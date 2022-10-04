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Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и "Ольхи" в Херсонской области - РИА Новости, 04.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821465897.html
Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и "Ольхи" в Херсонской области
Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и "Ольхи" в Херсонской области - РИА Новости, 04.10.2022
Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и "Ольхи" в Херсонской области
Российские системы ПВО сбили за сутки 9 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:35
2022-10-04T17:01
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
рсзо himars
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили за сутки 9 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ."В районе населенного пункта Ровеньки Луганской Народной Республики сбиты две баллистические ракеты "Точка-У". Кроме того, в воздухе уничтожены девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, ПВО сбила 8 украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
херсонская область
луганская народная республика
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безопасность, херсонская область , луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
15:35 04.10.2022 (обновлено: 17:01 04.10.2022)
 
Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и "Ольхи" в Херсонской области

Минобороны России: ПВО сбила девять снарядов HIMARS и "Ольхи" в Херсонской области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили за сутки 9 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Ровеньки Луганской Народной Республики сбиты две баллистические ракеты "Точка-У". Кроме того, в воздухе уничтожены девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области", - говорится в сводке ведомства.
Кроме того, ПВО сбила 8 украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARS
 
 
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