купер: США очень пристально следят за использованием Украиной оружия

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США очень пристально следят за использованием Украиной поставляемого оружия, сообщила во вторник на брифинге для журналистов заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер.
"Мы очень пристально смотрим на уровень использования Украиной (поставляемых) вооружений, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое", - заявила Купер.
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"США предоставляют дополнительные вооружения, а также мы инвестируем в производство вооружений, и видим, что наши союзники и партнеры инвестируют в производство вооружений… чтобы продолжать поддерживать Украину", - добавила она.
Представитель Пентагона отметила, что США регулярно консультируются с Украиной по необходимым поставкам вооружений и намерены продолжить поставлять Киеву оружие.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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