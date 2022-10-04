https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821384373.html

ВСУ не смогут удержать позиции у Кременной, заявил Пушилин

ВСУ не смогут удержать позиции у Кременной, заявил Пушилин - РИА Новости, 04.10.2022

ВСУ не смогут удержать позиции у Кременной, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у украинских военных нет шансов удержать позиции возле Кременной. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:37

2022-10-04T12:37

2022-10-04T12:59

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у украинских военных нет шансов удержать позиции возле Кременной."На сегодня, по той информации, которая у меня есть, линия обороны выстраивается достаточно серьезная в районе Кременной, и по той опять же информации, которую мне дают ребята с мест, что у противника нет шансов", - сказал он в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220930/vsu-1820716061.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика