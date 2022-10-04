23:13 04.10.2022 (обновлено: 23:33 04.10.2022)
СМИ: ЕС согласовал потолок цен на российскую нефть
Politico: ЕС согласовал новый пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Представители стран — членов Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, в который выходит введение лимита цен на нефть, сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным издания, во вторник чиновники достигли рамочного соглашения по восьмому пакету санкций, а уже в среду, 5 октября, они утвердят окончательную версию текста.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц сообщила, что Евросоюз может утвердить потолок цен на российскую нефть в два этапа. При этом европейские политики скорее всего отложат принятие итогового документа до тех пор, пока все страны "Большой семерки" не будут готовы, пишет СМИ.
Министры финансов стран G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились о начале ограничения стоимости продаваемых Москвой нефти и газа. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на черное золото. Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.
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В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта из России.
Как заявил президент Владимир Путин, Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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