https://ria.ru/20221004/serial-1821445174.html

Ходченкова сыграет в сериале по мотивам рассказов Кира Булычева

Ходченкова сыграет в сериале по мотивам рассказов Кира Булычева - РИА Новости, 04.10.2022

Ходченкова сыграет в сериале по мотивам рассказов Кира Булычева

Начались съемки сериала "Очевидное невероятное" по мотивам рассказов "Великий Гусляр" Кира Булычева. В главных ролях — Светлана Ходченкова, Артем Быстров,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:53

2022-10-04T15:53

2022-10-04T16:34

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Начались съемки сериала "Очевидное невероятное" по мотивам рассказов "Великий Гусляр" Кира Булычева. В главных ролях — Светлана Ходченкова, Артем Быстров, Максим Лагашкин, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.Режиссер проекта — Александр Войтинский. "Мы обсудили сценарий 188 раз. Мы разыгрывали сценки, смеялись и плакали от души. Сегодня я познакомился с группой, мы сняли первый кадр, и для меня стало абсолютно очевидно, что у нас получится что-то невероятное!" — сказал постановщик.Кир Булычев — советский писатель-фантаст и драматург. Его самое известное произведение — цикл детских книг о девочке из будущего Алисе Селезневой. Книги Булычева были экранизированы более двадцати раз.Съемки продлятся до конца года. Премьера запланирована на 2023 год. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре Okko.

https://ria.ru/20221004/serialy-1821208747.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, книги, знаменитости, светлана ходченкова, александр войтинский, что посмотреть