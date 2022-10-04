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Приморский суд продлил принудительное лечение якутского "шамана" - РИА Новости, 04.10.2022
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Приморский суд продлил принудительное лечение якутского "шамана"
Приморский суд продлил принудительное лечение якутского "шамана" - РИА Новости, 04.10.2022
Приморский суд продлил принудительное лечение якутского "шамана"
Суд в Приморье продлил принудительное лечение якутского "шамана" Александра Габышева и отказал в ходатайстве защиты о назначении судебной... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:19
2022-10-04T09:19
происшествия
здоровье - общество
александр габышев (якутский шаман)
ольга тимофеева (депутат гд)
уссурийск
москва
якутск
приморский краевой суд
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ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Суд в Приморье продлил принудительное лечение якутского "шамана" Александра Габышева и отказал в ходатайстве защиты о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.Приморский краевой суд 8 сентября отменил постановление о продлении принудительного лечения Габышева в психиатрической больнице специализированного типа, направив его в Уссурийский районный суд на новое рассмотрение."Уссурийский районный суд продлил лечение Габышева А.П. В ходатайстве защиты о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы на предмет определения состояния в настоящее время и необходимости такого вида лечения отказал", - сказала Тимофеева.Если представитель больницы в Уссурийске ранее не возражал против проведения экспертизы, то сегодня он выступил с категорическим несогласием, сообщила собеседница."Со стороны защиты суду представлены заключения специалистов, многочисленные положительные характеристики. Александр в спокойном состоянии, хотя понятно, что удручен решением суда", - добавила она.Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
https://ria.ru/20210816/shaman-1745897535.html
https://ria.ru/20220412/shaman-1783024106.html
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происшествия, здоровье - общество, александр габышев (якутский шаман), ольга тимофеева (депутат гд), уссурийск, москва, якутск, приморский краевой суд
Происшествия, Здоровье - Общество, Александр Габышев (якутский шаман), Ольга Тимофеева (депутат ГД), Уссурийск, Москва, Якутск, Приморский краевой суд
09:19 04.10.2022
 
Приморский суд продлил принудительное лечение якутского "шамана"

Адвокат якутского "шамана" Габышева сообщила о продлении принудительного лечения

CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
Александр Габышев. Архивное фото
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ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Суд в Приморье продлил принудительное лечение якутского "шамана" Александра Габышева и отказал в ходатайстве защиты о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.
Приморский краевой суд 8 сентября отменил постановление о продлении принудительного лечения Габышева в психиатрической больнице специализированного типа, направив его в Уссурийский районный суд на новое рассмотрение.
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"Уссурийский районный суд продлил лечение Габышева А.П. В ходатайстве защиты о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы на предмет определения состояния в настоящее время и необходимости такого вида лечения отказал", - сказала Тимофеева.
Если представитель больницы в Уссурийске ранее не возражал против проведения экспертизы, то сегодня он выступил с категорическим несогласием, сообщила собеседница.
"Со стороны защиты суду представлены заключения специалистов, многочисленные положительные характеристики. Александр в спокойном состоянии, хотя понятно, что удручен решением суда", - добавила она.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
Александр Габышев - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 08:16
Суд отклонил жалобу на принудительное лечение якутского "шамана" Габышева
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоАлександр Габышев (якутский шаман)Ольга Тимофеева (депутат ГД)УссурийскМоскваЯкутскПриморский краевой суд
 
 
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