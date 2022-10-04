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Экс-сенатор: США участвуют в конфликте на Украине против воли американцев

Экс-сенатор: США участвуют в конфликте на Украине против воли американцев - РИА Новости, 04.10.2022

Экс-сенатор: США участвуют в конфликте на Украине против воли американцев

Вашингтон фактически является участником конфликта на Украине, несмотря на то, что сами американцы не хотят оказаться вовлеченными в войну, заявил в интервью... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T03:42

2022-10-04T03:42

2022-10-04T03:42

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Вашингтон фактически является участником конфликта на Украине, несмотря на то, что сами американцы не хотят оказаться вовлеченными в войну, заявил в интервью РИА Новости экс-сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк."Американский народ не хочет оказаться непосредственно вовлеченным в войну там,... но есть военная отрасль, предприятия, которые делают на этом огромную прибыль, а еще есть глобалисты, я называю их "мальчики из Давоса"... Им нет дела до американцев, или европейцев, или русских, или украинцев, все, о чем они заботятся, - это власть и деньги", - сказал экс-сенатор."Народ США не хочет быть частью этого, но я думаю, что, как вы знаете, военные ястребы есть в обеих партиях - и Республиканской, и Демократической. Я думаю, что президент (США Джо) Байден тоже в этом лагере", - сказал Блэк, отвечая на вопрос, являются ли США участником конфликта на Украине.По его оценке, так называемые "ястребы" "хотят подойти как можно ближе к войне, не допустив необходимости признать перед американцами, что страна фактически находится в состоянии войны". "Думаю, вполне обосновано, что люди в России, видя все это, могли бы делать вывод о том, что США являются участником войны", - сказал экс-сенатор.Комментируя публикации американских СМИ о том, что минобороны США, по данным источников, готовится разместить в Германии командный центр для контроля и управления мерами поддержки Украины со стороны американских властей и их союзников по ЕС и НАТО, собеседник агентства заявил, что "они пытаются оставаться в серой зоне, где они формально не объявляют войну".Эксперт не исключил, что развитие ситуации может привести к прямому конфликту между Россией и НАТО. "Я думаю, что да (такая возможность есть - ред.), поскольку есть желание идти на риски и действовать очень безответственно", - заявил экс-сенатор, выразив мнение, что "в интересах обеих сторон, как России, так и Украины, а также в интересах самой НАТО - закончить все это". В числе прочего он призвал "прекратить вмешиваться в торговлю между Россией и Европой".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821312167.html

https://ria.ru/20221004/razvedka-1821308676.html

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ричард блэк, россия, украина, сша, нато, министерство обороны сша, евросоюз, в мире