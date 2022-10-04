https://ria.ru/20221004/shtab-1821454997.html

ВКС поразили под Днепропетровском штаб воздушного командования ВСУ "Восток"

ВКС поразили под Днепропетровском штаб воздушного командования ВСУ "Восток" - РИА Новости, 04.10.2022

ВКС поразили под Днепропетровском штаб воздушного командования ВСУ "Восток"

Российская авиация нанесла удар по штабу воздушного командования Украины в Днепропетровске, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:17

2022-10-04T15:17

2022-10-04T17:02

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровск

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по штабу воздушного командования Украины в Днепропетровске, сообщили журналистам в Минобороны.Кроме того, ракетные удары пришлись по районам сосредоточения 14-й и 92-й механизированных бригад украинской армии на Купянском направлении. Потери этих подразделений составили около 100 человек, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники. На Лисичанском направлении уничтожены до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин 54-й механизированной бригады ВСУ.На Краснолиманском направлении российские военные нанесли массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады и двум пунктам временной дислокации националистов. Там потери ВСУ оцениваются в 120 человек и 14 единиц бронетехники. А на Криворожском и Андреевском направлениях ВКС уничтожили девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих из 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.Ракетные удары в городе Запорожье поразили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады и производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич". В результате уничтожено более 15 тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской РСЗО HIMARS, и два украинских боевых вертолета Ми-24.Истребители за минувшие сутки сбили два украинских самолета: Су-25 в небе над ДНР и Су-24 в Херсонской области.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821338583.html

днепропетровск

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Ольга Фомченкова

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Конашенков о ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки Конашенков о ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки 2022-10-04T15:17 true PT4M11S

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Ольга Фомченкова

безопасность, днепропетровск, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)