https://ria.ru/20221004/rostekh-1821327915.html

"Ростех" готов создать новые тактические аптечки для военных

"Ростех" готов создать новые тактические аптечки для военных - РИА Новости, 04.10.2022

"Ростех" готов создать новые тактические аптечки для военных

Ростех готов создать новые тактические аптечки для военнослужащих РФ, если поступит задача от Минобороны, сообщили журналистам в госкорпорации. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T09:07

2022-10-04T09:07

2022-10-04T09:07

безопасность

россия

ростех

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ростех готов создать новые тактические аптечки для военнослужащих РФ, если поступит задача от Минобороны, сообщили журналистам в госкорпорации."Ростех готов создать новые тактические аптечки для военнослужащих, если такая задача будет поставлена министерством обороны. В ее состав обязательно должны войти: медицинский жгут-турникет, зажим для остановки артериального кровотечения, перевязочные пакеты, противоожоговые средства, перевязочная косынка, антибиотики, пластырь, бинты, компрессионный бандаж, ножницы для разрезания одежды, декомпрессионная игла, обезболивающие и противошоковые средства и другие позиции - это минимум, который должен быть у бойца под рукой", - сказали в Ростехе.Как отметили в корпорации, аптечка первой помощи, которая сейчас входит в штатную экипировку, поставляется министерством обороны. На недавнем совещании под эгидой Военно-промышленной комиссии РФ была поставлена задача пересмотреть ее состав."Мы отреагировали максимально оперативно - предложены два готовых варианта аптечек, с проверенными поставщиками. Один из них включает 13 позиций, второй - 23 наименования средств первой помощи. Выбор за заказчиком", - уточнил в Ростехе.

https://ria.ru/20221003/rostekh-1821152427.html

https://ria.ru/20221001/saratov-1820913917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, ростех