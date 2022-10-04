https://ria.ru/20221004/sanktsii-1821359564.html

В США заявили о подготовке санкций по ограничению цены на нефть из России

В США заявили о подготовке санкций по ограничению цены на нефть из России - РИА Новости, 04.10.2022

В США заявили о подготовке санкций по ограничению цены на нефть из России

Новые антироссийские санкции, под который попадут нефть и нефтепродукты, будут вводиться в три этапа, передает агентство Рейтер со ссылкой на помощника министра РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:11

2022-10-04T11:11

2022-10-04T12:08

экономика

цены на нефть

сша

россия

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Новые антироссийские санкции, под который попадут нефть и нефтепродукты, будут вводиться в три этапа, передает агентство Рейтер со ссылкой на помощника министра финансов США по экономической политике Бена Харриса.Он добавил, что санкции в отношении сырой нефти должны вступить в силу 5 декабря. Позже примут меры против дизельного топлива и продуктов нефтепереработки.Харрис также отметил, что решение об ограничении цены на нефть пока не приняли. По его словам, потолок будет довольно высоким, чтобы стимулировать Россию поддерживать добычу, — выше предельных издержек добычи для самой дорогой российской нефтяной скважины.С идеей ввести потолок цен на российскую нефть выступили лидеры стран G7 на июньском саммите. Как писало агентство Блумберг, тогда предлагалось установить лимит в половину нынешней стоимости, на уровне 40-60 долларов.Президент Владимир Путин, комментируя эту идею, отметил, что Россия ничего не будет поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам, а Запад находится не в том положении, чтобы диктовать ей свою волю.

https://ria.ru/20221001/sanktsii-1820791535.html

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экономика, цены на нефть, сша, россия, министерство финансов сша, санкции в отношении россии