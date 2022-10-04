https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821401344.html

В Кремле прокомментировали участие Белоруссии в спецоперации

В Кремле прокомментировали участие Белоруссии в спецоперации - РИА Новости, 04.10.2022

В Кремле прокомментировали участие Белоруссии в спецоперации

Россия и Белоруссия очень тесно взаимодействуют в рамках Союзного государства и союзнических отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:30

2022-10-04T13:30

2022-10-04T13:30

специальная военная операция на украине

александр лукашенко

белоруссия

россия

украина

в мире

дмитрий песков

донбасс

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия очень тесно взаимодействуют в рамках Союзного государства и союзнических отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Минск участвует в спецоперации на Украине.Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия участвует в российской спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821379549.html

белоруссия

россия

украина

донбасс

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр лукашенко, белоруссия, россия, украина, в мире, дмитрий песков, донбасс