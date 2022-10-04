https://ria.ru/20221004/smith-1821353167.html
Первый после скандала на "Оскаре" фильм с Уиллом Смитом выйдет зимой
Первый после скандала на "Оскаре" фильм с Уиллом Смитом выйдет зимой - РИА Новости, 04.10.2022
Первый после скандала на "Оскаре" фильм с Уиллом Смитом выйдет зимой
Девятого декабря на Apple TV+ выйдет фильм "Освобождение" ("Emancipation") Антуана Фукуа. Главную роль исполнил Уилл Смит, сообщается на сайте стриминга. Сервис РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:10
2022-10-04T11:10
2022-10-04T11:16
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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Девятого декабря на Apple TV+ выйдет фильм "Освобождение" ("Emancipation") Антуана Фукуа. Главную роль исполнил Уилл Смит, сообщается на сайте стриминга. Сервис представил и тизер картины. У проекта также будет кинотеатральный релиз. В прокат в США он выйдет 2 декабря.Лента станет первой премьерой для актера после инцидента на церемонии вручения премии "Оскар", уточняет The New York Times. Источником вдохновения для создателей картины стало фото беглого раба-афроамериканца 1863 года. В фильме рассказывается о человеке, который сбежал из рабства, "опираясь на разум, непоколебимую веру и сильную любовь к семье".На последней церемонии "Оскара" Смит вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока за неуместную шутку о своей супруге. Позже, получая награду, он извинился перед гостями за свой поступок. Поведение Смита, как и первоначальное отсутствие реакции со стороны киноакадемии, вызвало волну критики, при этом пострадавший не стал жаловаться в полицию. После этого киноакадемия США на 10 лет запретила Смиту участвовать в своих мероприятиях.
https://ria.ru/20220930/kino-1820550112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, уилл смит, сша, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Уилл Смит, США, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
11:10 04.10.2022 (обновлено: 11:16 04.10.2022)
Первый после скандала на "Оскаре" фильм с Уиллом Смитом выйдет зимой
Первый после скандала на "Оскаре" фильм с Уиллом Смитом выйдет 9 декабря на стриминге
ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Девятого декабря на Apple TV+ выйдет фильм "Освобождение" ("Emancipation") Антуана Фукуа. Главную роль исполнил Уилл Смит, сообщается на сайте стриминга. Сервис представил и тизер картины.
У проекта также будет кинотеатральный релиз. В прокат в США он выйдет 2 декабря.
Лента станет первой премьерой для актера после инцидента на церемонии вручения премии "Оскар", уточняет
The New York Times.
Источником вдохновения для создателей картины стало фото беглого раба-афроамериканца 1863 года. В фильме рассказывается о человеке, который сбежал из рабства, "опираясь на разум, непоколебимую веру и сильную любовь к семье".
На последней церемонии "Оскара" Смит вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока за неуместную шутку о своей супруге. Позже, получая награду, он извинился перед гостями за свой поступок. Поведение Смита, как и первоначальное отсутствие реакции со стороны киноакадемии, вызвало волну критики, при этом пострадавший не стал жаловаться в полицию. После этого киноакадемия США на 10 лет запретила Смиту участвовать в своих мероприятиях.