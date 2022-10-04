22:27 04.10.2022 (обновлено: 23:07 04.10.2022)
Google выплатит неустойку, если не разблокирует каналы RT, заявила Симоньян
Симоньян: Google выплатит судебную неустойку, если не разблокирует 27 каналов RT
© РИА Новости / RT / Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Если Google не разблокирует 27 каналов RT, то ему придется выплачивать судебную неустойку в 100 тысяч рублей в день, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
"Мы выиграли суд у Google. Их обязали разблокировать наши 27 каналов. В случае неисполнения — выплачивать судебную неустойку (100 тысяч рублей в день. — Прим. ред.) после вступления решения в силу до момента фактического исполнения решения, с еженедельным увеличением суммы ежедневной неустойки в два раза", — написала она.
31 августа, 15:55В Госдуме призвали соцсети готовиться к блокировке со стороны Google
Ранее во вторник Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT, к американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО "Гугл", в котором истец потребовал восстановить доступ к своим заблокированным YouTube-каналам.
Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград", "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Впоследствии иски о разблокировке YouTube-каналов подали ВГТРК, "Звезда", "ТВ Центр", "Телеканал 360", "Москва Медиа", ОРТ и другие.
31 августа, 12:59Суд взыскал с российской "дочки" Google $5 млн долга за аренду офиса
Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал обоснованным заявление ООО "Гугл" о собственном банкротстве и ввел в компании наблюдение. Долги "дочки" Google оцениваются почти в 19 миллиардов рублей. Тем не менее Роскомнадзор обжаловал введение наблюдения, пока исполнение судебного акта приостановлено.
В начале марта сообщалось, что компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России на Украине.