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Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с беспилотниками США в Сирии - РИА Новости, 04.10.2022
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Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с беспилотниками США в Сирии
Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с беспилотниками США в Сирии - РИА Новости, 04.10.2022
Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с беспилотниками США в Сирии
Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в небе над Сирией, сообщил заместитель... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:01
2022-10-04T22:53
в мире
сша
сирия
россия
войска воздушно-космической обороны
ан-26
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в небе над Сирией, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров."Возглавляемая США так называемая международная антитеррористическая коалиция продолжает осуществлять незаконные полеты беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики", — заявил генерал-майор.По его словам, инцидент произошел 3 октября в 7:25 мск, когда Ан-26, выполнявший рейс для снабжения подразделений российской группировки, был вынужден уклониться от столкновения с американскими беспилотниками MQ-9 и MQ-1, следовавшими по маршруту его движения на севере Сирии.Отмечается, что это не первый случай нарушения американскими военными положений меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года.
https://ria.ru/20221003/siriya-1821295421.html
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в мире, сша, сирия, россия, войска воздушно-космической обороны, ан-26
В мире, США, Сирия, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Ан-26
22:01 04.10.2022 (обновлено: 22:53 04.10.2022)
 
Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с беспилотниками США в Сирии

ЦПВС: самолет Ан-26 ВКС России уклонился от столкновения с беспилотниками США в Сирии

CC BY 2.0 / The National Guard / Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
CC BY 2.0 / The National Guard /
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в небе над Сирией, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.
"Возглавляемая США так называемая международная антитеррористическая коалиция продолжает осуществлять незаконные полеты беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики", — заявил генерал-майор.
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По его словам, инцидент произошел 3 октября в 7:25 мск, когда Ан-26, выполнявший рейс для снабжения подразделений российской группировки, был вынужден уклониться от столкновения с американскими беспилотниками MQ-9 и MQ-1, следовавшими по маршруту его движения на севере Сирии.
Отмечается, что это не первый случай нарушения американскими военными положений меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года.
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В миреСШАСирияРоссияВойска воздушно-космической обороныАн-26
 
 
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