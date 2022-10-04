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Тюменская область отправила теплую одежду бойцам в зону спецоперации
Тюменская область отправила теплую одежду бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 04.10.2022
Тюменская область отправила теплую одежду бойцам в зону спецоперации
Находящиеся в зоне спецоперации подразделения Тюменской области получили новый груз с обмундированием и оборудованием, сообщил глава региона Александр Моор. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:41
2022-10-04T19:41
2022-10-04T19:41
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
тюменская область
александр моор
технологии
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ТЮМЕНЬ, 4 окт - РИА Новости. Находящиеся в зоне спецоперации подразделения Тюменской области получили новый груз с обмундированием и оборудованием, сообщил глава региона Александр Моор.Дополнительное обмундирование, боевое, тактическое, инженерное и медицинское снаряжение получило подразделение "Сибирь"."Я рад, что мы успели купить и отдать нашим бойцам утепленную одежду. В коробках - демисезонная форма, демисезонные берцы, шапки, термобелье, дождевики на всех. С получением этого груза можно сказать, что все тюменские подразделения, находящиеся в зоне СВО, - "Тайга", "Тобол", "Сибирь", Росгвардия и Ишимский инженерно-сапёрный полк, - перешли с летнего на осеннее обмундирование", - написал Моор в своем Telegrаm-канале.Помимо одежды, бойцы "Сибири" получили пять квадрокоптеров, 11 тепловизоров и 60 раций. В целом в тюменские подразделения передано 19 квадрокоптеров, 172 прицела различных модификаций, 601 рация. Также по просьбе командиров закуплено и передано 18 бензопил и 26 генераторов.В коробках также много полезных мелочей: баллистические очки, тактические наушники, наколенники, налокотники, тактические перчатки, новые спальники и многое другое, добавил губернатор.
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безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), тюменская область, александр моор, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Тюменская область, Александр Моор, Технологии
Тюменская область отправила теплую одежду бойцам в зону спецоперации
Тюменский губернатор Моор сообщил об отправке одежды и квадрокоптеров в зону спецоперации