https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821338583.html

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерией ВДВ украинской техники

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерией ВДВ украинской техники - РИА Новости, 04.10.2022

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерией ВДВ украинской техники

Минобороны России опубликовало кадры поражения колонны украинской техники во время обстрела. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:02

2022-10-04T10:02

2022-10-04T11:07

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения колонны украинской техники во время обстрела."Артиллерия ВДВ с помощью квадрокоптеров обнаружила позиции ВСУ и массированным огневым ударом уничтожила живую силу и технику противника", — говорится в описании к видео.На кадрах, снятых с воздуха, показан момент попадания артиллерийского снаряда точно в скопление украинской военной техники.По данным Минобороны, десантникам удалось уничтожить большое количество украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221003/rakety-1821069047.html

https://ria.ru/20220929/tank-1820328604.html

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Массированный удар по украинским военным при помощи артиллерии ВДВ. Видео Минобороны РФ Массированный удар по украинским военным при помощи артиллерии ВДВ. 2022-10-04T10:02 true PT0M41S

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)