https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821338583.html
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерией ВДВ украинской техники
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерией ВДВ украинской техники - РИА Новости, 04.10.2022
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерией ВДВ украинской техники
Минобороны России опубликовало кадры поражения колонны украинской техники во время обстрела. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:02
2022-10-04T10:02
2022-10-04T11:07
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения колонны украинской техники во время обстрела."Артиллерия ВДВ с помощью квадрокоптеров обнаружила позиции ВСУ и массированным огневым ударом уничтожила живую силу и технику противника", — говорится в описании к видео.На кадрах, снятых с воздуха, показан момент попадания артиллерийского снаряда точно в скопление украинской военной техники.По данным Минобороны, десантникам удалось уничтожить большое количество украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221003/rakety-1821069047.html
https://ria.ru/20220929/tank-1820328604.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Массированный удар по украинским военным при помощи артиллерии ВДВ. Видео Минобороны РФ
Массированный удар по украинским военным при помощи артиллерии ВДВ.
2022-10-04T10:02
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
10:02 04.10.2022 (обновлено: 11:07 04.10.2022)
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерией ВДВ украинской техники
Минобороны России показало видео точного удара артиллерии по скоплению украинской техники