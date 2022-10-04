https://ria.ru/20221004/serial-1821445174.html
Ходченкова сыграет в сериале по мотивам рассказов Кира Булычева
Ходченкова сыграет в сериале по мотивам рассказов Кира Булычева - РИА Новости, 04.10.2022
Ходченкова сыграет в сериале по мотивам рассказов Кира Булычева
Начались съемки сериала "Очевидное невероятное" по мотивам рассказов "Великий Гусляр" Кира Булычева. В главных ролях — Светлана Ходченкова, Артем Быстров,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:53
2022-10-04T15:53
2022-10-04T16:34
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Начались съемки сериала "Очевидное невероятное" по мотивам рассказов "Великий Гусляр" Кира Булычева. В главных ролях — Светлана Ходченкова, Артем Быстров, Максим Лагашкин, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.Режиссер проекта — Александр Войтинский. "Мы обсудили сценарий 188 раз. Мы разыгрывали сценки, смеялись и плакали от души. Сегодня я познакомился с группой, мы сняли первый кадр, и для меня стало абсолютно очевидно, что у нас получится что-то невероятное!" — сказал постановщик.Кир Булычев — советский писатель-фантаст и драматург. Его самое известное произведение — цикл детских книг о девочке из будущего Алисе Селезневой. Книги Булычева были экранизированы более двадцати раз.Съемки продлятся до конца года. Премьера запланирована на 2023 год. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре Okko.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, книги, знаменитости, светлана ходченкова, александр войтинский, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Книги, Знаменитости, Светлана Ходченкова, Александр Войтинский, что посмотреть
15:53 04.10.2022 (обновлено: 16:34 04.10.2022)
Ходченкова сыграет в сериале по мотивам рассказов Кира Булычева
Начались съемки сериала по мотивам работ Булычева с Быстровым, Лагашкиным и Ходченковой
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Начались съемки сериала "Очевидное невероятное" по мотивам рассказов "Великий Гусляр" Кира Булычева. В главных ролях — Светлана Ходченкова, Артем Быстров, Максим Лагашкин, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
Режиссер проекта — Александр Войтинский.
"Мы обсудили сценарий 188 раз. Мы разыгрывали сценки, смеялись и плакали от души. Сегодня я познакомился с группой, мы сняли первый кадр, и для меня стало абсолютно очевидно, что у нас получится что-то невероятное!" — сказал постановщик.
Кир Булычев — советский писатель-фантаст и драматург. Его самое известное произведение — цикл детских книг о девочке из будущего Алисе Селезневой. Книги Булычева были экранизированы более двадцати раз.
Съемки продлятся до конца года. Премьера запланирована на 2023 год. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре Okko.