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США хотят ограничить экспорт полупроводников в Китай, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2022
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США хотят ограничить экспорт полупроводников в Китай, сообщили СМИ
США хотят ограничить экспорт полупроводников в Китай, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2022
США хотят ограничить экспорт полупроводников в Китай, сообщили СМИ
Американская администрация готовит новые меры для контроля за экспортом полупроводников и оборудования для их производства, стремясь лишить Китай возможности... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T08:59
2022-10-04T11:12
китай
сша
в мире
джо байден
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capital economics
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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Американская администрация готовит новые меры для контроля за экспортом полупроводников и оборудования для их производства, стремясь лишить Китай возможности производить передовые микросхемы, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники."США намерены еще больше ограничить экспорт передовых микросхем в Китай. Действия Белого дома направлены на то, чтобы помешать Китаю производить высокотехнологичные полупроводники", — пишет издание.В августе президент Джо Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников для усиления позиций в конкуренции с Китаем, предусматривающий выделение 52,7 миллиарда долларов. При этом сами Штаты серьезно зависят от продукции Тайваньской компании по производству полупроводников (TSMC). Это крупнейший производитель в мире, на долю которого приходится более 90 процентов самых современных микрочипов. Продукцию TSMC закупают такие гиганты, как Apple, Intel, NVIDIA, Qualcomm, AMD и Broadcom. Кроме того, от тайваньских микрочипов зависит и правительство США, так как они используются в некоторых наиболее важных и сложных системах, включая вооружение. По мнению экспертов, нынешняя политика Вашингтона в отношении Тайваня несет значительные риски, поскольку ситуация может вылиться в вооруженный конфликт и затронуть производство полупроводников.
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китай, сша, в мире, джо байден, вашингтон (штат), capital economics, apple, qualcomm
Китай, США, В мире, Джо Байден, Вашингтон (штат), Capital Economics, Apple, Qualcomm
08:59 04.10.2022 (обновлено: 11:12 04.10.2022)
 
США хотят ограничить экспорт полупроводников в Китай, сообщили СМИ

Wall Street Journal: США хотят ограничить экспорт полупроводников и оборудования в Китай

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Американская администрация готовит новые меры для контроля за экспортом полупроводников и оборудования для их производства, стремясь лишить Китай возможности производить передовые микросхемы, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"США намерены еще больше ограничить экспорт передовых микросхем в Китай. Действия Белого дома направлены на то, чтобы помешать Китаю производить высокотехнологичные полупроводники", — пишет издание.
В августе президент Джо Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников для усиления позиций в конкуренции с Китаем, предусматривающий выделение 52,7 миллиарда долларов. При этом сами Штаты серьезно зависят от продукции Тайваньской компании по производству полупроводников (TSMC). Это крупнейший производитель в мире, на долю которого приходится более 90 процентов самых современных микрочипов. Продукцию TSMC закупают такие гиганты, как Apple, Intel, NVIDIA, Qualcomm, AMD и Broadcom.
Кроме того, от тайваньских микрочипов зависит и правительство США, так как они используются в некоторых наиболее важных и сложных системах, включая вооружение. По мнению экспертов, нынешняя политика Вашингтона в отношении Тайваня несет значительные риски, поскольку ситуация может вылиться в вооруженный конфликт и затронуть производство полупроводников.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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КитайСШАВ миреДжо БайденВашингтон (штат)Capital EconomicsAppleQualcomm
 
 
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