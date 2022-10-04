https://ria.ru/20221004/sovfed-1821328400.html
Комитет Совфеда поддержал законы о принятии в состав России новых регионов
Комитет Совфеда поддержал законы о принятии в состав России новых регионов - РИА Новости, 04.10.2022
Комитет Совфеда поддержал законы о принятии в состав России новых регионов
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал и рекомендовал палате одобрить конституционные законы о принятии Донецкой и Луганской... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:09
2022-10-04T09:09
2022-10-04T09:56
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал и рекомендовал палате одобрить конституционные законы о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России и образовании новых субъектов федерации.Документы на рассмотрение Федерального собрания внес Владимир Путин.Предполагается, что со дня принятия четырех новых регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.Так, гражданам, проживающим в новых субъектах, гарантируется право на труд, признаются ранее выданные документы об образовании, о стаже, праве на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.До 1 июня 2023 года в четырех регионах появятся территориальные отделения федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода там также откроются органы прокуратуры и начнет действовать российская судебная система.Денежной единицей на территории новых субъектов становится рубль, до конца 2022 года допускается хождение украинской гривны.Действовавшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вооруженные силы, воинские формирования и спецорганы предлагается включить в соответствующие российские подразделения.Сенаторы рассмотрят конституционные законы на пленарном заседании после 10:00.Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Конституции. Накануне Госдума ратифицировала эти договоры и одобрила конституционные законы.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221003/gosduma-1821196050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
09:09 04.10.2022 (обновлено: 09:56 04.10.2022)
Комитет Совфеда поддержал законы о принятии в состав России новых регионов
В Совфеде поддержали законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал и рекомендовал палате одобрить конституционные законы о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России и образовании новых субъектов федерации.
Документы на рассмотрение Федерального собрания внес Владимир Путин
.
Предполагается, что со дня принятия четырех новых регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.
Так, гражданам, проживающим в новых субъектах, гарантируется право на труд, признаются ранее выданные документы об образовании, о стаже, праве на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.
До 1 июня 2023 года в четырех регионах появятся территориальные отделения федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода там также откроются органы прокуратуры и начнет действовать российская судебная система.
Денежной единицей на территории новых субъектов становится рубль, до конца 2022 года допускается хождение украинской гривны.
Действовавшие в ДНР
, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вооруженные силы, воинские формирования и спецорганы предлагается включить в соответствующие российские подразделения.
Сенаторы рассмотрят конституционные законы на пленарном заседании после 10:00.
Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Конституции. Накануне Госдума ратифицировала эти договоры и одобрила конституционные законы.