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Суд в Москве удовлетворил иск RT к Google о разблокировке YouTube-каналов - РИА Новости, 04.10.2022
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Суд в Москве удовлетворил иск RT к Google о разблокировке YouTube-каналов
Суд в Москве удовлетворил иск RT к Google о разблокировке YouTube-каналов - РИА Новости, 04.10.2022
Суд в Москве удовлетворил иск RT к Google о разблокировке YouTube-каналов
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT, с требованием восстановить доступ к своим заблокированным YouTube-каналам,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:37
2022-10-04T18:28
телеканал rt
москва
россия
google
youtube
происшествия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT, с требованием восстановить доступ к своим заблокированным YouTube-каналам, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Уточняется, что иск подан к американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО "Гугл".В заявлении также фигурирует требование о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения договора и о взыскании судебной неустойки на случай неисполнения решения суда. Иск поступил в суд в мае. Тогда же последний по заявлению RT принял обеспечительные меры, наложив арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", на общую сумму 500 миллионов рублей. В определении суда отмечалось, что "изложенные в заявлении истца доводы &lt;…&gt; подтверждаются представленными истцом доказательствами, в том числе пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Гугл" за 2020 год".До этого активы Google также на сумму 500 миллионов рублей были арестованы в двух других делах — по аналогичным искам телекомпании НТВ и входящей в "Газпром-медиа" компании "ГПМ Развлекательное телевидение" (телеканалы ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3). Кроме того, до этого счета российской структуры Google уже были арестованы судом в деле по иску футбольного клуба "Ахмат" и судебными приставами в рамках спора о разблокировке YouTube-канала "Царьграда".Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Впоследствии иски о разблокировке YouTube-каналов подали ВГТРК, "Звезда", "ТВ Центр", "Телеканал 360", "Москва Медиа", ОРТ и другие.Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал обоснованным заявление ООО "Гугл" о собственном банкротстве и ввел в компании наблюдение. Долги "дочки" Google оцениваются почти в 19 миллиардов рублей. Однако Роскомнадзор обжаловал введение наблюдения, и пока исполнение судебного акта приостановлено.В начале марта сообщалось, что компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины.
https://ria.ru/20220831/rt-1813587672.html
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телеканал rt, москва, россия, google, youtube, происшествия
Телеканал RT, Москва, Россия, Google, YouTube, Происшествия
17:37 04.10.2022 (обновлено: 18:28 04.10.2022)
 
Суд в Москве удовлетворил иск RT к Google о разблокировке YouTube-каналов

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск RT к Google о разблокировке YouTube-каналов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип телеканала RT. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT, с требованием восстановить доступ к своим заблокированным YouTube-каналам, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Уточняется, что иск подан к американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО "Гугл".
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В заявлении также фигурирует требование о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения договора и о взыскании судебной неустойки на случай неисполнения решения суда.
Иск поступил в суд в мае. Тогда же последний по заявлению RT принял обеспечительные меры, наложив арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", на общую сумму 500 миллионов рублей.
В определении суда отмечалось, что "изложенные в заявлении истца доводы <…> подтверждаются представленными истцом доказательствами, в том числе пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Гугл" за 2020 год".
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До этого активы Google также на сумму 500 миллионов рублей были арестованы в двух других делах — по аналогичным искам телекомпании НТВ и входящей в "Газпром-медиа" компании "ГПМ Развлекательное телевидение" (телеканалы ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3). Кроме того, до этого счета российской структуры Google уже были арестованы судом в деле по иску футбольного клуба "Ахмат" и судебными приставами в рамках спора о разблокировке YouTube-канала "Царьграда".
Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Впоследствии иски о разблокировке YouTube-каналов подали ВГТРК, "Звезда", "ТВ Центр", "Телеканал 360", "Москва Медиа", ОРТ и другие.
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Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал обоснованным заявление ООО "Гугл" о собственном банкротстве и ввел в компании наблюдение. Долги "дочки" Google оцениваются почти в 19 миллиардов рублей. Однако Роскомнадзор обжаловал введение наблюдения, и пока исполнение судебного акта приостановлено.
В начале марта сообщалось, что компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины.
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