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Российские военные уничтожили пять украинских пунктов управления - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821456524.html
Российские военные уничтожили пять украинских пунктов управления
Российские военные уничтожили пять украинских пунктов управления - РИА Новости, 04.10.2022
Российские военные уничтожили пять украинских пунктов управления
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 43 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 157 районах, сообщили в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:19
2022-10-04T15:26
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
в мире
россия
харьков
краматорск
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 43 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 157 районах, сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления украинских войск в районах города Харьков, населенных пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики, Никополь Днепропетровской области, Зеленый Гай Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 157-ми районах.
https://ria.ru/20221004/minoborony-1821459567.html
россия
харьков
краматорск
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безопасность, вооруженные силы рф, в мире, россия, харьков, краматорск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, В мире, Россия, Харьков, Краматорск
15:19 04.10.2022 (обновлено: 15:26 04.10.2022)
 
Российские военные уничтожили пять украинских пунктов управления

Минобороны: российские военные нанесли удар по 43 украинским артиллерийским подразделениям

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗаправка колонны военной техники отдельного батальона материального обеспечения ВДВ в Запорожской области
Заправка колонны военной техники отдельного батальона материального обеспечения ВДВ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости
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Заправка колонны военной техники отдельного батальона материального обеспечения ВДВ в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 43 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 157 районах, сообщили в Минобороны РФ.
По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления украинских войск в районах города Харьков, населенных пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики, Никополь Днепропетровской области, Зеленый Гай Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 157-ми районах.
Российский вертолет Ка-52 в окрестностях Лисичанска - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 15:22Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВ миреРоссияХарьковКраматорск
 
 
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