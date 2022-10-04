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ВС России поразили украинский склад с боеприпасами в районе Запорожья
ВС России поразили украинский склад с боеприпасами в районе Запорожья - РИА Новости, 04.10.2022
ВС России поразили украинский склад с боеприпасами в районе Запорожья
Российские войска ударом по цехам завода "Мотор Сич" в Запорожской области и складу 65-й механизированной бригады украинской армии уничтожили 15 тонн... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:17
2022-10-04T15:17
2022-10-04T16:40
специальная военная операция на украине
россия
мотор сич
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запорожье
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ми-24
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские войска ударом по цехам завода "Мотор Сич" в Запорожской области и складу 65-й механизированной бригады украинской армии уничтожили 15 тонн боеприпасов, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."Ракетными ударами в районе города Запорожье поражен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич". Уничтожено более 15-ти тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня "HIMARS", а также два украинских боевых вертолета Ми-24", — говорится в заявлении.Накануне член главного совета Запорожской области Владимир Рогов рассказал о подготовке высадки украинского десанта на российской стороне Днепра для захвата ЗАЭС и Энергодара. По его словам, более 450 украинских военных вернулись из Британии, где проходили обучение по десантированию на воду и захвату крупных техногенных объектов.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221003/donbass-1820642867.html
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россия, мотор сич, в мире, запорожье, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ми-24, запорожская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мотор Сич, В мире, Запорожье, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Ми-24, Запорожская область, Владимир Путин
15:17 04.10.2022 (обновлено: 16:40 04.10.2022)
ВС России поразили украинский склад с боеприпасами в районе Запорожья
Минобороны: ВС России поразили склад с боеприпасами ВСУ и цеха ремонта техники "Мотор Сич"