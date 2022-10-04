https://ria.ru/20221004/rt-1821574458.html

Google выплатит неустойку, если не разблокирует каналы RT, заявила Симоньян

Google выплатит неустойку, если не разблокирует каналы RT, заявила Симоньян - РИА Новости, 04.10.2022

Google выплатит неустойку, если не разблокирует каналы RT, заявила Симоньян

Если Google не разблокирует 27 каналов RT, то ему придется выплачивать судебную неустойку в 100 тысяч рублей в день, сообщила главный редактор медиагруппы... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T22:27

2022-10-04T22:27

2022-10-04T23:07

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Если Google не разблокирует 27 каналов RT, то ему придется выплачивать судебную неустойку в 100 тысяч рублей в день, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале."Мы выиграли суд у Google. Их обязали разблокировать наши 27 каналов. В случае неисполнения — выплачивать судебную неустойку (100 тысяч рублей в день. — Прим. ред.) после вступления решения в силу до момента фактического исполнения решения, с еженедельным увеличением суммы ежедневной неустойки в два раза", — написала она.Ранее во вторник Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT, к американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО "Гугл", в котором истец потребовал восстановить доступ к своим заблокированным YouTube-каналам.Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград", "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Впоследствии иски о разблокировке YouTube-каналов подали ВГТРК, "Звезда", "ТВ Центр", "Телеканал 360", "Москва Медиа", ОРТ и другие.Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал обоснованным заявление ООО "Гугл" о собственном банкротстве и ввел в компании наблюдение. Долги "дочки" Google оцениваются почти в 19 миллиардов рублей. Тем не менее Роскомнадзор обжаловал введение наблюдения, пока исполнение судебного акта приостановлено.В начале марта сообщалось, что компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России на Украине.

https://ria.ru/20220831/sotsseti-1813460739.html

https://realty.ria.ru/20220831/sud-1813400383.html

https://ria.ru/20220803/youtube-1807049145.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, маргарита симоньян, москва, европа, россия, google, вгтрк, москва медиа