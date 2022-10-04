https://ria.ru/20221004/sitdekov-1821362578.html

Тагир Ситдеков: медицина должна стать персонализированной и предиктивной

Тагир Ситдеков: медицина должна стать персонализированной и предиктивной - РИА Новости, 04.10.2022

Тагир Ситдеков: медицина должна стать персонализированной и предиктивной

О вкладе частных клиник в борьбу с пандемией коронавируса, развитие доступной высокотехнологичной медицины, создание новых лекарств на основе биотехнологий... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:55

2022-10-04T11:55

2022-10-04T12:24

интервью

афк "система"

россия

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О вкладе частных клиник в борьбу с пандемией коронавируса, развитие доступной высокотехнологичной медицины, создание новых лекарств на основе биотехнологий рассказал президент АФК "Система" Тагир Ситдеков, ранее курировавший бизнес корпорации в области здравоохранения и фармацевтики.- Какое влияние оказала пандемия коронавируса на развитие частной медицины в России? Как себя чувствует отрасль сегодня, после определенного спада заболеваемости?- Пандемия, конечно, стала мощным стресс-тестом для частной медицины, и сейчас, по прошествии уже почти трех лет, можно уверенно сказать, что она в целом с честью этот экзамен выдержала. Безусловно, самый главный результат "ковидных" лет – спасенные жизни людей, а также уникальный опыт врачей, полученный в экстремальных условиях. Приведу пример нашего госпиталя в Отрадном, который в рекордно короткие сроки, всего за 7 дней, был перепрофилирован в инфекционную больницу, работал в системе ОМС и принял в общей сложности более 13 тысяч стационарных пациентов из Москвы и области. И это не считая амбулаторных больных и выездов на дом мобильных врачебных бригад.Одним словом, частная медицина, в том числе и наша сеть клиник, показала себя как полноправный участник всей системы здравоохранения страны, неотъемлемая и необходимая часть этого механизма, точно не уступающая лучшим государственным клиникам с точки зрения эффективности, а в чем-то даже опережающая национальные стандарты. В целом это важный рубеж с точки зрения дальнейшего развития индустрии здоровья в нашей стране.По оценкам BusinesStat, общее число проведенных в России медицинских приемов в 2021 году увеличилось на 18% относительно 2020 года и составило 2,3 миллиарда. В свою очередь, рынок платных медуслуг вырос год к году почти на 16% в денежном выражении. Свою роль здесь сыграли большой объем лабораторных исследований на коронавирус и массовая вакцинация наряду с возобновлением диспансеризации населения, а также отложенный спрос на плановые обследования и операции после снятия антиковидных ограничений. При этом, как отмечают аналитики, медицинская помощь в стране стала существенно доступнее как в государственных, так и в частных медучреждениях.Именно на расширение доступности качественной медицины для населения направлена и наша программа регионального развития. Ее главная задача – сокращение разрыва между уровнем развития медицины в столице, где активно строятся сверхсовременные и высокотехнологичные медцентры, и другими городами, такими как Уфа, Волгоград, Пермь или Брянск, где за последнее время были приобретены местные крупные игроки рынка и открыты новые клиники. Подчеркну, что из 120 клиник нашей федеральной медицинской сети больше половины находятся за пределами московской агломерации – это больше десятка регионов страны.- Видите ли вы изменение отношения людей к своему здоровью и к платной медицине после пандемии?- Да, безусловно, в последние годы люди стали более внимательно относится к себе, и качеству оказания медицинской помощи. Это, в частности, отразилось и на показателях посещаемости медучреждений. Например, по итогам прошлого года количество уникальных пациентов "Медси" выросло более, чем на четверть по сравнению с 2020 годом и превысило миллион, а количество посещений в сутки увеличилось почти на 30% за счет расширения сети.По мере того, как снижается число пациентов с COVID, мы наблюдаем рост количества обращений по другим направлениям, в том числе онкологии, хирургии и прочим. Стабильно высок спрос на услуги диагностики.В целом можно говорить об укреплении доверия и лояльности пациентов к коммерческой медицине. Так, по данным того же BusinesStat, в 2021 году услугами частных клиник в стране воспользовались почти 30% населения. Основными поводами для обращения в коммерческие медцентры, как показывают опросы, стали точность диагноза и эффективность лечения на фоне пандемии и осложнений после перенесенного коронавируса. Однако, одно дело – чтобы пациент пришел на прием, а совсем другое, чтобы он снова обратился туда, где ему однажды помогли. Поэтому показатели лояльности не менее важны при оценке эффективности работы любого медучреждения, чем число визитов к врачам.- В последние годы стала популярной тема телемедицины. "Помогла" ли пандемия ее развитию?- Да, телемедицина получила серьезный импульс. Еще до пандемии было ясно, что до 40% обращений в медицинские учреждения на самом деле не требуют личного посещения врача. Режим "удаленки" подтолкнул процесс формирования необходимой нормативной базы и инвестиции в развитие медицинских онлайн-сервисов в нашей стране. После принятия закона о телемедицине на этот рынок стали выходить новые игроки. В результате объем этого сегмента рынка вырос почти на 10% – за прошлый год, по экспертным оценкам, в общей сложности проведено почти 5 миллионов телеконсультаций.