08:59 04.10.2022 (обновлено: 11:12 04.10.2022)
США хотят ограничить экспорт полупроводников в Китай, сообщили СМИ
Wall Street Journal: США хотят ограничить экспорт полупроводников и оборудования в Китай
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Американская администрация готовит новые меры для контроля за экспортом полупроводников и оборудования для их производства, стремясь лишить Китай возможности производить передовые микросхемы, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"США намерены еще больше ограничить экспорт передовых микросхем в Китай. Действия Белого дома направлены на то, чтобы помешать Китаю производить высокотехнологичные полупроводники", — пишет издание.
В августе президент Джо Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников для усиления позиций в конкуренции с Китаем, предусматривающий выделение 52,7 миллиарда долларов. При этом сами Штаты серьезно зависят от продукции Тайваньской компании по производству полупроводников (TSMC). Это крупнейший производитель в мире, на долю которого приходится более 90 процентов самых современных микрочипов. Продукцию TSMC закупают такие гиганты, как Apple, Intel, NVIDIA, Qualcomm, AMD и Broadcom.
Кроме того, от тайваньских микрочипов зависит и правительство США, так как они используются в некоторых наиболее важных и сложных системах, включая вооружение. По мнению экспертов, нынешняя политика Вашингтона в отношении Тайваня несет значительные риски, поскольку ситуация может вылиться в вооруженный конфликт и затронуть производство полупроводников.
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