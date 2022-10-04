Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область отправила теплую одежду бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821543423.html
Тюменская область отправила теплую одежду бойцам в зону спецоперации
Тюменская область отправила теплую одежду бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 04.10.2022
Тюменская область отправила теплую одежду бойцам в зону спецоперации
Находящиеся в зоне спецоперации подразделения Тюменской области получили новый груз с обмундированием и оборудованием, сообщил глава региона Александр Моор. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:41
2022-10-04T19:41
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
тюменская область
александр моор
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821503088_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_ff3797d1bd49aa9b6c8cf9fa938e1d37.jpg
ТЮМЕНЬ, 4 окт - РИА Новости. Находящиеся в зоне спецоперации подразделения Тюменской области получили новый груз с обмундированием и оборудованием, сообщил глава региона Александр Моор.Дополнительное обмундирование, боевое, тактическое, инженерное и медицинское снаряжение получило подразделение "Сибирь"."Я рад, что мы успели купить и отдать нашим бойцам утепленную одежду. В коробках - демисезонная форма, демисезонные берцы, шапки, термобелье, дождевики на всех. С получением этого груза можно сказать, что все тюменские подразделения, находящиеся в зоне СВО, - "Тайга", "Тобол", "Сибирь", Росгвардия и Ишимский инженерно-сапёрный полк, - перешли с летнего на осеннее обмундирование", - написал Моор в своем Telegrаm-канале.Помимо одежды, бойцы "Сибири" получили пять квадрокоптеров, 11 тепловизоров и 60 раций. В целом в тюменские подразделения передано 19 квадрокоптеров, 172 прицела различных модификаций, 601 рация. Также по просьбе командиров закуплено и передано 18 бензопил и 26 генераторов.В коробках также много полезных мелочей: баллистические очки, тактические наушники, наколенники, налокотники, тактические перчатки, новые спальники и многое другое, добавил губернатор.
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821503088_0:0:2532:1898_1920x0_80_0_0_711aea111997b17f398b48f3acb74b8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), тюменская область, александр моор, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Тюменская область, Александр Моор, Технологии
19:41 04.10.2022
 
Тюменская область отправила теплую одежду бойцам в зону спецоперации

Тюменский губернатор Моор сообщил об отправке одежды и квадрокоптеров в зону спецоперации

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 4 окт - РИА Новости. Находящиеся в зоне спецоперации подразделения Тюменской области получили новый груз с обмундированием и оборудованием, сообщил глава региона Александр Моор.
Дополнительное обмундирование, боевое, тактическое, инженерное и медицинское снаряжение получило подразделение "Сибирь".
"Я рад, что мы успели купить и отдать нашим бойцам утепленную одежду. В коробках - демисезонная форма, демисезонные берцы, шапки, термобелье, дождевики на всех. С получением этого груза можно сказать, что все тюменские подразделения, находящиеся в зоне СВО, - "Тайга", "Тобол", "Сибирь", Росгвардия и Ишимский инженерно-сапёрный полк, - перешли с летнего на осеннее обмундирование", - написал Моор в своем Telegrаm-канале.
Помимо одежды, бойцы "Сибири" получили пять квадрокоптеров, 11 тепловизоров и 60 раций. В целом в тюменские подразделения передано 19 квадрокоптеров, 172 прицела различных модификаций, 601 рация. Также по просьбе командиров закуплено и передано 18 бензопил и 26 генераторов.
В коробках также много полезных мелочей: баллистические очки, тактические наушники, наколенники, налокотники, тактические перчатки, новые спальники и многое другое, добавил губернатор.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Тюменская областьАлександр МоорТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала