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"Ростех" готов создать новые тактические аптечки для военных - РИА Новости, 04.10.2022
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"Ростех" готов создать новые тактические аптечки для военных
"Ростех" готов создать новые тактические аптечки для военных - РИА Новости, 04.10.2022
"Ростех" готов создать новые тактические аптечки для военных
Ростех готов создать новые тактические аптечки для военнослужащих РФ, если поступит задача от Минобороны, сообщили журналистам в госкорпорации. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:07
2022-10-04T09:07
безопасность
россия
ростех
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ростех готов создать новые тактические аптечки для военнослужащих РФ, если поступит задача от Минобороны, сообщили журналистам в госкорпорации."Ростех готов создать новые тактические аптечки для военнослужащих, если такая задача будет поставлена министерством обороны. В ее состав обязательно должны войти: медицинский жгут-турникет, зажим для остановки артериального кровотечения, перевязочные пакеты, противоожоговые средства, перевязочная косынка, антибиотики, пластырь, бинты, компрессионный бандаж, ножницы для разрезания одежды, декомпрессионная игла, обезболивающие и противошоковые средства и другие позиции - это минимум, который должен быть у бойца под рукой", - сказали в Ростехе.Как отметили в корпорации, аптечка первой помощи, которая сейчас входит в штатную экипировку, поставляется министерством обороны. На недавнем совещании под эгидой Военно-промышленной комиссии РФ была поставлена задача пересмотреть ее состав."Мы отреагировали максимально оперативно - предложены два готовых варианта аптечек, с проверенными поставщиками. Один из них включает 13 позиций, второй - 23 наименования средств первой помощи. Выбор за заказчиком", - уточнил в Ростехе.
https://ria.ru/20221003/rostekh-1821152427.html
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безопасность, россия, ростех
Безопасность, Россия, Ростех
09:07 04.10.2022
 
"Ростех" готов создать новые тактические аптечки для военных

"Ростех" готов создать новые аптечки для военных, если поступит задача от Минобороны

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ростех готов создать новые тактические аптечки для военнослужащих РФ, если поступит задача от Минобороны, сообщили журналистам в госкорпорации.
"Ростех готов создать новые тактические аптечки для военнослужащих, если такая задача будет поставлена министерством обороны. В ее состав обязательно должны войти: медицинский жгут-турникет, зажим для остановки артериального кровотечения, перевязочные пакеты, противоожоговые средства, перевязочная косынка, антибиотики, пластырь, бинты, компрессионный бандаж, ножницы для разрезания одежды, декомпрессионная игла, обезболивающие и противошоковые средства и другие позиции - это минимум, который должен быть у бойца под рукой", - сказали в Ростехе.
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Как отметили в корпорации, аптечка первой помощи, которая сейчас входит в штатную экипировку, поставляется министерством обороны. На недавнем совещании под эгидой Военно-промышленной комиссии РФ была поставлена задача пересмотреть ее состав.
"Мы отреагировали максимально оперативно - предложены два готовых варианта аптечек, с проверенными поставщиками. Один из них включает 13 позиций, второй - 23 наименования средств первой помощи. Выбор за заказчиком", - уточнил в Ростехе.
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