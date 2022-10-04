https://ria.ru/20221004/semya-1821510301.html

Свердловский омбудсмен поможет семье, где умерла мать восьмерых детей

Свердловский омбудсмен поможет семье, где умерла мать восьмерых детей - РИА Новости, 04.10.2022

Свердловский омбудсмен поможет семье, где умерла мать восьмерых детей

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что взял на контроль семью из Первоуральска, в которой скоропостижно скончалась... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:30

2022-10-04T17:30

2022-10-04T18:49

общество

первоуральск

свердловская область

игорь мороков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что взял на контроль семью из Первоуральска, в которой скоропостижно скончалась мать восьмерых детей.По данным местных СМИ, женщина скончалась в субботу. У нее резко заболела голова, она выпила лекарство и в ванной потеряла сознание. Приехавшей бригаде скорой помощи спасти женщину не удалось. Как отмечал портал E1.RU, у женщины случился инфаркт.Ее мужу предстоит воспитывать детей в одиночку, сейчас самому младшему из них всего полгода, двое – детсадовцы, четверо – школьники, старшая дочь – студентка."Мы в курсе этих событий, с коллегами в Первоуральске взаимодействуем, ситуацию контролируем", – сказал РИА Новости Мороков.

https://ria.ru/20220924/pozhar-1819114080.html

первоуральск

свердловская область

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Ольга Фомченкова

общество, первоуральск, свердловская область, игорь мороков