"Ростех" готов создать новые тактические аптечки для военных
"Ростех" готов создать новые аптечки для военных, если поступит задача от Минобороны
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ростех готов создать новые тактические аптечки для военнослужащих РФ, если поступит задача от Минобороны, сообщили журналистам в госкорпорации.
"Ростех готов создать новые тактические аптечки для военнослужащих, если такая задача будет поставлена министерством обороны. В ее состав обязательно должны войти: медицинский жгут-турникет, зажим для остановки артериального кровотечения, перевязочные пакеты, противоожоговые средства, перевязочная косынка, антибиотики, пластырь, бинты, компрессионный бандаж, ножницы для разрезания одежды, декомпрессионная игла, обезболивающие и противошоковые средства и другие позиции - это минимум, который должен быть у бойца под рукой", - сказали в Ростехе.
Как отметили в корпорации, аптечка первой помощи, которая сейчас входит в штатную экипировку, поставляется министерством обороны. На недавнем совещании под эгидой Военно-промышленной комиссии РФ была поставлена задача пересмотреть ее состав.
"Мы отреагировали максимально оперативно - предложены два готовых варианта аптечек, с проверенными поставщиками. Один из них включает 13 позиций, второй - 23 наименования средств первой помощи. Выбор за заказчиком", - уточнил в Ростехе.