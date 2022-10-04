https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821456524.html
Российские военные уничтожили пять украинских пунктов управления
Российские военные уничтожили пять украинских пунктов управления - РИА Новости, 04.10.2022
Российские военные уничтожили пять украинских пунктов управления
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 43 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 157 районах, сообщили в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:19
2022-10-04T15:19
2022-10-04T15:26
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
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россия
харьков
краматорск
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 43 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 157 районах, сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления украинских войск в районах города Харьков, населенных пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики, Никополь Днепропетровской области, Зеленый Гай Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 157-ми районах.
https://ria.ru/20221004/minoborony-1821459567.html
россия
харьков
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы рф, в мире, россия, харьков, краматорск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, В мире, Россия, Харьков, Краматорск
15:19 04.10.2022 (обновлено: 15:26 04.10.2022)
Российские военные уничтожили пять украинских пунктов управления
Минобороны: российские военные нанесли удар по 43 украинским артиллерийским подразделениям