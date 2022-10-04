https://ria.ru/20221004/rossiya-1821369232.html

Лавров заявил, что большинство стран понимают правоту России

Лавров заявил, что большинство стран понимают правоту России - РИА Новости, 04.10.2022

Лавров заявил, что большинство стран понимают правоту России

Подавляющее большинство стран понимают правоту РФ, нагнетание конфронтации в отношении Москвы и непризнание итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:38

2022-10-04T11:38

2022-10-04T11:58

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей лавров

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821372449_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc16a9041e8387b0c97cd88cd6b157d6.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подавляющее большинство стран понимают правоту РФ, нагнетание конфронтации в отношении Москвы и непризнание итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях антиисторично, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.Он подчеркнул, что сейчас, в случае с референдумами в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях реализуется сценарий, который опирается на свободное волеизъявление людей."Любые другие заходы, искусственное нагнетание конфронтации, искусственная мобилизация антироссийских сил, угрозы и шантаж - все это антиисторично",- заключил министр.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Правда пробьет себе дорогу" – Лавров о присоединении новых субъектов к РФ Пресс-подход Сергея Лаврова после заседания Совфеда по поводу принятия новых регионов в состав России 2022-10-04T11:38 true PT1M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей лавров, запорожская область, херсонская область