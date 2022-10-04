Рейтинг@Mail.ru
В Буркина-Фасо прошла демонстрация в поддержку России - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/rossiya-1821552463.html
В Буркина-Фасо прошла демонстрация в поддержку России
В Буркина-Фасо прошла демонстрация в поддержку России - РИА Новости, 04.10.2022
В Буркина-Фасо прошла демонстрация в поддержку России
Демонстрация в поддержку России прошла в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:17
2022-10-04T21:57
в мире
франция
буркина-фасо
мид франции‎
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821552136_0:171:3337:2048_1920x0_80_0_0_4f0c7f5736f13405bac49a852e2be1e4.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Демонстрация в поддержку России прошла в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, передает агентство Франс Пресс.Как сообщается, несколько десятков манифестантов с российскими флагами прошли маршем по улицам Уагадугу. Они с скандировали лозунги в поддержку России и против присутствия Франции, а также призывали региональный блок ЭКОВАС не вмешиваться во внутренние дела страны."ЭКОВАС лицемерен, им манипулирует Франция. Мы просим новые власти обратиться к России. Мы хотим, чтобы Россия пришла и помогла нам. &lt;...&gt; Именно Франция сеет раздор среди нас, чтобы подорвать нашу социальную сплоченность, чтобы взять над нами верх…" — сказал местному изданию Faso один из манифестантов Махамади Савадого.В пятницу, 30 сентября, СМИ сообщили, что в Буркина-Фасо группа военных во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Позднее СМИ сообщили, что Дамиба покинул страну и отправился в Того.Агентство Франс Пресс передавало, что во второй половине дня 1 октября у здания посольства Франции начался пожар. Кроме того, пожар также вспыхнул перед зданием французского института в городе Бобо-Диуласо. МИД Франции осудил нападение на здание дипмиссии и призвал обеспечить безопасность французских дипломатов.
https://ria.ru/20220612/podderzhka-1794953483.html
франция
буркина-фасо
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821552136_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_e5e3712a04676c52c952ec8a6b2df62d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, буркина-фасо, мид франции‎, россия
В мире, Франция, Буркина-Фасо, МИД Франции‎, Россия
20:17 04.10.2022 (обновлено: 21:57 04.10.2022)
 
В Буркина-Фасо прошла демонстрация в поддержку России

В столице Буркина-Фасо Уагадугу прошла демонстрация в поддержку России

© AFP 2022 / Issouf SanogoДемонстрация в поддержку России прошла в Уагадугу, Буркина-Фасо
Демонстрация в поддержку России прошла в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / Issouf Sanogo
Демонстрация в поддержку России прошла в Уагадугу, Буркина-Фасо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Демонстрация в поддержку России прошла в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, передает агентство Франс Пресс.
Как сообщается, несколько десятков манифестантов с российскими флагами прошли маршем по улицам Уагадугу. Они с скандировали лозунги в поддержку России и против присутствия Франции, а также призывали региональный блок ЭКОВАС не вмешиваться во внутренние дела страны.
"ЭКОВАС лицемерен, им манипулирует Франция. Мы просим новые власти обратиться к России. Мы хотим, чтобы Россия пришла и помогла нам. <...> Именно Франция сеет раздор среди нас, чтобы подорвать нашу социальную сплоченность, чтобы взять над нами верх…" — сказал местному изданию Faso один из манифестантов Махамади Савадого.
В пятницу, 30 сентября, СМИ сообщили, что в Буркина-Фасо группа военных во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Позднее СМИ сообщили, что Дамиба покинул страну и отправился в Того.
Агентство Франс Пресс передавало, что во второй половине дня 1 октября у здания посольства Франции начался пожар. Кроме того, пожар также вспыхнул перед зданием французского института в городе Бобо-Диуласо. МИД Франции осудил нападение на здание дипмиссии и призвал обеспечить безопасность французских дипломатов.
Флаги России и Индии
12 июня, 21:03
Более 200 жителей Индии провели акцию в поддержку России
 
В миреФранцияБуркина-ФасоМИД Франции‎Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала