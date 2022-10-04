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Раскрыт последний способ спасти сбережения в долларах
Раскрыт последний способ спасти сбережения в долларах - РИА Новости, 04.10.2022
Раскрыт последний способ спасти сбережения в долларах
Россиянам следует диверсицифировать вложения в валюты, неподверженные инфраструктурным рискам, рассказал в беседе с агентством "Прайм" аналитик КСП Капитал... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T02:15
2022-10-04T02:15
2022-10-04T02:15
экономика
россия
михаил беспалов
ксп капитал
доллар
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россиянам следует диверсицифировать вложения в валюты, неподверженные инфраструктурным рискам, рассказал в беседе с агентством "Прайм" аналитик КСП Капитал Михаил Беспалов.Эксперт напомнил, что страны Запада могут ввести санкции, которые затруднят биржевые торги долларами и евро, а также приведут к росту комиссии в банках. В этой связи диверсификация вложений является оптимальным вариантом.По словам Беспалова, инвесторам следует с осторожностью вкладывать деньги в зарубежные активы. Рынки находятся под давлением на фоне кризиса, также не стоит забывать об инфраструктурных рисках.Аналитик посоветовал рассмотреть изменение портфеля сбережений таким образом, чтобы доля тех инструментов, которые вызывают наибольшее опасения, была сокращена до минимума, а доходность и риски портфеля соответствовали долгосрочным целям и риск-профилю его владельца.
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экономика, россия, михаил беспалов, ксп капитал, доллар, рубль, санкции
Экономика, Россия, Михаил Беспалов, КСП Капитал, Доллар, Рубль, Санкции
Раскрыт последний способ спасти сбережения в долларах
Аналитик Беспалов порекомендовал диверсифицировать вложения в валюты