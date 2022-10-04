https://ria.ru/20221004/ssha-1821309717.html
Байден упростил процедуру закупки критических вооружений для армии США
Байден упростил процедуру закупки критических вооружений для армии США - РИА Новости, 04.10.2022
Байден упростил процедуру закупки критических вооружений для армии США
Президент США Джо Байден упростил предусмотренную законом процедуру по расширению и ускорению внутреннего производства критических вооружений и оборудования для РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T01:59
2022-10-04T01:59
2022-10-04T01:59
в мире
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820802772_0:341:3034:2048_1920x0_80_0_0_52e8a02a9cd0de16e1032b5389e86879.jpg
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден упростил предусмотренную законом процедуру по расширению и ускорению внутреннего производства критических вооружений и оборудования для обороны страны, следует из опубликованного меморандума главы Белого дома.Байден отметил, что данное решение необходимо для расширения производства вооружений для "обороны от вражеской агрессии"."Перебои в этой области серьезно вредят национальной обороноспособности", - добавил он.
https://ria.ru/20221001/bayden-1820783007.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820802772_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_1be38c9e970b8b00312bcb5ac6ba27b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша
Байден упростил процедуру закупки критических вооружений для армии США
Президент США Джо Байден упростил процедуру закупки критических вооружений для армии США