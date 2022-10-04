Рейтинг@Mail.ru
Свердловский омбудсмен поможет семье, где умерла мать восьмерых детей - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/semya-1821510301.html
Свердловский омбудсмен поможет семье, где умерла мать восьмерых детей
Свердловский омбудсмен поможет семье, где умерла мать восьмерых детей - РИА Новости, 04.10.2022
Свердловский омбудсмен поможет семье, где умерла мать восьмерых детей
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что взял на контроль семью из Первоуральска, в которой скоропостижно скончалась... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:30
2022-10-04T18:49
общество
первоуральск
свердловская область
игорь мороков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149823/22/1498232287_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_5eae5c6b41d7572d1e99c46e1abd6297.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что взял на контроль семью из Первоуральска, в которой скоропостижно скончалась мать восьмерых детей.По данным местных СМИ, женщина скончалась в субботу. У нее резко заболела голова, она выпила лекарство и в ванной потеряла сознание. Приехавшей бригаде скорой помощи спасти женщину не удалось. Как отмечал портал E1.RU, у женщины случился инфаркт.Ее мужу предстоит воспитывать детей в одиночку, сейчас самому младшему из них всего полгода, двое – детсадовцы, четверо – школьники, старшая дочь – студентка."Мы в курсе этих событий, с коллегами в Первоуральске взаимодействуем, ситуацию контролируем", – сказал РИА Новости Мороков.
https://ria.ru/20220924/pozhar-1819114080.html
первоуральск
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149823/22/1498232287_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_b14a496c30cad61707c401cf9a81b71b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, первоуральск, свердловская область, игорь мороков
Общество, Первоуральск, Свердловская область, Игорь Мороков
17:30 04.10.2022 (обновлено: 18:49 04.10.2022)
 
Свердловский омбудсмен поможет семье, где умерла мать восьмерых детей

Свердловский омбудсмен Мороков взял на контроль семью, где умерла мать восьмерых детей

© Fotolia / ondroooРебенок у окна
Ребенок у окна - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Fotolia / ondrooo
Ребенок у окна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что взял на контроль семью из Первоуральска, в которой скоропостижно скончалась мать восьмерых детей.
По данным местных СМИ, женщина скончалась в субботу. У нее резко заболела голова, она выпила лекарство и в ванной потеряла сознание. Приехавшей бригаде скорой помощи спасти женщину не удалось. Как отмечал портал E1.RU, у женщины случился инфаркт.
Ее мужу предстоит воспитывать детей в одиночку, сейчас самому младшему из них всего полгода, двое – детсадовцы, четверо – школьники, старшая дочь – студентка.
"Мы в курсе этих событий, с коллегами в Первоуральске взаимодействуем, ситуацию контролируем", – сказал РИА Новости Мороков.
На месте пожара в частном жилом доме в селе Баткат Томской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 09:04
В Томской области сгорел дом многодетной семьи, погибли три человека
 
ОбществоПервоуральскСвердловская областьИгорь Мороков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала