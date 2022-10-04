Рейтинг@Mail.ru
Комитет Совфеда поддержал законы о принятии в состав России новых регионов - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/sovfed-1821328400.html
Комитет Совфеда поддержал законы о принятии в состав России новых регионов
Комитет Совфеда поддержал законы о принятии в состав России новых регионов - РИА Новости, 04.10.2022
Комитет Совфеда поддержал законы о принятии в состав России новых регионов
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал и рекомендовал палате одобрить конституционные законы о принятии Донецкой и Луганской... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:09
2022-10-04T09:56
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
владимир путин
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818436360_0:328:3056:2047_1920x0_80_0_0_42784da2f6246d02117dc5afa5c66d0a.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал и рекомендовал палате одобрить конституционные законы о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России и образовании новых субъектов федерации.Документы на рассмотрение Федерального собрания внес Владимир Путин.Предполагается, что со дня принятия четырех новых регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.Так, гражданам, проживающим в новых субъектах, гарантируется право на труд, признаются ранее выданные документы об образовании, о стаже, праве на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.До 1 июня 2023 года в четырех регионах появятся территориальные отделения федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода там также откроются органы прокуратуры и начнет действовать российская судебная система.Денежной единицей на территории новых субъектов становится рубль, до конца 2022 года допускается хождение украинской гривны.Действовавшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вооруженные силы, воинские формирования и спецорганы предлагается включить в соответствующие российские подразделения.Сенаторы рассмотрят конституционные законы на пленарном заседании после 10:00.Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Конституции. Накануне Госдума ратифицировала эти договоры и одобрила конституционные законы.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221003/gosduma-1821196050.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818436360_327:0:3056:2047_1920x0_80_0_0_5de9865f24a848d36c4c3b9d57da9e2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
09:09 04.10.2022 (обновлено: 09:56 04.10.2022)
 
Комитет Совфеда поддержал законы о принятии в состав России новых регионов

В Совфеде поддержали законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал и рекомендовал палате одобрить конституционные законы о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России и образовании новых субъектов федерации.
Документы на рассмотрение Федерального собрания внес Владимир Путин.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
Предполагается, что со дня принятия четырех новых регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.
Так, гражданам, проживающим в новых субъектах, гарантируется право на труд, признаются ранее выданные документы об образовании, о стаже, праве на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.
До 1 июня 2023 года в четырех регионах появятся территориальные отделения федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода там также откроются органы прокуратуры и начнет действовать российская судебная система.
Денежной единицей на территории новых субъектов становится рубль, до конца 2022 года допускается хождение украинской гривны.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 08:00
"Путин сжигает мосты": президент наступил на больную мозоль западных элит
Действовавшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вооруженные силы, воинские формирования и спецорганы предлагается включить в соответствующие российские подразделения.
Сенаторы рассмотрят конституционные законы на пленарном заседании после 10:00.
Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Конституции. Накануне Госдума ратифицировала эти договоры и одобрила конституционные законы.
Прослушивание гимна страны перед началом первого пленарного заседания осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 16:10В России
ГД одобрила конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ
 
ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территорияхВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала