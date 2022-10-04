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Лукашенко назвал цели США на международной арене - РИА Новости, 04.10.2022
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Лукашенко назвал цели США на международной арене
Лукашенко назвал цели США на международной арене - РИА Новости, 04.10.2022
Лукашенко назвал цели США на международной арене
Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что США стремятся разрушить ЕС и убрать РФ с международной арены. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:38
2022-10-04T12:45
в мире
александр лукашенко
сша
россия
евросоюз
белоруссия
китай
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что США стремятся разрушить ЕС и убрать РФ с международной арены.Глава белорусского государства проводит во вторник в минобороны совещание по военной безопасности."На межгосударственном уровне звучат циничные высказывания в адрес Российской Федерации со стороны западных политиков. Я не буду приводить примеры: вы их хорошо знаете. Начиная от конкретных заявлений конкретных депутатов и лидеров и заканчивая трибуной Организации Объединенных Наций", - цитирует Лукашенко сайт белорусского президента.Лукашенко подчеркнул, что "цель этих действий ясна и понятна: Америка хочет ослабить или вовсе убрать с международной арены Россию и ее союзников, чтобы подобраться ближе к своему главному конкуренту – Китаю"."Одновременно усилить зависимость Европейского союза от Соединенных Штатов. Если, увидите, не пойдут навстречу США, Евросоюз Америка разрушит", - убежден белорусский лидер.
https://ria.ru/20221004/rossiya-1821312324.html
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в мире, александр лукашенко, сша, россия, евросоюз, белоруссия, китай
В мире, Александр Лукашенко, США, Россия, Евросоюз, Белоруссия, Китай
12:38 04.10.2022 (обновлено: 12:45 04.10.2022)
 
Лукашенко назвал цели США на международной арене

Лукашенко заявил, что США стремятся разрушить ЕС и убрать Россию с международной арены

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что США стремятся разрушить ЕС и убрать РФ с международной арены.
Глава белорусского государства проводит во вторник в минобороны совещание по военной безопасности.
Президент России Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Экс-сенатор США не исключил будущее признание миром новых регионов России
"На межгосударственном уровне звучат циничные высказывания в адрес Российской Федерации со стороны западных политиков. Я не буду приводить примеры: вы их хорошо знаете. Начиная от конкретных заявлений конкретных депутатов и лидеров и заканчивая трибуной Организации Объединенных Наций", - цитирует Лукашенко сайт белорусского президента.
Лукашенко подчеркнул, что "цель этих действий ясна и понятна: Америка хочет ослабить или вовсе убрать с международной арены Россию и ее союзников, чтобы подобраться ближе к своему главному конкуренту – Китаю".
"Одновременно усилить зависимость Европейского союза от Соединенных Штатов. Если, увидите, не пойдут навстречу США, Евросоюз Америка разрушит", - убежден белорусский лидер.
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