https://ria.ru/20221004/ssha-1821384952.html
Лукашенко назвал цели США на международной арене
Лукашенко назвал цели США на международной арене - РИА Новости, 04.10.2022
Лукашенко назвал цели США на международной арене
Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что США стремятся разрушить ЕС и убрать РФ с международной арены. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:38
2022-10-04T12:38
2022-10-04T12:45
в мире
александр лукашенко
сша
россия
евросоюз
белоруссия
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что США стремятся разрушить ЕС и убрать РФ с международной арены.Глава белорусского государства проводит во вторник в минобороны совещание по военной безопасности."На межгосударственном уровне звучат циничные высказывания в адрес Российской Федерации со стороны западных политиков. Я не буду приводить примеры: вы их хорошо знаете. Начиная от конкретных заявлений конкретных депутатов и лидеров и заканчивая трибуной Организации Объединенных Наций", - цитирует Лукашенко сайт белорусского президента.Лукашенко подчеркнул, что "цель этих действий ясна и понятна: Америка хочет ослабить или вовсе убрать с международной арены Россию и ее союзников, чтобы подобраться ближе к своему главному конкуренту – Китаю"."Одновременно усилить зависимость Европейского союза от Соединенных Штатов. Если, увидите, не пойдут навстречу США, Евросоюз Америка разрушит", - убежден белорусский лидер.
https://ria.ru/20221004/rossiya-1821312324.html
https://ria.ru/20221004/razvedka-1821308676.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, сша, россия, евросоюз, белоруссия, китай
В мире, Александр Лукашенко, США, Россия, Евросоюз, Белоруссия, Китай
12:38 04.10.2022 (обновлено: 12:45 04.10.2022)
Лукашенко назвал цели США на международной арене
Лукашенко заявил, что США стремятся разрушить ЕС и убрать Россию с международной арены