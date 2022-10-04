https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821541802.html

Калининград выделит деньги на закупку экипировки для бойцов спецоперации

Калининград выделит деньги на закупку экипировки для бойцов спецоперации - РИА Новости, 04.10.2022

Калининград выделит деньги на закупку экипировки для бойцов спецоперации

Калининградские власти выделят 250 миллионов рублей дополнительно на закупку техники и обмундирования для участников специальной военной операции и... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:31

2022-10-04T19:31

2022-10-04T19:31

специальная военная операция на украине

безопасность

антон алиханов

сергей шойгу

калининград

россия

украина

балтийский флот вмф россии

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КАЛИНИНГРАД, 4 окт – РИА Новости. Калининградские власти выделят 250 миллионов рублей дополнительно на закупку техники и обмундирования для участников специальной военной операции и мобилизованных жителей региона, сообщил во вторник губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале."Принял решение выделить 250 млн рублей на дополнительные закупки техники, оборудования и обмундирования для служащих Балтфлота, которые уже участвуют в СВО, и мобилизованных жителей Калининградской области", - сказал губернатор.Он отметил, что с 24 февраля лично несколько раз встречался с непосредственными участниками операции, чтобы "из первых рук" понять их нужды.По словам главы региона, на сегодняшний день "закуплено и доставлено техники, расходных материалов и разного оборудования на сотни миллионов рублей по линии калининградских благотворительных фондов"."Указ Президента теперь дает возможность закупать такого рода снаряжение и за счёт регионального бюджета. Активно начали эту работу", - подчеркнул Алиханов.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву. В Калининграде создана призывная комиссия по частичной мобилизации, которую возглавил губернатор Антон Алиханов.

https://ria.ru/20221004/ekipirovka-1821531412.html

калининград

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, антон алиханов, сергей шойгу, калининград, россия, украина, балтийский флот вмф россии, частичная мобилизация в россии