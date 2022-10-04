https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821456524.html

Российские военные уничтожили пять украинских пунктов управления

Российские военные уничтожили пять украинских пунктов управления - РИА Новости, 04.10.2022

Российские военные уничтожили пять украинских пунктов управления

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 43 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 157 районах, сообщили в... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:19

2022-10-04T15:19

2022-10-04T15:26

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

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россия

харьков

краматорск

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 43 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 157 районах, сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления украинских войск в районах города Харьков, населенных пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики, Никополь Днепропетровской области, Зеленый Гай Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 157-ми районах.

https://ria.ru/20221004/minoborony-1821459567.html

россия

харьков

краматорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы рф, в мире, россия, харьков, краматорск