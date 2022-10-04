https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821388904.html
Лукашенко рассказал об участии Белоруссии в спецоперации на Украине
Лукашенко рассказал об участии Белоруссии в спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.10.2022
Лукашенко рассказал об участии Белоруссии в спецоперации на Украине
Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия участвует в российской спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:51
2022-10-04T12:51
2022-10-04T15:14
безопасность
специальная военная операция на украине
белоруссия
александр лукашенко
украина
россия
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МИНСК, 4 окт — РИА Новости. Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия участвует в российской спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет."Что касается нашего участия в специальной военной операции на Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", — отметил он на совещании по военной безопасности в министерстве обороны.По его словам, в Белоруссию прибывает ежедневно по несколько сотен человек."Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам с Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет", — заявил Лукашенко.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, александр лукашенко, украина, россия
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Александр Лукашенко, Украина, Россия
12:51 04.10.2022 (обновлено: 15:14 04.10.2022)
Лукашенко рассказал об участии Белоруссии в спецоперации на Украине
Лукашенко: Белоруссия участвует в российской спецоперации на Украине, но никого не убивает
МИНСК, 4 окт — РИА Новости.
Александр Лукашенко заявил
, что Белоруссия участвует в российской спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет.
"Что касается нашего участия в специальной военной операции на Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", — отметил он на совещании по военной безопасности в министерстве обороны.
По его словам, в Белоруссию прибывает ежедневно по несколько сотен человек.
"Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам с Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет", — заявил Лукашенко.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.