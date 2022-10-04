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Калининград выделит деньги на закупку экипировки для бойцов спецоперации - РИА Новости, 04.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821541802.html
Калининград выделит деньги на закупку экипировки для бойцов спецоперации
Калининград выделит деньги на закупку экипировки для бойцов спецоперации - РИА Новости, 04.10.2022
Калининград выделит деньги на закупку экипировки для бойцов спецоперации
Калининградские власти выделят 250 миллионов рублей дополнительно на закупку техники и обмундирования для участников специальной военной операции и... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:31
2022-10-04T19:31
специальная военная операция на украине
безопасность
антон алиханов
сергей шойгу
калининград
россия
украина
балтийский флот вмф россии
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КАЛИНИНГРАД, 4 окт – РИА Новости. Калининградские власти выделят 250 миллионов рублей дополнительно на закупку техники и обмундирования для участников специальной военной операции и мобилизованных жителей региона, сообщил во вторник губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале."Принял решение выделить 250 млн рублей на дополнительные закупки техники, оборудования и обмундирования для служащих Балтфлота, которые уже участвуют в СВО, и мобилизованных жителей Калининградской области", - сказал губернатор.Он отметил, что с 24 февраля лично несколько раз встречался с непосредственными участниками операции, чтобы "из первых рук" понять их нужды.По словам главы региона, на сегодняшний день "закуплено и доставлено техники, расходных материалов и разного оборудования на сотни миллионов рублей по линии калининградских благотворительных фондов"."Указ Президента теперь дает возможность закупать такого рода снаряжение и за счёт регионального бюджета. Активно начали эту работу", - подчеркнул Алиханов.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву. В Калининграде создана призывная комиссия по частичной мобилизации, которую возглавил губернатор Антон Алиханов.
https://ria.ru/20221004/ekipirovka-1821531412.html
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безопасность, антон алиханов, сергей шойгу, калининград, россия, украина, балтийский флот вмф россии, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Антон Алиханов, Сергей Шойгу, Калининград, Россия, Украина, Балтийский флот ВМФ России, Частичная мобилизация в России
19:31 04.10.2022
 
Калининград выделит деньги на закупку экипировки для бойцов спецоперации

Калининград выделит 250 миллионов рублей на закупку обмундирования для бойцов спецоперации

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата Тамбовской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата Тамбовской области. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 4 окт – РИА Новости. Калининградские власти выделят 250 миллионов рублей дополнительно на закупку техники и обмундирования для участников специальной военной операции и мобилизованных жителей региона, сообщил во вторник губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале.
"Принял решение выделить 250 млн рублей на дополнительные закупки техники, оборудования и обмундирования для служащих Балтфлота, которые уже участвуют в СВО, и мобилизованных жителей Калининградской области", - сказал губернатор.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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В Карелии мобилизованных обеспечивают дополнительной экипировкой
Он отметил, что с 24 февраля лично несколько раз встречался с непосредственными участниками операции, чтобы "из первых рук" понять их нужды.
По словам главы региона, на сегодняшний день "закуплено и доставлено техники, расходных материалов и разного оборудования на сотни миллионов рублей по линии калининградских благотворительных фондов".
"Указ Президента теперь дает возможность закупать такого рода снаряжение и за счёт регионального бюджета. Активно начали эту работу", - подчеркнул Алиханов.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву. В Калининграде создана призывная комиссия по частичной мобилизации, которую возглавил губернатор Антон Алиханов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАнтон АлихановСергей ШойгуКалининградРоссияУкраинаБалтийский флот ВМФ РоссииЧастичная мобилизация в России
 
 
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