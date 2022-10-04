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Экс-сенатор США указал на мотивы Штатов для подрыва "Северных потоков"

Экс-сенатор США указал на мотивы Штатов для подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 04.10.2022

Экс-сенатор США указал на мотивы Штатов для подрыва "Северных потоков"

Бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк предполагает, что мотив для подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" был прежде... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T03:26

2022-10-04T03:26

2022-10-04T03:26

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северный поток

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк предполагает, что мотив для подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" был прежде всего у США, и указывает на малую вероятность причастности к этому Москвы и Киева."Я профессиональный судья и рассматриваю преступления как с точки зрения мотива, так и возможностей и способов произвести что-то подобное взрыву на большой глубине океана. Немногие страны способны сделать это", - сказал экс-сенатор в интервью РИА Новости.Собеседник агентства отметил, что Украина вряд ли обладает возможностями для такого поступка."США волновались, что по мере наступления зимы люди (в Европе - ред.) начнут протестовать и вставать против - возможно, свергать правительства, требуя снятия санкций и возвращения газа для восстановления экономики и возобновления подачи тепла в их домах зимой", - рассуждает собеседник агентства.Экс-сенатор считает маловероятным, что какая-либо из стран НАТО могла провести такую операцию без координации с США.Теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Нарышкин заявлял, что Россия располагает косвенными данными о причастности Запада ко взрывам на газопроводах.

https://ria.ru/20221003/utechka-1821121015.html

https://ria.ru/20221003/pentagon-1821304522.html

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