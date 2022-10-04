https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html

Сила в правде — и в тылу, и на фронте

Сила в правде — и в тылу, и на фронте - РИА Новости, 04.10.2022

Сила в правде — и в тылу, и на фронте

Все громче звучат требования признать ошибки в ходе подготовки и проведения специальной военной операции, наказать виновных в поражениях на фронте, устроить... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T08:00

2022-10-04T08:00

2022-10-04T08:06

специальная военная операция на украине

авторы

россия

украина

владимир путин

политика

частичная мобилизация в россии

история

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Все громче звучат требования признать ошибки в ходе подготовки и проведения специальной военной операции, наказать виновных в поражениях на фронте, устроить чистку генералов — и, вообще, "начать уже говорить правду, какой бы горькой она не была". А иначе проиграем — и не на Украине, а в битве за Россию.Все вроде бы правильно и замечательно: проблемы и ошибки надо признавать, виновных наказывать (невзирая на лица), а ложь вообще подобна мине замедленного действия, которая рано или поздно рванет, разрушив все построенное на ней. Но прежде чем громко возмущаться, хочется уточнить некоторые детали.Что такое Российская Федерация? Это осколок исторической России — да, это ее ядро, основа, но все же далеко не вся Россия.Могла ли страна после распада СССР стать самодостаточным, полноценным государством, причем государством — цивилизацией русского народа? Нет, не могла — потому что вы не можете нормально ходить, если вас лишили одной из ног (Украины).Сформулировала ли Россия национальную идею, создала ли новую национальную элиту, обозначила ли она свои цели как государства? Нет — и потому, что она была осколком России, и потому, что немалая часть ее элит выросла из безвременья 90-х, смирилась с распадом страны или даже заработала на нем и совершенно не волновалась насчет того, "что там у хохлов". То есть не считала важным вопрос воссоединения русских земель. Да, решающее значение этого вопроса понимал Владимир Путин — еще до 2014 года. Но даже после Крыма вопрос воссоединения не стал центральным для нашей страны, в том числе и потому, что в элитах не осознавали: Рубикон уже давно перейден и назад хода нет.Россия может или вернуть Украину в состав русского мира — или раскол русского мира пойдет уже по самой территории Российской Федерации. Это не преувеличение — есть законы жизни русской цивилизации, русского государства: после каждой смуты и распада оно собирается вновь. Если оно не соберется в этот раз — значит, силы народа иссякли, он не хочет продолжения своей истории. Может ли такое произойти? Да, если русские опустят руки и смирятся с ролью проигравших и если в народе не найдется тех, кто сможет переломить упаднические настроения.Но при чем здесь правда о ходе спецоперации? Все же настроены на то, чтобы победить, просто требуют разобраться с дураками и ворами, быть честными и осознать серьезность момента. Так-то оно так, вот только если мы правильно понимаем, чем была Россия до 24 февраля этого года, то нужно честно признать, что той страны уже нет. Рождается новая страна, возвращается историческая Россия: путь к ней будет долог — и вовсе не только на фронте. Уходящая Российская Федерация, которую Владимир Путин всеми силами пытался мирно реформировать сверху, имела массу недостатков, главным из которых было желание большой части элит сделать временное постоянным.То есть из той переходной формы, которой сама страна была по отношению к исторической России (после краха СССР), создать устойчивое государство с социально-экономической системой и даже классовым делением, вписанное в международное разделение труда в рамках атлантического проекта глобализации, с культом наживы, потребления и удовольствий. Нет, конечно, Путин говорил о ценностях, традиции, патриотизме и подлинном суверенитете, о противостоянии с Западом, но очень многие и в бизнесе, и во власти (не говоря уже о "креативном классе") не понимали и не хотели понимать, о чем идет речь. Потому что не знали свою страну (не нынешнюю Российскую Федерацию, а Россию как таковую), не уважали свой народ, не считали его интересы и ценности своими (если, конечно, не брать материальные ценности). Они не верили в то, что Россия вернется, думая, что на их век точно хватит власти и богатства.Но Россия возвращается: это не Путин начал 24 февраля военную операцию, а ход русской истории привел к очередному собиранию земель. Тяжелому, кровавому, но необратимому. Много ли сделано ошибок за эти семь месяцев? Да уйма, но все они производные от того, как мы жили после 1991 года. Жили в переходном периоде, думая, что он постоянный, пытались интегрироваться в мировую систему западного образца, даже понимая, что она враждебна нам и уже рушится. Культивировали чужебесие, то есть подражание чужим ценностям и укладу, забывая свой.Да, по сравнению с тем, что было в 90-е и даже первую половину нулевых, нам удалось восстановить управляемость страной, убрать от власти олигархов, наполнить государственный бюджет, поднять уровень жизни людей и запустить серьезные предприятия. Но уходя от разрухи и вычищая проходимцев и жуликов, мы так и не вышли к эффективной кадровой политике на всех этажах власти. Была проведена огромная работа по подготовке и смене кадров, по борьбе с коррупцией, но и во власти, и в бизнесе сохранилось своеобразное "частно-государственное партнерство", а проще говоря — совместное распиливание государственного финансирования. Что является его следствием? Приписки, имитация деятельности, а в боевых условиях — нехватка вооружений, боеприпасов, полноценно выученных и выслуженных военных кадров. Все это вскрылось после 24 февраля — и теперь нам приходится исправлять это потом и кровью.Можем ли мы не исправить? Да, если останемся той, дофевральской Россией. Но в том-то и дело, что той страны уже нет: новая родилась не 30 сентября, когда произошло воссоединение с четырьмя регионами. Она рождается все эти месяцы — и будет проявляться все отчетливей с каждым днем и месяцем. Будут огромные перемены в экономике, культуре, социальном укладе — во всем, что определяет жизнь нашего народа. И, естественно, в первую очередь в армии — воюющей так, как она сейчас способна. Хуже, чем нам хотелось бы, хуже, чем могла бы? Но это армия нашего уходящего временного государства, у которого масса проблем и болячек, родовых травм и неизлечимых болезней — почему его армия должна была быть сильнее его самого? Но это русская армия — и ее роль в вопросе рождения нового государства, в процессе перехода к нему просто огромна. Потому что без ее победы ничего не будет. Старое государство уйдет, а новое не сформируем.Да, нам нужна вся правда — и она сейчас звучит очень просто: мы все на всех уровнях должны сделать все возможное для победы нашей армии. А не зацикливаться на поиске "глупости или измены". Очень важно не поддаваться искушению: мол, Верховный главнокомандующий чего-то не знает или не хочет делать, давайте откроем ему глаза или подтолкнем его — и проблема будет решена. Это начало пути к настоящей катастрофе, потому что потом будет "раз он не сделал, как мы сказали, значит, он предатель". Нас уже провели по этому пути к февралю 1917-го — и мы не собираемся его повторять.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html

https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html

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авторы, россия, украина, владимир путин, политика, частичная мобилизация в россии, история, общество, европа