15:17 04.10.2022 (обновлено: 17:02 04.10.2022)
ВКС поразили под Днепропетровском штаб воздушного командования ВСУ "Восток"
Минобороны России: ВКС поразили под Днепропетровском штаб воздушного командования "Восток"
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкАвиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по штабу воздушного командования Украины в Днепропетровске, сообщили журналистам в Минобороны.
Кроме того, ракетные удары пришлись по районам сосредоточения 14-й и 92-й механизированных бригад украинской армии на Купянском направлении. Потери этих подразделений составили около 100 человек, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники. На Лисичанском направлении уничтожены до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин 54-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении российские военные нанесли массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады и двум пунктам временной дислокации националистов. Там потери ВСУ оцениваются в 120 человек и 14 единиц бронетехники. А на Криворожском и Андреевском направлениях ВКС уничтожили девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих из 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
Ракетные удары в городе Запорожье поразили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады и производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич". В результате уничтожено более 15 тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской РСЗО HIMARS, и два украинских боевых вертолета Ми-24.
Истребители за минувшие сутки сбили два украинских самолета: Су-25 в небе над ДНР и Су-24 в Херсонской области.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.