Приморский суд продлил принудительное лечение якутского "шамана"
Адвокат якутского "шамана" Габышева сообщила о продлении принудительного лечения
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Александр Габышев. Архивное фото
ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Суд в Приморье продлил принудительное лечение якутского "шамана" Александра Габышева и отказал в ходатайстве защиты о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.
Приморский краевой суд 8 сентября отменил постановление о продлении принудительного лечения Габышева в психиатрической больнице специализированного типа, направив его в Уссурийский районный суд на новое рассмотрение.
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"Уссурийский районный суд продлил лечение Габышева А.П. В ходатайстве защиты о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы на предмет определения состояния в настоящее время и необходимости такого вида лечения отказал", - сказала Тимофеева.
Если представитель больницы в Уссурийске ранее не возражал против проведения экспертизы, то сегодня он выступил с категорическим несогласием, сообщила собеседница.
"Со стороны защиты суду представлены заключения специалистов, многочисленные положительные характеристики. Александр в спокойном состоянии, хотя понятно, что удручен решением суда", - добавила она.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.