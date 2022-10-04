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ВС России поразили украинский склад с боеприпасами в районе Запорожья

ВС России поразили украинский склад с боеприпасами в районе Запорожья - РИА Новости, 04.10.2022

ВС России поразили украинский склад с боеприпасами в районе Запорожья

Российские войска ударом по цехам завода "Мотор Сич" в Запорожской области и складу 65-й механизированной бригады украинской армии уничтожили 15 тонн... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:17

2022-10-04T15:17

2022-10-04T16:40

специальная военная операция на украине

россия

мотор сич

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вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

ми-24

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские войска ударом по цехам завода "Мотор Сич" в Запорожской области и складу 65-й механизированной бригады украинской армии уничтожили 15 тонн боеприпасов, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."Ракетными ударами в районе города Запорожье поражен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич". Уничтожено более 15-ти тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня "HIMARS", а также два украинских боевых вертолета Ми-24", — говорится в заявлении.Накануне член главного совета Запорожской области Владимир Рогов рассказал о подготовке высадки украинского десанта на российской стороне Днепра для захвата ЗАЭС и Энергодара. По его словам, более 450 украинских военных вернулись из Британии, где проходили обучение по десантированию на воду и захвату крупных техногенных объектов.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221003/donbass-1820642867.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, мотор сич, в мире, запорожье, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ми-24, запорожская область, владимир путин