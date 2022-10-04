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В Кремле прокомментировали участие Белоруссии в спецоперации - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821401344.html
В Кремле прокомментировали участие Белоруссии в спецоперации
В Кремле прокомментировали участие Белоруссии в спецоперации - РИА Новости, 04.10.2022
В Кремле прокомментировали участие Белоруссии в спецоперации
Россия и Белоруссия очень тесно взаимодействуют в рамках Союзного государства и союзнических отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:30
2022-10-04T13:30
специальная военная операция на украине
александр лукашенко
белоруссия
россия
украина
в мире
дмитрий песков
донбасс
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия очень тесно взаимодействуют в рамках Союзного государства и союзнических отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Минск участвует в спецоперации на Украине.Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия участвует в российской спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821379549.html
белоруссия
россия
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александр лукашенко, белоруссия, россия, украина, в мире, дмитрий песков, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Донбасс
13:30 04.10.2022
 
В Кремле прокомментировали участие Белоруссии в спецоперации

Песков заявил, что Россия тесно взаимодействует с Белоруссией по вопросам спецоперации

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия очень тесно взаимодействуют в рамках Союзного государства и союзнических отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Минск участвует в спецоперации на Украине.
"Вы знаете, что Белоруссия - это наш союзник, это наш партнер, с которым у нас Союзное государство. Конечно, в рамках этого Союзного Государства и в рамках союзнических отношений происходит очень тесное взаимодействие", - сказал Песков во время общения с прессой во вторник.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия участвует в российской спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 12:20
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияУкраинаВ миреДмитрий ПесковДонбасс
 
 
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