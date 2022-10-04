https://ria.ru/20221004/sovfed-1821328400.html

Комитет Совфеда поддержал законы о принятии в состав России новых регионов

Комитет Совфеда поддержал законы о принятии в состав России новых регионов - РИА Новости, 04.10.2022

Комитет Совфеда поддержал законы о принятии в состав России новых регионов

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал и рекомендовал палате одобрить конституционные законы о принятии Донецкой и Луганской... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T09:09

2022-10-04T09:09

2022-10-04T09:56

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдумы на освобожденных территориях

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал и рекомендовал палате одобрить конституционные законы о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России и образовании новых субъектов федерации.Документы на рассмотрение Федерального собрания внес Владимир Путин.Предполагается, что со дня принятия четырех новых регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.Так, гражданам, проживающим в новых субъектах, гарантируется право на труд, признаются ранее выданные документы об образовании, о стаже, праве на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.До 1 июня 2023 года в четырех регионах появятся территориальные отделения федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода там также откроются органы прокуратуры и начнет действовать российская судебная система.Денежной единицей на территории новых субъектов становится рубль, до конца 2022 года допускается хождение украинской гривны.Действовавшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вооруженные силы, воинские формирования и спецорганы предлагается включить в соответствующие российские подразделения.Сенаторы рассмотрят конституционные законы на пленарном заседании после 10:00.Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Конституции. Накануне Госдума ратифицировала эти договоры и одобрила конституционные законы.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221003/gosduma-1821196050.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин, совет федерации рф