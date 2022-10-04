https://ria.ru/20221004/semya-1821510301.html
Свердловский омбудсмен поможет семье, где умерла мать восьмерых детей
Свердловский омбудсмен поможет семье, где умерла мать восьмерых детей - РИА Новости, 04.10.2022
Свердловский омбудсмен поможет семье, где умерла мать восьмерых детей
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что взял на контроль семью из Первоуральска, в которой скоропостижно скончалась... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:30
2022-10-04T17:30
2022-10-04T18:49
общество
первоуральск
свердловская область
игорь мороков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что взял на контроль семью из Первоуральска, в которой скоропостижно скончалась мать восьмерых детей.По данным местных СМИ, женщина скончалась в субботу. У нее резко заболела голова, она выпила лекарство и в ванной потеряла сознание. Приехавшей бригаде скорой помощи спасти женщину не удалось. Как отмечал портал E1.RU, у женщины случился инфаркт.Ее мужу предстоит воспитывать детей в одиночку, сейчас самому младшему из них всего полгода, двое – детсадовцы, четверо – школьники, старшая дочь – студентка."Мы в курсе этих событий, с коллегами в Первоуральске взаимодействуем, ситуацию контролируем", – сказал РИА Новости Мороков.
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первоуральск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, первоуральск, свердловская область, игорь мороков
Общество, Первоуральск, Свердловская область, Игорь Мороков
17:30 04.10.2022 (обновлено: 18:49 04.10.2022)
Свердловский омбудсмен поможет семье, где умерла мать восьмерых детей
Свердловский омбудсмен Мороков взял на контроль семью, где умерла мать восьмерых детей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что взял на контроль семью из Первоуральска, в которой скоропостижно скончалась мать восьмерых детей.
По данным местных СМИ, женщина скончалась в субботу. У нее резко заболела голова, она выпила лекарство и в ванной потеряла сознание. Приехавшей бригаде скорой помощи спасти женщину не удалось. Как отмечал портал E1.RU, у женщины случился инфаркт.
Ее мужу предстоит воспитывать детей в одиночку, сейчас самому младшему из них всего полгода, двое – детсадовцы, четверо – школьники, старшая дочь – студентка.
"Мы в курсе этих событий, с коллегами в Первоуральске взаимодействуем, ситуацию контролируем", – сказал РИА Новости Мороков.