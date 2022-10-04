Экс-сенатор США указал на мотивы Штатов для подрыва "Северных потоков"
Экс-сенатор США указал на возможные мотивы Штатов для подрыва "Северных потоков"
Флаги России и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк предполагает, что мотив для подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" был прежде всего у США, и указывает на малую вероятность причастности к этому Москвы и Киева.
"Я профессиональный судья и рассматриваю преступления как с точки зрения мотива, так и возможностей и способов произвести что-то подобное взрыву на большой глубине океана. Немногие страны способны сделать это", - сказал экс-сенатор в интервью РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что Украина вряд ли обладает возможностями для такого поступка.
"Теперь давайте посмотрим на мотив, на Западе некоторые указывают на Россию, которая, мол, сама взорвала свои трубопроводы по каким-то неясным причинам. Но это просто глупо и абсурдно, если у кого и есть мотив подорвать газопровод, так это не у России", - поясняет экс-сенатор.
"США волновались, что по мере наступления зимы люди (в Европе - ред.) начнут протестовать и вставать против - возможно, свергать правительства, требуя снятия санкций и возвращения газа для восстановления экономики и возобновления подачи тепла в их домах зимой", - рассуждает собеседник агентства.
"Думаю, что подорвать трубопровод было потрясающе удобно, чтобы никто не мог потребовать включить газ обратно просто потому, что это стало невозможно. И у кого есть мотив к этому? Боюсь, что больше, чем у кого-либо, мотив для этого есть у ЦРУ и госдепа США", - резюмирует он.
Теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Нарышкин заявлял, что Россия располагает косвенными данными о причастности Запада ко взрывам на газопроводах.