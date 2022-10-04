https://ria.ru/20221004/rossiya-1821552463.html

В Буркина-Фасо прошла демонстрация в поддержку России

В Буркина-Фасо прошла демонстрация в поддержку России - РИА Новости, 04.10.2022

В Буркина-Фасо прошла демонстрация в поддержку России

Демонстрация в поддержку России прошла в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T20:17

2022-10-04T20:17

2022-10-04T21:57

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Демонстрация в поддержку России прошла в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, передает агентство Франс Пресс.Как сообщается, несколько десятков манифестантов с российскими флагами прошли маршем по улицам Уагадугу. Они с скандировали лозунги в поддержку России и против присутствия Франции, а также призывали региональный блок ЭКОВАС не вмешиваться во внутренние дела страны."ЭКОВАС лицемерен, им манипулирует Франция. Мы просим новые власти обратиться к России. Мы хотим, чтобы Россия пришла и помогла нам. <...> Именно Франция сеет раздор среди нас, чтобы подорвать нашу социальную сплоченность, чтобы взять над нами верх…" — сказал местному изданию Faso один из манифестантов Махамади Савадого.В пятницу, 30 сентября, СМИ сообщили, что в Буркина-Фасо группа военных во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Позднее СМИ сообщили, что Дамиба покинул страну и отправился в Того.Агентство Франс Пресс передавало, что во второй половине дня 1 октября у здания посольства Франции начался пожар. Кроме того, пожар также вспыхнул перед зданием французского института в городе Бобо-Диуласо. МИД Франции осудил нападение на здание дипмиссии и призвал обеспечить безопасность французских дипломатов.

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в мире, франция, буркина-фасо, мид франции‎, россия