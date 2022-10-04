https://ria.ru/20221004/spetssessiya-1821537311.html

Генассамблея ООН соберется на спецсессию из-за прошедших референдумов

Генассамблея ООН соберется на спецсессию из-за прошедших референдумов - РИА Новости, 04.10.2022

Генассамблея ООН соберется на спецсессию из-за прошедших референдумов

Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН возобновится в понедельник по запросу Албании и Украины после того, как в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:06

2022-10-04T19:06

2022-10-04T19:06

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ООН, 4 окт – РИА Новости. Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН возобновится в понедельник по запросу Албании и Украины после того, как в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России, сообщила РИА Новости официальный представитель председателя ГА Полина Кубиак."Генеральная Ассамблея возобновит 11-ю чрезвычайную специальную сессию в понедельник, 10 октября, в 15.00 (22.00 мск). Это будет 12-е пленарное заседание чрезвычайной специальной сессии", - сказала Кубиак. По ее словам, возобновления сессии попросили постоянные представители Украины и Албании.Как указала Кубиак, сессия была запрошена после проведения референдумов, об этом говорится в письме.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

россия

донецкая народная республика

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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика