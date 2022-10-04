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Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и "Ольхи" в Херсонской области

Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и "Ольхи" в Херсонской области - РИА Новости, 04.10.2022

Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и "Ольхи" в Херсонской области

Российские системы ПВО сбили за сутки 9 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:35

2022-10-04T15:35

2022-10-04T17:01

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили за сутки 9 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ."В районе населенного пункта Ровеньки Луганской Народной Республики сбиты две баллистические ракеты "Точка-У". Кроме того, в воздухе уничтожены девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, ПВО сбила 8 украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, рсзо himars