https://ria.ru/20221004/spasateli-1821366575.html
В России выпустили книгу детских сказок на тему гражданской обороны
В России выпустили книгу детских сказок на тему гражданской обороны - РИА Новости, 04.10.2022
В России выпустили книгу детских сказок на тему гражданской обороны
Биробиджанские спасатели выпустили к своему профессиональному празднику - 90-летию гражданской обороны - первый в России сборник детских сказок на эту взрослую... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:26
2022-10-04T11:26
2022-10-04T11:26
россия
ссср
еврейская автономная область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821363331_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_58e3b349fdf770eabe11d9bff93d2fa2.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Биробиджанские спасатели выпустили к своему профессиональному празднику - 90-летию гражданской обороны - первый в России сборник детских сказок на эту взрослую тему, на создание книги ушло два месяца, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.Четвертого октября 1932 года Совет народных комиссаров утвердил положение о противовоздушной обороне СССР. С этого дня местная ПВО была выделена в самостоятельную часть всей системы противовоздушной обороны советского государства. Эта дата стала началом создания общесоюзной местной противовоздушной обороны. Ее преемница - гражданская оборона СССР и позднее России.Гражданская оборона сегодня - мощная система, включающая огромные материальные, технические и человеческие ресурсы, которая обеспечивает безопасность государства и активно используется для защиты населения от рисков и угроз современного мира. С 1991 года в сферу ГО входит защита населения и промышленности от опасностей и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера."От идеи проекта до его реализации потребовалось два месяца работы. 13 семей с детьми от года до 12 лет сочиняли сказки на вполне взрослые темы. Среди них: "Безопасность", "Поисково-спасательная служба", "Зона риска" и даже "Гуманитарная помощь"", - сказала собеседник агентства.Она добавила, что сказки издали при поддержке российского отделения спасателей в Еврейской автономной области. На ярких страницах - фотографии ребят, придумывавших истории, а также их собственноручные цветные иллюстрации. Часть книг оставили в подарок педагогам, остальной тираж подарят библиотекам и детским домам региона. Первый в стране сборник сказок по тематике гражданской обороны уже доступен для скачивания на официальном сайте ведомства."Всем известно, что любое происшествие легче предупредить, чем ликвидировать его последствия. И начинать нужно с детства. В помощь взрослым для того, чтобы процесс обучения ребят правилам безопасности был эффективнее, мы и создали этот сборник "Сказки из мира гражданской обороны", - резюмировала автор проекта, пресс-секретарь главного управления МЧС по ЕАО Ольга Минчакова.
https://ria.ru/20220923/fentezi-1817960174.html
россия
ссср
еврейская автономная область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821363331_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2dfb65a7379de99b1efbde0f80b60770.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ссср, еврейская автономная область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, СССР, Еврейская автономная область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В России выпустили книгу детских сказок на тему гражданской обороны
Спасатели выпустили первую в России книгу детских сказок на тему гражданской обороны
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Биробиджанские спасатели выпустили к своему профессиональному празднику - 90-летию гражданской обороны - первый в России сборник детских сказок на эту взрослую тему, на создание книги ушло два месяца, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Четвертого октября 1932 года Совет народных комиссаров утвердил положение о противовоздушной обороне СССР
. С этого дня местная ПВО была выделена в самостоятельную часть всей системы противовоздушной обороны советского государства. Эта дата стала началом создания общесоюзной местной противовоздушной обороны. Ее преемница - гражданская оборона СССР и позднее России.
Гражданская оборона сегодня - мощная система, включающая огромные материальные, технические и человеческие ресурсы, которая обеспечивает безопасность государства и активно используется для защиты населения от рисков и угроз современного мира. С 1991 года в сферу ГО входит защита населения и промышленности от опасностей и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
"От идеи проекта до его реализации потребовалось два месяца работы. 13 семей с детьми от года до 12 лет сочиняли сказки на вполне взрослые темы. Среди них: "Безопасность", "Поисково-спасательная служба", "Зона риска" и даже "Гуманитарная помощь"", - сказала собеседник агентства.
Она добавила, что сказки издали при поддержке российского отделения спасателей в Еврейской автономной области
. На ярких страницах - фотографии ребят, придумывавших истории, а также их собственноручные цветные иллюстрации. Часть книг оставили в подарок педагогам, остальной тираж подарят библиотекам и детским домам региона. Первый в стране сборник сказок по тематике гражданской обороны уже доступен для скачивания на официальном сайте ведомства.
"Всем известно, что любое происшествие легче предупредить, чем ликвидировать его последствия. И начинать нужно с детства. В помощь взрослым для того, чтобы процесс обучения ребят правилам безопасности был эффективнее, мы и создали этот сборник "Сказки из мира гражданской обороны", - резюмировала автор проекта, пресс-секретарь главного управления МЧС по ЕАО Ольга Минчакова.