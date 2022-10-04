https://ria.ru/20221004/rt-1821512628.html

Суд в Москве удовлетворил иск RT к Google о разблокировке YouTube-каналов

Суд в Москве удовлетворил иск RT к Google о разблокировке YouTube-каналов - РИА Новости, 04.10.2022

Суд в Москве удовлетворил иск RT к Google о разблокировке YouTube-каналов

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT, с требованием восстановить доступ к своим заблокированным YouTube-каналам,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:37

2022-10-04T17:37

2022-10-04T18:28

телеканал rt

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россия

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT, с требованием восстановить доступ к своим заблокированным YouTube-каналам, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Уточняется, что иск подан к американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО "Гугл".В заявлении также фигурирует требование о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения договора и о взыскании судебной неустойки на случай неисполнения решения суда. Иск поступил в суд в мае. Тогда же последний по заявлению RT принял обеспечительные меры, наложив арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", на общую сумму 500 миллионов рублей. В определении суда отмечалось, что "изложенные в заявлении истца доводы <…> подтверждаются представленными истцом доказательствами, в том числе пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Гугл" за 2020 год".До этого активы Google также на сумму 500 миллионов рублей были арестованы в двух других делах — по аналогичным искам телекомпании НТВ и входящей в "Газпром-медиа" компании "ГПМ Развлекательное телевидение" (телеканалы ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3). Кроме того, до этого счета российской структуры Google уже были арестованы судом в деле по иску футбольного клуба "Ахмат" и судебными приставами в рамках спора о разблокировке YouTube-канала "Царьграда".Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Впоследствии иски о разблокировке YouTube-каналов подали ВГТРК, "Звезда", "ТВ Центр", "Телеканал 360", "Москва Медиа", ОРТ и другие.Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал обоснованным заявление ООО "Гугл" о собственном банкротстве и ввел в компании наблюдение. Долги "дочки" Google оцениваются почти в 19 миллиардов рублей. Однако Роскомнадзор обжаловал введение наблюдения, и пока исполнение судебного акта приостановлено.В начале марта сообщалось, что компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины.

https://ria.ru/20220831/rt-1813587672.html

https://ria.ru/20220927/meta-1819832461.html

https://ria.ru/20220826/blokirovka-1812446673.html

https://ria.ru/20220831/sotsseti-1813460739.html

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Владимир Лаврентьев

телеканал rt, москва, россия, google, youtube, происшествия