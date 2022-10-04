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ВКС поразили под Днепропетровском штаб воздушного командования ВСУ "Восток" - РИА Новости, 04.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/shtab-1821454997.html
ВКС поразили под Днепропетровском штаб воздушного командования ВСУ "Восток"
ВКС поразили под Днепропетровском штаб воздушного командования ВСУ "Восток" - РИА Новости, 04.10.2022
ВКС поразили под Днепропетровском штаб воздушного командования ВСУ "Восток"
Российская авиация нанесла удар по штабу воздушного командования Украины в Днепропетровске, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:17
2022-10-04T17:02
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровск
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по штабу воздушного командования Украины в Днепропетровске, сообщили журналистам в Минобороны.Кроме того, ракетные удары пришлись по районам сосредоточения 14-й и 92-й механизированных бригад украинской армии на Купянском направлении. Потери этих подразделений составили около 100 человек, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники. На Лисичанском направлении уничтожены до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин 54-й механизированной бригады ВСУ.На Краснолиманском направлении российские военные нанесли массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады и двум пунктам временной дислокации националистов. Там потери ВСУ оцениваются в 120 человек и 14 единиц бронетехники. А на Криворожском и Андреевском направлениях ВКС уничтожили девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих из 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.Ракетные удары в городе Запорожье поразили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады и производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич". В результате уничтожено более 15 тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской РСЗО HIMARS, и два украинских боевых вертолета Ми-24.Истребители за минувшие сутки сбили два украинских самолета: Су-25 в небе над ДНР и Су-24 в Херсонской области.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821338583.html
днепропетровск
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Конашенков о ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки
Конашенков о ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки
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безопасность, днепропетровск, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровск, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:17 04.10.2022 (обновлено: 17:02 04.10.2022)
 
ВКС поразили под Днепропетровском штаб воздушного командования ВСУ "Восток"

Минобороны России: ВКС поразили под Днепропетровском штаб воздушного командования "Восток"

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкАвиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по штабу воздушного командования Украины в Днепропетровске, сообщили журналистам в Минобороны.

"На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб воздушного командования "Восток" ВСУ", — говорится в сводке.

Кроме того, ракетные удары пришлись по районам сосредоточения 14-й и 92-й механизированных бригад украинской армии на Купянском направлении. Потери этих подразделений составили около 100 человек, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники. На Лисичанском направлении уничтожены до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин 54-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении российские военные нанесли массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады и двум пунктам временной дислокации националистов. Там потери ВСУ оцениваются в 120 человек и 14 единиц бронетехники. А на Криворожском и Андреевском направлениях ВКС уничтожили девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих из 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
Массированный удар по украинским военным при помощи артиллерии ВДВ. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 10:02Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерией ВДВ украинской техники
Ракетные удары в городе Запорожье поразили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады и производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич". В результате уничтожено более 15 тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской РСЗО HIMARS, и два украинских боевых вертолета Ми-24.
Истребители за минувшие сутки сбили два украинских самолета: Су-25 в небе над ДНР и Су-24 в Херсонской области.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровскВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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