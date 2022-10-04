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В России выпустили книгу детских сказок на тему гражданской обороны - РИА Новости, 04.10.2022
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В России выпустили книгу детских сказок на тему гражданской обороны
В России выпустили книгу детских сказок на тему гражданской обороны - РИА Новости, 04.10.2022
В России выпустили книгу детских сказок на тему гражданской обороны
Биробиджанские спасатели выпустили к своему профессиональному празднику - 90-летию гражданской обороны - первый в России сборник детских сказок на эту взрослую... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:26
2022-10-04T11:26
россия
ссср
еврейская автономная область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Биробиджанские спасатели выпустили к своему профессиональному празднику - 90-летию гражданской обороны - первый в России сборник детских сказок на эту взрослую тему, на создание книги ушло два месяца, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.Четвертого октября 1932 года Совет народных комиссаров утвердил положение о противовоздушной обороне СССР. С этого дня местная ПВО была выделена в самостоятельную часть всей системы противовоздушной обороны советского государства. Эта дата стала началом создания общесоюзной местной противовоздушной обороны. Ее преемница - гражданская оборона СССР и позднее России.Гражданская оборона сегодня - мощная система, включающая огромные материальные, технические и человеческие ресурсы, которая обеспечивает безопасность государства и активно используется для защиты населения от рисков и угроз современного мира. С 1991 года в сферу ГО входит защита населения и промышленности от опасностей и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера."От идеи проекта до его реализации потребовалось два месяца работы. 13 семей с детьми от года до 12 лет сочиняли сказки на вполне взрослые темы. Среди них: "Безопасность", "Поисково-спасательная служба", "Зона риска" и даже "Гуманитарная помощь"", - сказала собеседник агентства.Она добавила, что сказки издали при поддержке российского отделения спасателей в Еврейской автономной области. На ярких страницах - фотографии ребят, придумывавших истории, а также их собственноручные цветные иллюстрации. Часть книг оставили в подарок педагогам, остальной тираж подарят библиотекам и детским домам региона. Первый в стране сборник сказок по тематике гражданской обороны уже доступен для скачивания на официальном сайте ведомства."Всем известно, что любое происшествие легче предупредить, чем ликвидировать его последствия. И начинать нужно с детства. В помощь взрослым для того, чтобы процесс обучения ребят правилам безопасности был эффективнее, мы и создали этот сборник "Сказки из мира гражданской обороны", - резюмировала автор проекта, пресс-секретарь главного управления МЧС по ЕАО Ольга Минчакова.
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россия
ссср
еврейская автономная область
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россия, ссср, еврейская автономная область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, СССР, Еврейская автономная область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
11:26 04.10.2022
 
В России выпустили книгу детских сказок на тему гражданской обороны

Спасатели выпустили первую в России книгу детских сказок на тему гражданской обороны

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАОБиробиджанские спасатели выпустили первый в России сборник детских сказок на тему гражданской обороны
Биробиджанские спасатели выпустили первый в России сборник детских сказок на тему гражданской обороны - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО
Биробиджанские спасатели выпустили первый в России сборник детских сказок на тему гражданской обороны
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Биробиджанские спасатели выпустили к своему профессиональному празднику - 90-летию гражданской обороны - первый в России сборник детских сказок на эту взрослую тему, на создание книги ушло два месяца, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Четвертого октября 1932 года Совет народных комиссаров утвердил положение о противовоздушной обороне СССР. С этого дня местная ПВО была выделена в самостоятельную часть всей системы противовоздушной обороны советского государства. Эта дата стала началом создания общесоюзной местной противовоздушной обороны. Ее преемница - гражданская оборона СССР и позднее России.
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАОБиробиджанские спасатели выпустили первый в России сборник детских сказок на тему гражданской обороны
Биробиджанские спасатели выпустили первый в России сборник детских сказок на тему гражданской обороны - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО
Биробиджанские спасатели выпустили первый в России сборник детских сказок на тему гражданской обороны
Гражданская оборона сегодня - мощная система, включающая огромные материальные, технические и человеческие ресурсы, которая обеспечивает безопасность государства и активно используется для защиты населения от рисков и угроз современного мира. С 1991 года в сферу ГО входит защита населения и промышленности от опасностей и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
"От идеи проекта до его реализации потребовалось два месяца работы. 13 семей с детьми от года до 12 лет сочиняли сказки на вполне взрослые темы. Среди них: "Безопасность", "Поисково-спасательная служба", "Зона риска" и даже "Гуманитарная помощь"", - сказала собеседник агентства.
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАОБиробиджанские спасатели выпустили первый в России сборник детских сказок на тему гражданской обороны
Биробиджанские спасатели выпустили первый в России сборник детских сказок на тему гражданской обороны - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО
Биробиджанские спасатели выпустили первый в России сборник детских сказок на тему гражданской обороны
Она добавила, что сказки издали при поддержке российского отделения спасателей в Еврейской автономной области. На ярких страницах - фотографии ребят, придумывавших истории, а также их собственноручные цветные иллюстрации. Часть книг оставили в подарок педагогам, остальной тираж подарят библиотекам и детским домам региона. Первый в стране сборник сказок по тематике гражданской обороны уже доступен для скачивания на официальном сайте ведомства.
"Всем известно, что любое происшествие легче предупредить, чем ликвидировать его последствия. И начинать нужно с детства. В помощь взрослым для того, чтобы процесс обучения ребят правилам безопасности был эффективнее, мы и создали этот сборник "Сказки из мира гражданской обороны", - резюмировала автор проекта, пресс-секретарь главного управления МЧС по ЕАО Ольга Минчакова.
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