https://ria.ru/20221004/ssha-1821324862.html

США хотят ограничить экспорт полупроводников в Китай, сообщили СМИ

США хотят ограничить экспорт полупроводников в Китай, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2022

США хотят ограничить экспорт полупроводников в Китай, сообщили СМИ

Американская администрация готовит новые меры для контроля за экспортом полупроводников и оборудования для их производства, стремясь лишить Китай возможности... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T08:59

2022-10-04T08:59

2022-10-04T11:12

китай

сша

в мире

джо байден

вашингтон (штат)

capital economics

apple

qualcomm

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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Американская администрация готовит новые меры для контроля за экспортом полупроводников и оборудования для их производства, стремясь лишить Китай возможности производить передовые микросхемы, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники."США намерены еще больше ограничить экспорт передовых микросхем в Китай. Действия Белого дома направлены на то, чтобы помешать Китаю производить высокотехнологичные полупроводники", — пишет издание.В августе президент Джо Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников для усиления позиций в конкуренции с Китаем, предусматривающий выделение 52,7 миллиарда долларов. При этом сами Штаты серьезно зависят от продукции Тайваньской компании по производству полупроводников (TSMC). Это крупнейший производитель в мире, на долю которого приходится более 90 процентов самых современных микрочипов. Продукцию TSMC закупают такие гиганты, как Apple, Intel, NVIDIA, Qualcomm, AMD и Broadcom. Кроме того, от тайваньских микрочипов зависит и правительство США, так как они используются в некоторых наиболее важных и сложных системах, включая вооружение. По мнению экспертов, нынешняя политика Вашингтона в отношении Тайваня несет значительные риски, поскольку ситуация может вылиться в вооруженный конфликт и затронуть производство полупроводников.

https://ria.ru/20220926/stavka-1819623019.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, в мире, джо байден, вашингтон (штат), capital economics, apple, qualcomm