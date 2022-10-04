https://ria.ru/20221004/sanktsii-1821398246.html

Иран назвал санкции со стороны США преступлением против человечества

Иран назвал санкции со стороны США преступлением против человечества - РИА Новости, 04.10.2022

Иран назвал санкции со стороны США преступлением против человечества

Иран осуждает намерение Вашингтона ввести новые санкции против Тегерана под предлогом защиты прав иранских граждан, считает такие санкции преступлением против... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:23

2022-10-04T13:23

2022-10-04T13:23

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Иран осуждает намерение Вашингтона ввести новые санкции против Тегерана под предлогом защиты прав иранских граждан, считает такие санкции преступлением против человечества, заявил во вторник официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон на этой неделе введет новые санкции против официальных лиц Ирана, которых считает причастными к насилию в отношении участников протестов в стране, начавшихся в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини."Мистеру Джо Байдену было бы лучше немного подумать о ситуации с правами человека в его стране, прежде чем делать гуманные жесты, хотя о лицемерии думать не следует. Президента США должны беспокоить многочисленные санкции — и, по мнению правительства США, беспрецедентные и парализующие — против иранской нации. Эти действия (США) против любой нации являются наглядным примером преступления против человечества", - написал Канаани в своем Instagram*.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).В результате, на протяжении более 10 дней в ряде крупных городов Ирана беспрерывно проходили протесты и беспорядки. По последним данным, в ходе них были убиты шесть сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов были разбиты более 60 машин скорой помощи. В ответ на это власти Ирана провели масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и режима страны.Согласно заявлениям иранских властей, беспорядки в стране руководились из-за рубежа. В связи с этим в понедельник в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а в четверг – поверенный в делах Франции в Иране. Европейским дипломатом была вручена нота протеста в связи с пропагандированием в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221003/iran-1821156238.html

https://ria.ru/20221002/iran-1821017873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, джо байден, мид ирана, иран, сша