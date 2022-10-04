https://ria.ru/20221004/samolet-1821571249.html
Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с беспилотниками США в Сирии
Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с беспилотниками США в Сирии - РИА Новости, 04.10.2022
Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с беспилотниками США в Сирии
Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в небе над Сирией, сообщил заместитель... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:01
2022-10-04T22:01
2022-10-04T22:53
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ан-26
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в небе над Сирией, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров."Возглавляемая США так называемая международная антитеррористическая коалиция продолжает осуществлять незаконные полеты беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики", — заявил генерал-майор.По его словам, инцидент произошел 3 октября в 7:25 мск, когда Ан-26, выполнявший рейс для снабжения подразделений российской группировки, был вынужден уклониться от столкновения с американскими беспилотниками MQ-9 и MQ-1, следовавшими по маршруту его движения на севере Сирии.Отмечается, что это не первый случай нарушения американскими военными положений меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года.
https://ria.ru/20221003/siriya-1821295421.html
https://ria.ru/20220926/siriya-1819594296.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, россия, войска воздушно-космической обороны, ан-26
В мире, США, Сирия, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Ан-26
22:01 04.10.2022 (обновлено: 22:53 04.10.2022)
Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с беспилотниками США в Сирии
ЦПВС: самолет Ан-26 ВКС России уклонился от столкновения с беспилотниками США в Сирии
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в небе над Сирией, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.
"Возглавляемая США
так называемая международная антитеррористическая коалиция продолжает осуществлять незаконные полеты беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики", — заявил генерал-майор.
По его словам, инцидент произошел 3 октября в 7:25 мск, когда Ан-26, выполнявший рейс для снабжения подразделений российской группировки, был вынужден уклониться от столкновения с американскими беспилотниками MQ-9 и MQ-1, следовавшими по маршруту его движения на севере Сирии.
Отмечается, что это не первый случай нарушения американскими военными положений меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года.