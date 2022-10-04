https://ria.ru/20221004/sanktsii-1821524648.html

Британия ошибочно ввела санкции против замкомандующего Балтийским флотом

Британия ошибочно ввела санкции против замкомандующего Балтийским флотом - РИА Новости, 04.10.2022

Британия ошибочно ввела санкции против замкомандующего Балтийским флотом

Британское правительство по ошибке ввело санкции против замкомандующего Балтийским флотом РФ Сергея Станиславовича Елисеева, перепутав его с председателем... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:26

2022-10-04T18:26

2022-10-04T18:52

владимир путин

россия

херсонская область

запорожская область

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Британское правительство по ошибке ввело санкции против замкомандующего Балтийским флотом РФ Сергея Станиславовича Елисеева, перепутав его с председателем правительства Херсонской области Сергеем Владимировичем Елисеевым, однако затем оно исправило эту ошибку.Власти Британии ввели санкции против замкомандующего Балтийским флотом РФ Сергея Станиславовича Елисеева 26 сентября, при этом назвав его главой правительства Херсонской области и обвинив в "дестабилизации Украины". Позже, 4 октября, в санкционный список был добавлен настоящий глава правительства Херсонской области Сергей Владимирович Елисеев, а замкомандующий Балтийским флотом РФ был исключен из списка. Британское правительство никак не прокомментировало ошибку.Власти Великобритании 26 сентября объявили санкции против официальных лиц в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР из-за проведения референдумов.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221004/izrail-1821436051.html

россия

херсонская область

запорожская область

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Евгения Нефедова

владимир путин, россия, херсонская область , запорожская область