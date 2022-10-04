https://ria.ru/20221004/ssha-1821309717.html

Байден упростил процедуру закупки критических вооружений для армии США

Байден упростил процедуру закупки критических вооружений для армии США - РИА Новости, 04.10.2022

Байден упростил процедуру закупки критических вооружений для армии США

Президент США Джо Байден упростил предусмотренную законом процедуру по расширению и ускорению внутреннего производства критических вооружений и оборудования для РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T01:59

2022-10-04T01:59

2022-10-04T01:59

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден упростил предусмотренную законом процедуру по расширению и ускорению внутреннего производства критических вооружений и оборудования для обороны страны, следует из опубликованного меморандума главы Белого дома.Байден отметил, что данное решение необходимо для расширения производства вооружений для "обороны от вражеской агрессии"."Перебои в этой области серьезно вредят национальной обороноспособности", - добавил он.

https://ria.ru/20221001/bayden-1820783007.html

сша

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2022

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в мире, джо байден, сша