Устойчивый спрос на телемедицинские услуги сохраняется и в первом полугодии 2022 года. Так, число пользователей нашего телемедицинского сервиса возросло на 21%, а количество записей на консультации через мобильное приложение увеличилось примерно на треть год к году.- Пандемия привела к объединению медицинских активов АФК "Система" в компанию "Биннофарм Групп", которая стала первым производителем вакцины "Спутник V". Какие позиции занимает компания на российском фармацевтическом рынке?- Действительно, пандемия ускорила консолидацию фармбизнеса, хотя корпорация к этому шла давно. Еще в 2018 году АФК "Система" с партнерами приобрела современный фармацевтический завод в Оболенском, затем вошла в капитал крупнейшего отечественного производителя антибиотиков – курганского "Синтеза". События последних лет привели к формированию единой компании, которая сегодня обладает портфелем из 450 регистрационных удостоверений на препараты как для госпитального, так и для аптечного сегментов. Сегодня суммарная производственная площадь заводов "Биннофарм Групп" превышает 700 тысяч квадратных метров, они обладают мощностями по выпуску фармацевтической продукции более, чем в 20 лекарственных формах. Например, на заводе "Биннофарм" в Зеленограде удалось в предельно сжаты сроки отработать технологию и наладить полный производственный цикл вакцины.За последнее время компания заметно укрепила свои позиции на российском фармацевтическом рынке – в мае вошла в десятку ведущих игроков в розничном сегменте. При этом выручка от экспортных продаж в первом полугодии выросла в полтора раза благодаря открытию представительств в 6 странах СНГ. В целом "Биннофарм Групп" продолжает расти темпами выше рынка. Полугодовая выручка "Биннофарм Групп" увеличилась более, чем на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достигла 12,6 миллиарда рублей. Показатель OIBDA вырос на 32% год к году и составил 3,4 миллиарда рублей.Мы прекрасно понимаем, что в такой наукоемкой сфере, как фармакология, без собственных разработок не обойтись Задача номер один сейчас – это создание собственного R&D-центра, который строится в Красногорском районе Московской области и объединит научно-исследовательский потенциал, компетенции и технологические возможности всех входящих в "Биннофарм Групп" предприятий. На этот год запланирован запуск современного Центра фармацевтической разработки препаратов химического синтеза, также проект предусматривает создание Центра разработки биотехнологических препаратов. Мы также занимаемся поставками и локализаций производства препаратов.- В структуру корпорации входит еще одно R&D-подразделение – компания "Система-БиоТех". Почему крупный бизнес вкладывается в это направление?- Эксперты прогнозируют рост рынка биотехнологий в стране на уровне минимум 15% в ближайшие пять лет. Поэтому мы видим большие возможности для импортозамещения как в разработке отечественных тест-систем для диагностики и профилактики различных заболеваний, так и собственных уникальных молекул, в расширении линейки генетических продуктов в области исследования иммунитета, репродуктивного здоровья и в других перспективных направлениях.В биотех наша корпорация начала инвестировать еще в доковидный период, но громко заявила о себе лаборатория "Система-БиоТех" именно с началом активной фазы COVID. Спустя всего месяц после объявления пандемии были зарегистрированы первые наборы реагентов для тестирования на коронавирус. Сейчас спектр разработок гораздо шире.- Как вы оцениваете в целом перспективы развития медицины и фармацевтики в России?- Эпидемии приходят и уходят, а медицина и фарма будут нужны всегда. Качественная, доступная и высокотехнологичная медицина современного уровня, производство жизненно важных препаратов – это ключевые аспекты лекарственной безопасности и обеспечения здоровья нации. Поэтому наши инвестиции в здравоохранение носят долгосрочный характер, не зависят от текущей рыночной конъюнктуры. Это для нас социально значимый бизнес, не только вопрос прибыли, но и вопрос устойчивого и здорового будущего.Мы исходим из того, что медицина должна стать более персонализированной и предиктивной, то есть работать не только с текущими заболеваниями, но и заниматься их ранним выявлением и прогнозированием. На повестке у нас и расширение цифровых платформ, и поиск технологических решений с применением ИИ, Big Data, VR\AR\MR с фокусом на раннюю диагностику и персональную медицину, генетику, нейротех и роботизацию.Мы нацелены и на дальнейшее развитие нашего биотехнаправления, в том числе, в области разработки лекарственных средств для терапии рака. По сути, наши ученые разрабатывают новый класс лекарственных препаратов, который будет обладать значительно меньшими побочными эффектами и меньшей токсичностью. Первые шаги в этом направлении уже сделаны.

https://ria.ru/20220712/chirakhov-1801870924.html

https://ria.ru/20220817/dipp-1810102506.html

https://realty.ria.ru/20211216/bolnitsy-1764068239.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, афк "система", россия