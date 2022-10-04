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Британия ошибочно ввела санкции против замкомандующего Балтийским флотом - РИА Новости, 04.10.2022
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Британия ошибочно ввела санкции против замкомандующего Балтийским флотом
Британия ошибочно ввела санкции против замкомандующего Балтийским флотом - РИА Новости, 04.10.2022
Британия ошибочно ввела санкции против замкомандующего Балтийским флотом
Британское правительство по ошибке ввело санкции против замкомандующего Балтийским флотом РФ Сергея Станиславовича Елисеева, перепутав его с председателем... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:26
2022-10-04T18:52
владимир путин
россия
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Британское правительство по ошибке ввело санкции против замкомандующего Балтийским флотом РФ Сергея Станиславовича Елисеева, перепутав его с председателем правительства Херсонской области Сергеем Владимировичем Елисеевым, однако затем оно исправило эту ошибку.Власти Британии ввели санкции против замкомандующего Балтийским флотом РФ Сергея Станиславовича Елисеева 26 сентября, при этом назвав его главой правительства Херсонской области и обвинив в "дестабилизации Украины". Позже, 4 октября, в санкционный список был добавлен настоящий глава правительства Херсонской области Сергей Владимирович Елисеев, а замкомандующий Балтийским флотом РФ был исключен из списка. Британское правительство никак не прокомментировало ошибку.Власти Великобритании 26 сентября объявили санкции против официальных лиц в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР из-за проведения референдумов.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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херсонская область
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владимир путин, россия, херсонская область , запорожская область
Владимир Путин, Россия, Херсонская область , Запорожская область
18:26 04.10.2022 (обновлено: 18:52 04.10.2022)
 
Британия ошибочно ввела санкции против замкомандующего Балтийским флотом

Великобритания ввела санкции против председателя правительства Херсонской области Елисеева

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на здании посольства Великобритании в Москве
Флаг Великобритании на здании посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг Великобритании на здании посольства Великобритании в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Британское правительство по ошибке ввело санкции против замкомандующего Балтийским флотом РФ Сергея Станиславовича Елисеева, перепутав его с председателем правительства Херсонской области Сергеем Владимировичем Елисеевым, однако затем оно исправило эту ошибку.
Власти Британии ввели санкции против замкомандующего Балтийским флотом РФ Сергея Станиславовича Елисеева 26 сентября, при этом назвав его главой правительства Херсонской области и обвинив в "дестабилизации Украины". Позже, 4 октября, в санкционный список был добавлен настоящий глава правительства Херсонской области Сергей Владимирович Елисеев, а замкомандующий Балтийским флотом РФ был исключен из списка. Британское правительство никак не прокомментировало ошибку.
Власти Великобритании 26 сентября объявили санкции против официальных лиц в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР из-за проведения референдумов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Израиль - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Владимир ПутинРоссияХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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