https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821465897.html
Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и "Ольхи" в Херсонской области
Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и "Ольхи" в Херсонской области - РИА Новости, 04.10.2022
Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и "Ольхи" в Херсонской области
Российские системы ПВО сбили за сутки 9 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:35
2022-10-04T15:35
2022-10-04T17:01
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили за сутки 9 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ."В районе населенного пункта Ровеньки Луганской Народной Республики сбиты две баллистические ракеты "Точка-У". Кроме того, в воздухе уничтожены девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, ПВО сбила 8 украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
15:35 04.10.2022 (обновлено: 17:01 04.10.2022)
Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и "Ольхи" в Херсонской области
Минобороны России: ПВО сбила девять снарядов HIMARS и "Ольхи" в Херсонской области