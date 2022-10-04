https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821543423.html

Тюменская область отправила теплую одежду бойцам в зону спецоперации

Тюменская область отправила теплую одежду бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 04.10.2022

Тюменская область отправила теплую одежду бойцам в зону спецоперации

Находящиеся в зоне спецоперации подразделения Тюменской области получили новый груз с обмундированием и оборудованием, сообщил глава региона Александр Моор. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:41

2022-10-04T19:41

2022-10-04T19:41

специальная военная операция на украине

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

тюменская область

александр моор

технологии

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ТЮМЕНЬ, 4 окт - РИА Новости. Находящиеся в зоне спецоперации подразделения Тюменской области получили новый груз с обмундированием и оборудованием, сообщил глава региона Александр Моор.Дополнительное обмундирование, боевое, тактическое, инженерное и медицинское снаряжение получило подразделение "Сибирь"."Я рад, что мы успели купить и отдать нашим бойцам утепленную одежду. В коробках - демисезонная форма, демисезонные берцы, шапки, термобелье, дождевики на всех. С получением этого груза можно сказать, что все тюменские подразделения, находящиеся в зоне СВО, - "Тайга", "Тобол", "Сибирь", Росгвардия и Ишимский инженерно-сапёрный полк, - перешли с летнего на осеннее обмундирование", - написал Моор в своем Telegrаm-канале.Помимо одежды, бойцы "Сибири" получили пять квадрокоптеров, 11 тепловизоров и 60 раций. В целом в тюменские подразделения передано 19 квадрокоптеров, 172 прицела различных модификаций, 601 рация. Также по просьбе командиров закуплено и передано 18 бензопил и 26 генераторов.В коробках также много полезных мелочей: баллистические очки, тактические наушники, наколенники, налокотники, тактические перчатки, новые спальники и многое другое, добавил губернатор.

тюменская область

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безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), тюменская область, александр моор, технологии