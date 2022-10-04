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ВСУ не смогут удержать позиции у Кременной, заявил Пушилин - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821384373.html
ВСУ не смогут удержать позиции у Кременной, заявил Пушилин
ВСУ не смогут удержать позиции у Кременной, заявил Пушилин - РИА Новости, 04.10.2022
ВСУ не смогут удержать позиции у Кременной, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у украинских военных нет шансов удержать позиции возле Кременной. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:37
2022-10-04T12:59
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у украинских военных нет шансов удержать позиции возле Кременной."На сегодня, по той информации, которая у меня есть, линия обороны выстраивается достаточно серьезная в районе Кременной, и по той опять же информации, которую мне дают ребята с мест, что у противника нет шансов", - сказал он в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220930/vsu-1820716061.html
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безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
12:37 04.10.2022 (обновлено: 12:59 04.10.2022)
 
ВСУ не смогут удержать позиции у Кременной, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил, что у ВСУ нет шансов удержать позиции возле Кременной

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у украинских военных нет шансов удержать позиции возле Кременной.
"На сегодня, по той информации, которая у меня есть, линия обороны выстраивается достаточно серьезная в районе Кременной, и по той опять же информации, которую мне дают ребята с мест, что у противника нет шансов", - сказал он в эфире Первого канала.
Стела при въезде в Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 18:45Специальная военная операция на Украине
В ЛНР заявили о срыве плана украинских войск в районе Красного Лимана
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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