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СМИ: ЕС согласовал потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 04.10.2022
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СМИ: ЕС согласовал потолок цен на российскую нефть
СМИ: ЕС согласовал потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 04.10.2022
СМИ: ЕС согласовал потолок цен на российскую нефть
Представители стран — членов Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, в который выходит введение лимита цен на нефть, сообщила газета Politico... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T23:13
2022-10-04T23:33
россия
евросоюз
цены на нефть
в мире
g7
владимир путин
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Представители стран — членов Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, в который выходит введение лимита цен на нефть, сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.По данным издания, во вторник чиновники достигли рамочного соглашения по восьмому пакету санкций, а уже в среду, 5 октября, они утвердят окончательную версию текста.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц сообщила, что Евросоюз может утвердить потолок цен на российскую нефть в два этапа. При этом европейские политики скорее всего отложат принятие итогового документа до тех пор, пока все страны "Большой семерки" не будут готовы, пишет СМИ.Министры финансов стран G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились о начале ограничения стоимости продаваемых Москвой нефти и газа. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на черное золото. Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта из России.Как заявил президент Владимир Путин, Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221004/opek-1821580801.html
https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html
https://ria.ru/20220903/neft-1814176918.html
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россия, евросоюз, цены на нефть, в мире, g7, владимир путин
Россия, Евросоюз, Цены на нефть, В мире, G7, Владимир Путин
23:13 04.10.2022 (обновлено: 23:33 04.10.2022)
 
СМИ: ЕС согласовал потолок цен на российскую нефть

Politico: ЕС согласовал новый пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Представители стран — членов Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, в который выходит введение лимита цен на нефть, сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным издания, во вторник чиновники достигли рамочного соглашения по восьмому пакету санкций, а уже в среду, 5 октября, они утвердят окончательную версию текста.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 23:12
ОПЕК+ рассматривает вариант сокращения добычи нефти
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц сообщила, что Евросоюз может утвердить потолок цен на российскую нефть в два этапа. При этом европейские политики скорее всего отложат принятие итогового документа до тех пор, пока все страны "Большой семерки" не будут готовы, пишет СМИ.
Министры финансов стран G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились о начале ограничения стоимости продаваемых Москвой нефти и газа. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на черное золото. Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 08:00
План Америки действует: Европа рушится
В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта из России.
Как заявил президент Владимир Путин, Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Цены на нефть - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 07:14
Эксперты рассказали о методах снижения влияния лимита цен на нефть
 
РоссияЕвросоюзЦены на нефтьВ миреG7Владимир Путин
 
 
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