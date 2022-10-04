https://ria.ru/20221004/ssha-1821384952.html

Лукашенко назвал цели США на международной арене

Лукашенко назвал цели США на международной арене - РИА Новости, 04.10.2022

Лукашенко назвал цели США на международной арене

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что США стремятся разрушить ЕС и убрать РФ с международной арены. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:38

2022-10-04T12:38

2022-10-04T12:45

в мире

александр лукашенко

сша

россия

евросоюз

белоруссия

китай

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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что США стремятся разрушить ЕС и убрать РФ с международной арены.Глава белорусского государства проводит во вторник в минобороны совещание по военной безопасности."На межгосударственном уровне звучат циничные высказывания в адрес Российской Федерации со стороны западных политиков. Я не буду приводить примеры: вы их хорошо знаете. Начиная от конкретных заявлений конкретных депутатов и лидеров и заканчивая трибуной Организации Объединенных Наций", - цитирует Лукашенко сайт белорусского президента.Лукашенко подчеркнул, что "цель этих действий ясна и понятна: Америка хочет ослабить или вовсе убрать с международной арены Россию и ее союзников, чтобы подобраться ближе к своему главному конкуренту – Китаю"."Одновременно усилить зависимость Европейского союза от Соединенных Штатов. Если, увидите, не пойдут навстречу США, Евросоюз Америка разрушит", - убежден белорусский лидер.

https://ria.ru/20221004/rossiya-1821312324.html

https://ria.ru/20221004/razvedka-1821308676.html

сша

россия

белоруссия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, александр лукашенко, сша, россия, евросоюз, белоруссия, китай