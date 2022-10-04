https://ria.ru/20221004/samolet-1821571249.html

Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с беспилотниками США в Сирии

Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с беспилотниками США в Сирии - РИА Новости, 04.10.2022

Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с беспилотниками США в Сирии

Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в небе над Сирией, сообщил заместитель... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T22:01

2022-10-04T22:01

2022-10-04T22:53

в мире

сша

сирия

россия

войска воздушно-космической обороны

ан-26

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в небе над Сирией, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров."Возглавляемая США так называемая международная антитеррористическая коалиция продолжает осуществлять незаконные полеты беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики", — заявил генерал-майор.По его словам, инцидент произошел 3 октября в 7:25 мск, когда Ан-26, выполнявший рейс для снабжения подразделений российской группировки, был вынужден уклониться от столкновения с американскими беспилотниками MQ-9 и MQ-1, следовавшими по маршруту его движения на севере Сирии.Отмечается, что это не первый случай нарушения американскими военными положений меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года.

https://ria.ru/20221003/siriya-1821295421.html

https://ria.ru/20220926/siriya-1819594296.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, сирия, россия, войска воздушно-космической обороны, ан-26