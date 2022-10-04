https://ria.ru/20221004/spasateli-1821366575.html

В России выпустили книгу детских сказок на тему гражданской обороны

В России выпустили книгу детских сказок на тему гражданской обороны - РИА Новости, 04.10.2022

В России выпустили книгу детских сказок на тему гражданской обороны

Биробиджанские спасатели выпустили к своему профессиональному празднику - 90-летию гражданской обороны - первый в России сборник детских сказок на эту взрослую... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:26

2022-10-04T11:26

2022-10-04T11:26

россия

ссср

еврейская автономная область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Биробиджанские спасатели выпустили к своему профессиональному празднику - 90-летию гражданской обороны - первый в России сборник детских сказок на эту взрослую тему, на создание книги ушло два месяца, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.Четвертого октября 1932 года Совет народных комиссаров утвердил положение о противовоздушной обороне СССР. С этого дня местная ПВО была выделена в самостоятельную часть всей системы противовоздушной обороны советского государства. Эта дата стала началом создания общесоюзной местной противовоздушной обороны. Ее преемница - гражданская оборона СССР и позднее России.Гражданская оборона сегодня - мощная система, включающая огромные материальные, технические и человеческие ресурсы, которая обеспечивает безопасность государства и активно используется для защиты населения от рисков и угроз современного мира. С 1991 года в сферу ГО входит защита населения и промышленности от опасностей и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера."От идеи проекта до его реализации потребовалось два месяца работы. 13 семей с детьми от года до 12 лет сочиняли сказки на вполне взрослые темы. Среди них: "Безопасность", "Поисково-спасательная служба", "Зона риска" и даже "Гуманитарная помощь"", - сказала собеседник агентства.Она добавила, что сказки издали при поддержке российского отделения спасателей в Еврейской автономной области. На ярких страницах - фотографии ребят, придумывавших истории, а также их собственноручные цветные иллюстрации. Часть книг оставили в подарок педагогам, остальной тираж подарят библиотекам и детским домам региона. Первый в стране сборник сказок по тематике гражданской обороны уже доступен для скачивания на официальном сайте ведомства."Всем известно, что любое происшествие легче предупредить, чем ликвидировать его последствия. И начинать нужно с детства. В помощь взрослым для того, чтобы процесс обучения ребят правилам безопасности был эффективнее, мы и создали этот сборник "Сказки из мира гражданской обороны", - резюмировала автор проекта, пресс-секретарь главного управления МЧС по ЕАО Ольга Минчакова.

https://ria.ru/20220923/fentezi-1817960174.html

россия

ссср

еврейская автономная область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ссср, еврейская автономная область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество