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Лавров заявил, что большинство стран понимают правоту России - РИА Новости, 04.10.2022
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Лавров заявил, что большинство стран понимают правоту России
Лавров заявил, что большинство стран понимают правоту России - РИА Новости, 04.10.2022
Лавров заявил, что большинство стран понимают правоту России
Подавляющее большинство стран понимают правоту РФ, нагнетание конфронтации в отношении Москвы и непризнание итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:38
2022-10-04T11:58
в мире
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донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей лавров
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подавляющее большинство стран понимают правоту РФ, нагнетание конфронтации в отношении Москвы и непризнание итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях антиисторично, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.Он подчеркнул, что сейчас, в случае с референдумами в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях реализуется сценарий, который опирается на свободное волеизъявление людей."Любые другие заходы, искусственное нагнетание конфронтации, искусственная мобилизация антироссийских сил, угрозы и шантаж - все это антиисторично",- заключил министр.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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"Правда пробьет себе дорогу" – Лавров о присоединении новых субъектов к РФ
Пресс-подход Сергея Лаврова после заседания Совфеда по поводу принятия новых регионов в состав России
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей лавров, запорожская область, херсонская область
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сергей Лавров, Запорожская область, Херсонская область
11:38 04.10.2022 (обновлено: 11:58 04.10.2022)
 
Лавров заявил, что большинство стран понимают правоту России

Лавров: большинство стран понимают правоту России, угрозы в ее адрес антиисторичны

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подавляющее большинство стран понимают правоту РФ, нагнетание конфронтации в отношении Москвы и непризнание итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях антиисторично, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.
"Подавляющее большинство стран - я вам гарантирую - прекрасно понимают нашу правоту. Не у всех хватает мужества, да и просто сил объективно говорить об этом прямо… Убежден, что правда пробьет себе дорогу ", - сказал Лавров журналистам.
Он подчеркнул, что сейчас, в случае с референдумами в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях реализуется сценарий, который опирается на свободное волеизъявление людей.
"Любые другие заходы, искусственное нагнетание конфронтации, искусственная мобилизация антироссийских сил, угрозы и шантаж - все это антиисторично",- заключил министр.
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В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей ЛавровЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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