https://ria.ru/20221004/shaman-1821330428.html

Приморский суд продлил принудительное лечение якутского "шамана"

Приморский суд продлил принудительное лечение якутского "шамана" - РИА Новости, 04.10.2022

Приморский суд продлил принудительное лечение якутского "шамана"

Суд в Приморье продлил принудительное лечение якутского "шамана" Александра Габышева и отказал в ходатайстве защиты о назначении судебной... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T09:19

2022-10-04T09:19

2022-10-04T09:19

происшествия

здоровье - общество

александр габышев (якутский шаман)

ольга тимофеева (депутат гд)

уссурийск

москва

якутск

приморский краевой суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155884/16/1558841630_0:16:877:509_1920x0_80_0_0_2a7c745b503e1dc8c027217db1948d9a.jpg

ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Суд в Приморье продлил принудительное лечение якутского "шамана" Александра Габышева и отказал в ходатайстве защиты о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.Приморский краевой суд 8 сентября отменил постановление о продлении принудительного лечения Габышева в психиатрической больнице специализированного типа, направив его в Уссурийский районный суд на новое рассмотрение."Уссурийский районный суд продлил лечение Габышева А.П. В ходатайстве защиты о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы на предмет определения состояния в настоящее время и необходимости такого вида лечения отказал", - сказала Тимофеева.Если представитель больницы в Уссурийске ранее не возражал против проведения экспертизы, то сегодня он выступил с категорическим несогласием, сообщила собеседница."Со стороны защиты суду представлены заключения специалистов, многочисленные положительные характеристики. Александр в спокойном состоянии, хотя понятно, что удручен решением суда", - добавила она.Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.

https://ria.ru/20210816/shaman-1745897535.html

https://ria.ru/20220412/shaman-1783024106.html

уссурийск

москва

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, александр габышев (якутский шаман), ольга тимофеева (депутат гд), уссурийск, москва, якутск, приморский краевой суд