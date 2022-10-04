https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821401344.html
В Кремле прокомментировали участие Белоруссии в спецоперации
В Кремле прокомментировали участие Белоруссии в спецоперации - РИА Новости, 04.10.2022
В Кремле прокомментировали участие Белоруссии в спецоперации
Россия и Белоруссия очень тесно взаимодействуют в рамках Союзного государства и союзнических отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:30
2022-10-04T13:30
2022-10-04T13:30
специальная военная операция на украине
александр лукашенко
белоруссия
россия
украина
в мире
дмитрий песков
донбасс
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия очень тесно взаимодействуют в рамках Союзного государства и союзнических отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Минск участвует в спецоперации на Украине.Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия участвует в российской спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821379549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, россия, украина, в мире, дмитрий песков, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Донбасс
В Кремле прокомментировали участие Белоруссии в спецоперации
Песков заявил, что Россия тесно взаимодействует с Белоруссией по вопросам спецоперации