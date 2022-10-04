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Байден упростил процедуру закупки критических вооружений для армии США - РИА Новости, 04.10.2022
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Байден упростил процедуру закупки критических вооружений для армии США
Байден упростил процедуру закупки критических вооружений для армии США - РИА Новости, 04.10.2022
Байден упростил процедуру закупки критических вооружений для армии США
Президент США Джо Байден упростил предусмотренную законом процедуру по расширению и ускорению внутреннего производства критических вооружений и оборудования для РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T01:59
2022-10-04T01:59
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден упростил предусмотренную законом процедуру по расширению и ускорению внутреннего производства критических вооружений и оборудования для обороны страны, следует из опубликованного меморандума главы Белого дома.Байден отметил, что данное решение необходимо для расширения производства вооружений для "обороны от вражеской агрессии"."Перебои в этой области серьезно вредят национальной обороноспособности", - добавил он.
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
01:59 04.10.2022
 
Байден упростил процедуру закупки критических вооружений для армии США

Президент США Джо Байден упростил процедуру закупки критических вооружений для армии США

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден упростил предусмотренную законом процедуру по расширению и ускорению внутреннего производства критических вооружений и оборудования для обороны страны, следует из опубликованного меморандума главы Белого дома.
"Я вношу исключения в пункты 303(a)(5) и 303(a)(6) закона (об оборонном производстве) в целях расширения и ускорения мощностей внутреннего производства критических вооружений и оборудования, необходимого для национальной обороны", - говорится в документе.
Байден отметил, что данное решение необходимо для расширения производства вооружений для "обороны от вражеской агрессии".
"Перебои в этой области серьезно вредят национальной обороноспособности", - добавил он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 01:03
Байден подписал закон о временном бюджете, включая помощь Украине
 
В миреДжо БайденСША
 
 
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