Рейтинг@Mail.ru
Google выплатит неустойку, если не разблокирует каналы RT, заявила Симоньян - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/rt-1821574458.html
Google выплатит неустойку, если не разблокирует каналы RT, заявила Симоньян
Google выплатит неустойку, если не разблокирует каналы RT, заявила Симоньян - РИА Новости, 04.10.2022
Google выплатит неустойку, если не разблокирует каналы RT, заявила Симоньян
Если Google не разблокирует 27 каналов RT, то ему придется выплачивать судебную неустойку в 100 тысяч рублей в день, сообщила главный редактор медиагруппы... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:27
2022-10-04T23:07
технологии
маргарита симоньян
москва
европа
россия
google
вгтрк
москва медиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211509_0:81:3135:1844_1920x0_80_0_0_9d1e3bdd3affaf70e354fb69cfc240b5.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Если Google не разблокирует 27 каналов RT, то ему придется выплачивать судебную неустойку в 100 тысяч рублей в день, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале."Мы выиграли суд у Google. Их обязали разблокировать наши 27 каналов. В случае неисполнения — выплачивать судебную неустойку (100 тысяч рублей в день. — Прим. ред.) после вступления решения в силу до момента фактического исполнения решения, с еженедельным увеличением суммы ежедневной неустойки в два раза", — написала она.Ранее во вторник Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT, к американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО "Гугл", в котором истец потребовал восстановить доступ к своим заблокированным YouTube-каналам.Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград", "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Впоследствии иски о разблокировке YouTube-каналов подали ВГТРК, "Звезда", "ТВ Центр", "Телеканал 360", "Москва Медиа", ОРТ и другие.Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал обоснованным заявление ООО "Гугл" о собственном банкротстве и ввел в компании наблюдение. Долги "дочки" Google оцениваются почти в 19 миллиардов рублей. Тем не менее Роскомнадзор обжаловал введение наблюдения, пока исполнение судебного акта приостановлено.В начале марта сообщалось, что компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России на Украине.
https://ria.ru/20220831/sotsseti-1813460739.html
https://realty.ria.ru/20220831/sud-1813400383.html
https://ria.ru/20220803/youtube-1807049145.html
москва
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211509_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_644d63195ed335c4907d31d632535e4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, маргарита симоньян, москва, европа, россия, google, вгтрк, москва медиа
Технологии, Маргарита Симоньян, Москва, Европа, Россия, Google, ВГТРК, Москва Медиа
22:27 04.10.2022 (обновлено: 23:07 04.10.2022)
 
Google выплатит неустойку, если не разблокирует каналы RT, заявила Симоньян

Симоньян: Google выплатит судебную неустойку, если не разблокирует 27 каналов RT

© РИА Новости / RT / Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / RT
Перейти в медиабанк
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Если Google не разблокирует 27 каналов RT, то ему придется выплачивать судебную неустойку в 100 тысяч рублей в день, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
"Мы выиграли суд у Google. Их обязали разблокировать наши 27 каналов. В случае неисполнения — выплачивать судебную неустойку (100 тысяч рублей в день. — Прим. ред.) после вступления решения в силу до момента фактического исполнения решения, с еженедельным увеличением суммы ежедневной неустойки в два раза", — написала она.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 15:55
В Госдуме призвали соцсети готовиться к блокировке со стороны Google
Ранее во вторник Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT, к американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО "Гугл", в котором истец потребовал восстановить доступ к своим заблокированным YouTube-каналам.
Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград", "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Впоследствии иски о разблокировке YouTube-каналов подали ВГТРК, "Звезда", "ТВ Центр", "Телеканал 360", "Москва Медиа", ОРТ и другие.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 12:59
Суд взыскал с российской "дочки" Google $5 млн долга за аренду офиса
Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал обоснованным заявление ООО "Гугл" о собственном банкротстве и ввел в компании наблюдение. Долги "дочки" Google оцениваются почти в 19 миллиардов рублей. Тем не менее Роскомнадзор обжаловал введение наблюдения, пока исполнение судебного акта приостановлено.
В начале марта сообщалось, что компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России на Украине.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 18:27
В Госдуме предложили ослабить гегемонию YouTube вместо его блокировки
 
ТехнологииМаргарита СимоньянМоскваЕвропаРоссияGoogleВГТРКМосква Медиа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала