https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821388904.html

Лукашенко рассказал об участии Белоруссии в спецоперации на Украине

Лукашенко рассказал об участии Белоруссии в спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.10.2022

Лукашенко рассказал об участии Белоруссии в спецоперации на Украине

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия участвует в российской спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:51

2022-10-04T12:51

2022-10-04T15:14

безопасность

специальная военная операция на украине

белоруссия

александр лукашенко

украина

россия

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МИНСК, 4 окт — РИА Новости. Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия участвует в российской спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет."Что касается нашего участия в специальной военной операции на Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", — отметил он на совещании по военной безопасности в министерстве обороны.По его словам, в Белоруссию прибывает ежедневно по несколько сотен человек."Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам с Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет", — заявил Лукашенко.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

белоруссия

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белоруссия, александр лукашенко, украина, россия